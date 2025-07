Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, μίλησε για την ανάρρωσή της από τον καρκίνο, καθώς πραγματοποίησε σήμερα μια οδυνηρή επίσκεψη στο νοσοκομείο – που σηματοδοτεί την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την απουσία της από το Royal Ascot τον περασμένο μήνα.

Η Κέιτ, 43 ετών, ήταν εντυπωσιακή με ένα κομψό μπεζ σακάκι Blazé Milano με ριγέ λωρίδες, λιανικής πώλησης περίπου 1.000 λιρών, και ασορτί πουκάμισο, καθώς επισκέφθηκε σήμερα τον Κήπο Ευεξίας του RHS στο νοσοκομείο του Κόλτσεστερ. Η βασίλισσα πρόσθεσε ένα κομμένο καφέ παντελόνι και μια μαύρη ζώνη – ενώ έδωσε ένα πιο casual αποτέλεσμα με σηκωμένα μανίκια και λευκά αθλητικά παπούτσια – και πρόσθεσε το δαχτυλίδι αρραβώνων της. Η σημερινή της εκδρομή είναι κοντά στην καρδιά της μετά το ταξίδι της στον καρκίνο και τονίζει τον σημαντικό ρόλο που παίζει η φύση στο να μας δίνει χαρά και να υποστηρίζει την ψυχική, σωματική και πνευματική μας ευεξία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Kate επισκέφθηκε το κέντρο ευεξίας για τον καρκίνο του νοσοκομείου, όπου συναντήθηκε με ασθενείς, εθελοντές και προσωπικό και συζήτησε τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι κήποι στην ανάρρωση. Εκεί, έδωσε μια σπάνια εικόνα της δικής της ανάρρωσης από τον καρκίνο – από την οποία είπε ότι τα στοιχεία ήταν «πραγματικά δύσκολα». Περιγράφοντας την «εύρεση ενός νέου φυσιολογικού» ως «οδοστρωτήρα», η πριγκίπισσα αποκάλυψε ότι «δεν είσαι σε θέση να λειτουργήσεις κανονικά στο σπίτι όπως κάποτε» και δήλωσε ότι είναι «πραγματικά πολύτιμο» να υπάρχει ένας τέτοιος υποστηρικτικός χώρος γύρω σου.

Βάζεις ένα είδος γενναίου προσώπου, στωικότητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι θεραπείες τελειώνουν, και μετά λες «μπορώ να συνεχίσω, να επιστρέψω στο φυσιολογικό», αλλά στην πραγματικότητα η φάση μετά είναι πραγματικά, πραγματικά δύσκολη’, είπε η Kate. Και συνέχισε: Δεν βρίσκεστε απαραίτητα υπό την κλινική ομάδα πλέον, αλλά δεν είστε σε θέση να λειτουργείτε κανονικά στο σπίτι, όπως ίσως κάποτε συνηθίζατε. «Και στην πραγματικότητα κάποιος που θα σας βοηθήσει να το συζητήσετε, να σας δείξει και να σας καθοδηγήσει σε αυτή τη φάση που ακολουθεί μετά τη θεραπεία, νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύτιμο. «Αλλά αλλάζει τη ζωή του καθενός, κατά την πρώτη διάγνωση ή μετά τη θεραπεία, τόσο για τον ασθενή όσο και για τις οικογένειές του. «Και στην πραγματικότητα μερικές φορές δεν αναγνωρίζεται, δεν εκτιμάτε απαραίτητα, ιδίως όταν είναι η πρώτη φορά, τον αντίκτυπο που θα έχει».

«Πρέπει να βρείτε τη νέα σας φυσιολογική κατάσταση και αυτό απαιτεί χρόνο… και είναι ένα τρενάκι του τρόμου, δεν είναι ομαλό, όπως περιμένετε να είναι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι περνάς δύσκολες στιγμές. «Και το να έχεις ένα μέρος σαν αυτό, να έχεις το δίκτυο υποστήριξης, μέσω της δημιουργικότητας και του τραγουδιού ή της κηπουρικής, ό,τι κι αν είναι αυτό, είναι τόσο πολύτιμο και είναι υπέροχο που το έχει αυτή η κοινότητα. Η επίσκεψή της συμπίπτει με τη δωρεά 50 φυτών «Catherine’s Rose», που ονομάστηκαν από το RHS για την πριγκίπισσα και τα χρήματα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στο Royal Marsden Cancer Charity, στο νοσοκομείο του Colchester. Η κοραλλί-ροζ ανθοδέσμη έχει πλούσιο άρωμα με νότες από Turkish Delight και μάνγκο, ανέφερε η RHS (Royal Horticultural Society) στην ανακοίνωσή της τον Μάιο.

