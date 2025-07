Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απαθανατίστηκε να κλείνει το μάτι στην πριγκίπισσα της Ουαλίας, κατά τη διάρκεια του λαμπερού επίσημου δείπνου της Τρίτης στο κάστρο του Ουίνδσορ. Ο κ. Μακρόν κάθισε δίπλα στην πριγκίπισσα Κέιτ για την περίσταση και οι δύο τους εθεάθησαν να τσουγκρίζουν ποτήρια και να συνομιλούν καθ’ όλη τη διάρκεια του πλούσιου δείπνου.

Το επίσημο δείπνο, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Κάστρο του Ουίνδσορ, λόγω των εργασιών ανακαίνισης στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, έδωσε το έναυσμα για την τριήμερη επίσημη επίσκεψη του Γάλλου ηγέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρει η Εxpress, o κ. Μακρόν εθεάθη μάλιστα να κλείνει το μάτι και στον βασιλιά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όταν αναφέρθηκε στους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας και στο πώς ένας Γάλλος, ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής, άρχισε να χτίζει το κάστρο του Ουίνδσορ πριν από περισσότερα από 900 χρόνια και ο γιος του, Oυίλιαμ, έχει κάνει το Ουίνδσορ σπίτι του.

Παρόντες στο δείπνο ήταν ο Μικ Τζάγκερ, ο Έλτον Τζον και η Κρίστιν Σκοτ Τόμας.

Νωρίτερα είχε τραβήξει την προσοχή μια αμήχανη σκηνή που εκτυλίχθηκε κατά την άφιξη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στη Βρετανία.

Καθώς η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας κατέβαινε τα σκαλιά του προεδρικού αεροσκάφους στη βάση RAF Northolt, ο πρόεδρος Μακρόν τής προσέφερε ευγενικά το χέρι του για να τη βοηθήσει. Η κυρία Μακρόν, ωστόσο, επέλεξε να κρατηθεί από το κιγκλίδωμα, προσπερνώντας τη χειρονομία του συζύγου της και αφήνοντάς τον με το χέρι τεντωμένο σε κοινή θέα.

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από μια ακόμη αμήχανη δημόσια στιγμή, τον περασμένο Μάιο, όταν η Μπριζίτ Μακρόν απαθανατίστηκε από κάμερες να σπρώχνει με τα χέρια το πρόσωπο του συζύγου της, λίγο πριν αποβιβαστούν από αεροσκάφος στο Βιετνάμ μια κίνηση που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως σφαλιάρα. Τότε ο πρόεδρος Μακρόν επιχείρησε να υποβαθμίσει το συμβάν, κάνοντάς λόγο για μια «αταξία», όμως η εικόνα έκανε γρήγορα τον γύρο των μέσων και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία. Η Le Parisien αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά: «Χαστούκι ή απλώς ένας καβγάς;».