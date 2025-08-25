Τα νέα ξανθά μαλλιά της Πριγκίπισσας της Ουαλίας μπορεί να αντανακλούν την επιθυμία της να τραβήξει την προσοχή στα μαλλιά της μετά από την τριχόπτωση — μια αλλαγή που ίσως δείχνει πως έχει αφήσει πίσω της τη θεραπεία για τον καρκίνο, σύμφωνα με έναν ειδικό.

Η Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε το πιο ανοιχτό χρώμα μαλλιών που είχε ποτέ όταν παρακολούθησε τη λειτουργία της Κυριακής στην εκκλησία Crathie Kirk στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Η Κέιτ, 43 ετών, φωτογραφήθηκε να κάθεται στη θέση του συνοδηγού σε ένα Range Rover, ενώ ο σύζυγός της, πρίγκιπας Γουίλιαμ, επίσης 43 ετών, οδηγούσε με τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Γεώργιο 12 ετών, την πριγκίπισσα Σαρλότ 10 ετών και τον πρίγκιπα Λούις 7 ετών, στο πίσω κάθισμα.

Η οικογένειά τους συνόδευσε και άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας στη Σκωτία, όπως τον βασιλιά Κάρολο Γ’ και τη βασίλισσα Καμίλα, την πριγκίπισσα Άννα και τον Σερ Τίμοθι Λόρενς, καθώς και τον πρίγκιπα Έντουαρντ και τη Δούκισσα Σόφι, στην ετήσια λειτουργία που πραγματοποιείται κοντά στο Κάστρο Μπαλμόραλ.

Η Βρετανίδα ψυχολόγος δρ Καρόλιν Μέιρ είπε στο Fox News Digital ότι η Κέιτ ίσως θέλει να νιώσει «πιο φωτεινή και γεμάτη ενέργεια» και τόνισε πως τα μαλλιά αποτελούν κομμάτι της ταυτότητάς μας. «Τα μαλλιά είναι το στέμμα μας και σύμβολο υγείας και θηλυκότητας», δήλωσε η δρ Μέιρ. «Η Κέιτ ίσως θέλει να κάνει μια νέα αρχή, υιοθετώντας μια πιο φωτεινή οπτική για τη ζωή», πρόσθεσε η ψυχολόγος.

Τον Μάρτιο του 2024, η πριγκίπισσα αποκάλυψε σε ένα βίντεο πως είχε διαγνωστεί με καρκίνο και υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, η Κέιτ ανακοίνωσε ότι είναι απαλλαγμένη από τον καρκίνο, περιγράφοντας τους εννέα αυτούς μήνες ως «απίστευτα δύσκολους» για την οικογένειά της, αλλά που της άφησαν «ένα ανανεωμένο αίσθημα ελπίδας και εκτίμησης για τη ζωή».

«Δεν ξέρω αν η Πριγκίπισσα Κέιτ έχασε τα μαλλιά της κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά αν συνέβη, μπορεί να θέλει να τα βάψει ξανθά για να τραβήξει την προσοχή», πρόσθεσε η δρ Μέιρ. «Ίσως ανακτά τον έλεγχο και την ορατότητά της, αφήνοντας πίσω της την ασθένεια». Οι επιλογές στυλ της Κέιτ συχνά δημιουργούν τάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως, αλλά λίγες λεπτομέρειες παρακολουθούνται τόσο στενά όσο η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της.

Τα νέα ξανθά μαλλιά της με ηλιαχτίδες δείχνουν μια δραματική εξέλιξη από τα καστανά μαλλιά που τράβηξαν την προσοχή του κοινού όταν ξεκίνησε τη βασιλική της ζωή και παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Το 2024, η Κέιτ εμφανίστηκε με πιο ζεστούς τόνους μελιού και τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου — που συνέπεσε με την 14η επέτειο γάμου της με τον Γουίλιαμ — αποκάλυψε πιο ανοιχτό ξανθό χρώμα κατά τη διάρκεια βασιλικού ταξιδιού στο νησί Μαλ.

Στο Wimbledon τον Ιούλιο, οι χρυσαφένιες ανταύγειές της φάνηκαν ακόμα πιο λαμπερές. Η εμφάνισή της στο Μπαλμόραλ έρχεται επίσης καθώς η οικογένεια της Ουαλίας προετοιμάζεται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα: τη μετακόμιση από την Adelaide Cottage στη Forest Lodge, ένα κτήμα με οκτώ υπνοδωμάτια στο Windsor Great Park.

Το Fox News Digital έχει ζητήσει σχόλιο από το Kensington Palace.