Τώρα, 500 φυτά «Catherine’s Rose» θα δωριστούν σε κήπους ευεξίας και κοινοτικούς κήπους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων των κήπων Maggie’s για άτομα που πάσχουν από καρκίνο, των παιδικών νοσοκομείων της Ανατολικής Αγγλίας και των κήπων Horatio’s Gardens για όσους ζουν με τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης. Η πριγκίπισσα συναντήθηκε επίσης με τον βραβευμένο σχεδιαστή κήπων Adam Frost, ο οποίος ηγήθηκε του σχεδιασμού του κήπου. Ο Adam είπε στη μητέρα τριών παιδιών πώς συνεργάστηκε με το προσωπικό του NHS κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού και διαβούλευσης, ώστε να διασφαλίσει ότι ο κήπος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προσωπικού και των ασθενών.

Ο Κήπος Ευεξίας στο Νοσοκομείο Colchester, ο οποίος άνοιξε τον Ιούλιο του 2024, είναι ένας χώρος χαλάρωσης και αποκατάστασης για το προσωπικό, τους ασθενείς και τους επισκέπτες του NHS. Ο κήπος αποτελεί ζωτικό κόμβο για την κοινότητα, προσφέροντας δραστηριότητες για όσους εργάζονται ή επισκέπτονται το νοσοκομείο και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το RHS, το Colchester and Ipswich Hospitals Charity και το NHS Charities Together, το τελευταίο από τα οποία τελεί υπό την κοινή αιγίδα του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Ο Κήπος Ευεξίας στο Colchester, και ο μετασχηματιστικός αντίκτυπος που έχει στους ασθενείς και τους εργαζόμενους του NHS, αποτελεί μέρος της έρευνας για το Blueprint for Wellbeing Gardens του RHS, το οποίο θα ξεκινήσει την άνοιξη του επόμενου έτους.

Η ίδια η Κέιτ επιστρέφει αργά και με μέτρο στα καθήκοντά της μετά την αποκάλυψη ότι βρίσκεται σε ύφεση από τον καρκίνο. Αυτό περιελάμβανε μια επίσκεψη στο νοσοκομείο Royal Marsden τον Ιανουάριο, όπου υποβλήθηκε στη θεραπεία της, καθώς και σημαντικές εκδηλώσεις στο βασιλικό ημερολόγιο, όπως το Trooping The Colour και η τελετή του Order Of The Garter. Η σημερινή επίσκεψή της είναι η πρώτη φορά που την βλέπουν δημοσίως από τότε που αποσύρθηκε απροσδόκητα από το Royal Ascot τον περασμένο μήνα. Η Κέιτ αναμενόταν να παρευρεθεί στο φεστιβάλ ιπποδρομιών του Μπέρκσαϊρ με τον σύζυγό της πρίγκιπα Ουίλιαμ – και μάλιστα είχε ανακοινωθεί στην επίσημη πομπή της άμαξας – πριν το παλάτι του Κένσινγκτον επιβεβαιώσει ότι τελικά δεν θα παρευρεθεί.

Η MailOnline κατάλαβε τότε ότι η πριγκίπισσα ήταν «απογοητευμένη» που δεν θα παρευρισκόταν «αλλά πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία καθώς επιστρέφει πλήρως στις υποχρεώσεις που αντιμετωπίζει το κοινό». Οι θεατές των ιπποδρομιών ήλπιζαν να δουν την πριγκίπισσα αφού ο πρίγκιπας της Ουαλίας είχε οριστεί ως ένα από τα πρόσωπα που θα απένειμαν τα βραβεία των ιπποδρομιών κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της συνάντησης. Οι υπεύθυνοι του Άσκοτ είχαν επιβεβαιώσει στις 12 το μεσημέρι ότι η πριγκίπισσα επρόκειτο να βρίσκεται στη δεύτερη άμαξα της βασιλικής πομπής με τον Γουίλιαμ, σε δημοσιευμένο κατάλογο αμαξών.

Αλλά λιγότερο από μισή ώρα αργότερα, το παλάτι του Κένσινγκτον επιβεβαίωσε λίγο πριν από τις 12.30μμ ότι η Κέιτ δεν θα παρευρισκόταν – και η Ascot δημοσίευσε αναθεωρημένη λίστα με τις άμαξες. Οι βασιλικοί βοηθοί επέμειναν ότι η αρχική λίστα είχε εκδοθεί από «λάθος», σύμφωνα με τη Rebecca English της Daily Mail. «Σε ορισμένα επίπεδα πιστεύω ότι αυτό είναι μια καλή υπενθύμιση ότι ήταν πραγματικά σοβαρά άρρωστη πέρυσι και υποβλήθηκε σε σημαντική περίοδο χημειοθεραπείας. Όπως θα σας πει όποιος έχει περάσει αυτή την εμπειρία, μπορεί να αισθάνεστε πολύ άσχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά. Μπορεί να χρειαστούν χρόνια [για να αναρρώσεις]», δήλωσε μια πηγή. ‘Θέλει να βρει τη σωστή ισορροπία και να εργαστεί με μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι πριν. Πρόκειται για μια γυναίκα που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μοναρχία [ως πριγκίπισσα της Ουαλίας και μελλοντική βασίλισσα], αλλά για να το κάνει, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον, πρέπει να το κάνει σωστά, είπαν.

