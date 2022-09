Οι θαυμαστές δείχνουν ανησυχία για την Κάρα Ντελεβίν, αφού τη πρόσφατα φωτογραφήθηκε να συμπεριφέρεται αμήχανα και αλλόκοτα καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο Van Nuys στο Λος Άντζελες.

Η ηθοποιός και μοντέλο, 30 ετών, απαθανατίστηκε από τους παπαράτσι στο δρόμο για το αεροδρόμιο στο πίσω κάθισμα ενός Chevy Suburban, με τα πόδια να κρέμονται από το παράθυρο, καθώς ο οδηγός περνούσε μέσα από την κίνηση του Λος Άντζελες.

Αφού φέρεται να εμφανίστηκε με καθυστέρηση δύο ωρών για την πτήση της με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Jay-Z, το μοντέλο – που φορούσε ένα T-shirt της Britney Spears, μαύρη φόρμα με πράσινες, κίτρινες και κόκκινες ρίγες, πορτοκαλί κάλτσες χωρίς παπούτσια – έφτασε στο τζετ μαζί με τον σκύλο της, Alfie.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν επίσης δύο άγνωστοι άνδρες με ριγέ πουκάμισα, αναφέρει η Daily Mail.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι υπήρξε αλλαγή σχεδίων, καθώς η Ντελεβίν και το σκυλάκι της αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο μετά από περίπου 45 λεπτά. Παραμένει ασαφές αν της ζητήθηκε να φύγει.

Μόλις επέστρεψε στην είσοδο του αεροδρομίου, η Βρετανίδα εμφανίστηκε πολύ νευρική, καθώς της έπεσε αρκετές φορές το κινητό της τηλέφωνο ενώ μιλούσε σε αυτό και κάπνιζε το ένα τσιγάρο μετά το άλλο.

Αφού ένα μέλος της συνοδείας της Ντελεβίν μίλησε στο προσωπικό του αεροδρομίου, οι βαλίτσες του μοντέλου απομακρύνθηκαν από το αεροπλάνο και τοποθετήθηκαν πίσω στο SUV με το οποίο έφτασε. Στη συνέχεια μπήκε η ίδια μέσα και απομακρύνθηκαν.

Τα στιγμιότυπα και τα πλάνα της διάσημης περσόνας άφησαν τους θαυμαστές σε αμηχανία και μεγάλη ανησυχία.

«Τι συμβαίνει με την Κάρα Ντελεβίν; Αισθάνομαι τόσο λυπημένη γι’ αυτήν» έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος παρακαλούσε: «Θα φροντίσει κάποιος την Κάρα Ντελεβίν, για όνομα του Θεού».

Ένας ανήσυχος παρατηρητής της κατάστασης έγραψε στο Twitter: «Αισθάνομαι και στέλνω αγάπη στην Κάρα Ντελεβίν. Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό και μοναχικό. Το Χόλιγουντ είναι ένα τόσο σκοτεινό μέρος και σαφώς χρειάζεται μια νέα ομάδα και κάποιους ανθρώπους που πραγματικά να δίνουν σημασία σε εκείνη».

Ένας άλλος θαυμαστής της σταρ πιστεύει ότι «κάτι σοβαρό συμβαίνει με την Κάρα Ντελεβίν και πραγματικά ανησυχώ πολύ γι’ αυτήν. Ελπίζω όλα να είναι εντάξει».

Οι φίλοι της Κάρα Ντελεβίν έχουν ανησυχήσει τόσο πολύ γι’ αυτήν, ώστε απελπισμένα της ζητάνε να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης, ανέφερε την Παρασκευή το TMZ.

Πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ότι οι φίλοι του supermodel ανησυχούν ότι παλεύει με έναν συνδυασμό προβλημάτων ψυχικής υγείας και κατάχρησης ουσιών.

will someone please check on cara delevingne for the love of god

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η φίλη και συμπρωταγωνίστρια της πρωταγωνίστριας του «Suicide Squad», Μάργκο Ρόμπι, εθεάθη να φεύγει από το σπίτι του μοντέλου στο Λος Άντζελες και να δείχνει στεναχωρημένη.

Οι εκπρόσωποι της Ρόμπι, 32 ετών, δεν έχουν σχολιάσει γιατί εμφανίστηκε τόσο αναστατωμένη, αλλά οι φωτογραφίες της ηθοποιού με δάκρυα προκάλεσαν εικασίες ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με την Ντελεβίν 30 ετών.

Ένας φίλος της Ρόμπι δήλωσε στο TMZ την Παρασκευή ότι η ηθοποιός ήταν εμφανώς ταραγμένη με όσα φαίνεται να είδε στο σπίτι της φίλης της.

Το πρακτορείο ισχυρίζεται επίσης ότι η σταρ της ταινίας Barbie είναι μία από τις φίλες που «συνηγορούν» υπέρ του να μπει η Ντελεβίν σε θεραπευτικό πρόγραμμα.

nah something is seriously up with cara delevingne and i’m actually really worried for her☹️. i hope everything is okay fr.

— BIG Tre🖐🏾 (@KdSigntUp) September 7, 2022