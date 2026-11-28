Δεν ήταν ηλιοβασίλεμα, όπως έλεγε μετά το θαύμα που έζησε ο Γκροζάν, αλλά η φωτιά που έκαιγε την πυρίμαχη φόρμα του

Πριν ακριβώς από έξι χρόνια, η Formula 1 έζησε ένα από τα πιο συνταρακτικά ατυχήματα που έχουν συμβεί στην ιστορία των γκραν πρι.

Στις 29 Νοεμβρίου 2020 ο Ρομάν Γκροζάν, ο έμπειρος πιλότος της HAAS, έζησε την απόλυτη φρίκη.

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Για 32 δευτερόλεπτα ήταν εγκλωβισμένος μέσα στο φλεγόμενο μονοθέσιό του, που είχε κοπεί προηγουμένως, ύστερα από ατύχημα, στα δύο!

Θεατές και μηχανικοί έβλεπαν με κομμένη την ανάσα (έχοντας χάσει την ελπίδα τους, μετά τη σφοδρή σύγκρουση στο στηθαίο) τις φλόγες να τυλίγουν το μονοθέσιο, δίχως να διακρίνουν κανένα ίχνος ζωής!

Ο Γκροζάν χτύπησε δυνατά στον τοίχο στη στροφή 3 και η πρόσκρουση των 67G χώρισε το μονοθέσιο σε δύο κομμάτια, προκαλώντας έκρηξη στο ρεζερβουάρ καυσίμου!

Τα δευτερόλεπτα εκείνης της στιγμής έμοιαζαν με αιώνες. Υστερα από μισό λεπτό η λύπη μετατράπηκε σε χαρά, όταν διέκριναν τον νεαρό πιλότο να βγαίνει σώος και με γοργά βήματα μέσα από την κόλαση με μικρές αμυχές!

Τη στιγμή που καιγόταν το μονοθέσιο ο Γκροζάν είδε τη ζωή του να περνάει πιο γρήγορα και από τις ταχύτητες ενός μονοθεσίου: «Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά, και όλα ήταν πορτοκαλί. Περίεργο, σκέφτομαι. Είναι ηλιοβασίλεμα; Οχι. Είναι το φως από την πίστα; Οχι. Τότε κατάλαβα ότι ήταν φωτιά».

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Ο τότε επικεφαλής της ομάδας ανέφερε ότι «κάθε απόφαση που πήρε για να βγει από το πιλοτήριο ήταν σωστή. Αν είχε ενεργήσει διαφορετικά και είχε χάσει πέντε με δέκα δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να ήταν νεκρός. Ηταν στο όριο που μπορούσαν να αντέξουν τα πυρίμαχα ρούχα. Υπήρχαν μόνο εγκαύματα στο αριστερό του χέρι».

Νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες για τις καθιερωμένες εξετάσεις και επέστρεψε στη ζωή, χωρίς ο ίδιος να πιστεύει τι έχει γίνει!

Το σωτήριο Halo

Το ατύχημα του Ρομέν Γκροζάν στο γκραν πρι του Μπαχρέιν, εκείνη την Κυριακή έκανε τον γύρο του κόσμου – και ακόμα και σήμερα, έξι χρόνια μετά είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πως ο Γάλλος πιλότος μπόρεσε να βγει ζωντανός από την πύρινη κόλαση του μονοθεσίου του.

Το ατύχημά του αποτέλεσε ένα καλό παράδειγμα για τα άλματα ασφάλειας που έχουν κάνει σήμερα τα μονοθέσια. Το Halo το θαυματουργό δαχτυλίδι πάνω από το κεφάλι των πιλότων κράτησε αλώβητο το σώμα του οδηγού ενώ οι νέες στολές προστατεύουν στο μέγιστο σε περίπτωση πυρκαγιάς!

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Βήματα ασφαλείας, που προήλθαν κυρίως μετά τις θυσίες των Σένα και Λάουντα στις πίστες πριν από πολλές δεκαετίες.

Πριν από τρία χρόνια ο Γκροζάν και έχοντας αποχωρήσει από τη Formula 1 απέκτησε δίπλωμα πιλότου για να πετάει στα σύννεφα όπως είχε αναφέρει. «Τέλος η αναμονή στα αεροδρόμια» είχε πει όταν αγόρασε και το δικό του, μικρό δικινητήριο σκάφος.

Έχει λάβει μέρος σε 179 γκραν πρι (2009, 2012-2020), συγκέντρωσε 391 βαθμούς και ανέβηκε 10 φορές στο βάθρο (με καλύτερο τερματισμό τη 2η θέση). Αγωνίστηκε με τη Renault (2009), τη Lotus (2012-2015, όπου σημείωσε όλα τα βάθρα του) και τη Haas (2016-2020).

To διαλυμένο, καμένο μονοθέσιό του έγινε έκθεμα στην έκθεση της Formula 1 που «τρέχει» εδώ και λίγα χρόνια σε διάφορες πόλεις του κόσμου.

Το 2021, έναν χρόνο μετά, ο Γκροζάν επέστρεψε στους αγώνες στο πρωτάθλημα Indy Car, με εμφανή τα σημάδια από τα εγκαύματα στο αριστερό του χέρι.

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Σημάδια, που θύμιζαν τα εμφανή εγκαύματα του Νίκι Λάουντα, όταν την 1η Αυγούστου 1976 οδηγώντας το μονοθέσιο της Ferrari στη Γερμανία, έπεσε με σφοδρότητα πάνω σ’ έναν διαχωριστικό τοίχο με το αγωνιστικό να παίρνει ολόκληρο φωτιά.

Ο Λάουντα έμεινε παγιδευμένος μέσα στο κόκπιτ, πριν καταφέρουν να τον βγάλουν οι άλλοι πιλότοι. Έμεινε μερικές ημέρες σε κώμα και ενώ τον είχαν ξεγραμμένο, ο ίδιος επέστρεψε στη ζωή και στα γκραν πρι λίγες εβδομάδες μετά.

Το 1977, ο Λάουντα κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή με τη Ferrari.