Η πριγκίπισσα επέστρεψε στην εργασία της την περασμένη Τετάρτη, καθώς υποδέχθηκε ιδιωτικά τη Μελίντα Γκέιτς -την πρώην σύζυγο του ιδρυτή της Microsoft Μπιλ- στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στα επίσημα καθήκοντά της. Αλλά σήμερα σηματοδοτεί την πρώτη της αλληλεπίδραση με το κοινό μετά την αιφνιδιαστική απουσία της από το φεστιβάλ ιπποδρομιών. Όπως υπογραμμίζει η σημερινή της επίσκεψη, η Κέιτ έχει μοιραστεί με τον τρόπο με τον οποίο στράφηκε στη φύση εν μέσω της μάχης της για τον καρκίνο για παρηγοριά και υποστήριξη. Τον Μάιο, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη φύση, καθώς παρουσίασε ένα νέο βίντεο που αποκαλύπτει πώς αγκάλιασε τη «θεραπευτική δύναμη της φύσης» κατά τη διάρκεια της θεραπείας της για τον καρκίνο.

Η σειρά ξεκίνησε με την «Άνοιξη», ένα τρίλεπτο φιλμ με αφηγήτρια την Κάθριν, το οποίο περιλαμβάνει πλάνα της ίδιας και του πρίγκιπα Γουίλιαμ στο νησί Mull νωρίτερα αυτό το μήνα. Οι υπόλοιπες τρεις ταινίες μικρού μήκους θα κυκλοφορήσουν κατά τη διάρκεια του έτους, με τις εκδόσεις Καλοκαίρι, Φθινόπωρο και Χειμώνας εν ευθέτω χρόνω. Αναφερόμενη προηγουμένως στο πώς αναζήτησε παρηγοριά και δύναμη από την παραμονή της στην ύπαιθρο με την οικογένειά της κατά τη διάρκεια της μάχης της για τον καρκίνο πέρυσι, η Kate δήλωσε: «Τον τελευταίο χρόνο, η φύση ήταν το καταφύγιό μου.

«Η ικανότητα του φυσικού κόσμου να μας εμπνέει, να μας φροντίζει και να μας βοηθά να θεραπευτούμε και να αναπτυχθούμε είναι απεριόριστη και έχει γίνει κατανοητή εδώ και γενιές». «Μέσω της φύσης μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως την αληθινή διασύνδεση όλων των πραγμάτων, τη σημασία της ισορροπίας και τη σημασία της ανανέωσης και της ανθεκτικότητας. Η σύνδεση με τη φύση μας βοηθά να βιώσουμε μια βαθύτερη αίσθηση του εαυτού μας, του κόσμου γύρω μας και του άλλου». Και πρόσθεσε: «Η άνοιξη είναι η εποχή της αναγέννησης, της ελπίδας και του νέου ξεκινήματος. Από τις σκοτεινές μέρες του χειμώνα, ο εξωτερικός κόσμος αθόρυβα ξυπνά με νέα ζωή και έρχεται μια αίσθηση αισιοδοξίας, προσμονής και θετικής, ελπιδοφόρας αλλαγής. «Όπως η φύση αναζωογονείται και ανανεώνεται, έτσι μπορούμε κι εμείς. Ας επανασυνδεθούμε με τη φύση και ας γιορτάσουμε μια νέα αυγή μέσα στις καρδιές μας. Συχνά, από τους μικρότερους σπόρους μπορεί να συμβεί η μεγαλύτερη αλλαγή, και σε αυτόν τον συνεχώς αυξανόμενο πολύπλοκο κόσμο, πρέπει να κρατήσουμε αυτό που μας συνδέει όλους. «Η άνοιξη είναι εδώ, ας την αξιοποιήσουμε στο έπακρο μαζί».

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας λάμβανε χημειοθεραπεία για μια αδιευκρίνιστη μορφή καρκίνου από τα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, ενώ ο βασιλιάς ξεκίνησε τη θεραπεία του για τον καρκίνο νωρίτερα τον ίδιο μήνα, μετά τη διάγνωσή του μετά από θεραπεία για διευρυμένο προστάτη. Ανακοινώνοντας τον Σεπτέμβριο ότι η θεραπεία της είχε τελειώσει, η Κέιτ περιέγραψε σε ένα συναισθηματικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα πώς οι προηγούμενοι εννέα μήνες ήταν «απίστευτα δύσκολοι για εμάς ως οικογένεια» και «το να κάνω ό,τι μπορώ για να μείνω ελεύθερη από καρκίνο είναι τώρα η εστίασή μου». Ο Γουίλιαμ δήλωσε αργότερα σε ξεχωριστή συνέντευξη πως το 2024 ήταν «σκληρό». Τον Ιανουάριο, μετά την επίσκεψή της στο Royal Marsden, η πριγκίπισσα δήλωσε ότι ήταν «ανακούφιση» που βρίσκεται σε ύφεση και ότι θα «παραμείνει επικεντρωμένη» στην ανάρρωση. Υπογράφοντας το σημείωμά της με την ένδειξη «C», είπε: «Υπάρχουν πολλά για να περιμένουμε με ανυπομονησία. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεχή υποστήριξή σας».