Μέσι, Ρονάλντο, Λουκάκου και άλλοι σπουδαίοι σκόρερ αποχαιρέτησαν τις εθνικές τους ομάδες, αφήνοντας πίσω ρεκόρ και θριάμβους, αλλά και πικρά φινάλε

Το 2026 δίνει το δικαίωμα για πολλούς χαρακτηρισμούς για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων του ποδοσφαίρου.

Ήταν η χρονιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βόρειας Αμερικής, της ετυμηγορίας για τις 115 κατηγορίες της Μάντσεστερ Σίτι, της θριαμβεύτριας του Τσάμπιονς Λιγκ Παρί Σεν Ζερμέν, του Χάρι Κέιν, του σκανδάλου Μπαλογκάν, αλλά και της μεγάλης απόσυρσης.

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Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά επτά πρώτοι σκόρερ αντίστοιχων εθνικών ομάδων, μυθικά ονόματα που θα μείνουν στην ιστορία του ποδοσφαίρου αλλά και άλλοι σπουδαίοι παίκτες έριξαν τίτλους τέλους στη μεγάλη καριέρα τους στους διεθνείς αγώνες, αφήνοντας παρακαταθήκη 714 γκολ σε 1.411 διεθνή παιχνίδια και αμέτρητες σπουδαίες στιγμές.

Λουκάκου: Η απρόσμενη «βόμβα»

Ο τελευταίος κρίκος και ίσως ο λιγότερο αναμενόμενος αυτής της χρυσής αλυσίδας είναι ο Ρομέλου Λουκάκου.

Η απόφασή του χαρακτηρίστηκε «βόμβα» από τον βελγικό Τύπο γιατί ήρθε απρόσμενα και μετά τις δηλώσεις του το καλοκαίρι πως θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Κόκκινους Διαβόλους.

Μόλις είχε νικήσει το Βέλγιο την Ιταλία με 4-1 στην τελευταία αγωνιστική του Nations League και ο Λουκάκου, ο οποίος έμεινε στον πάγκο, ζήτησε από τους προπονητές και τους παράγοντες της ομάδας του να αποχωρήσουν από τα αποδυτήρια γιατί ήθελε να μιλήσει στους συμπαίκτες του.

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Με μια δραματική ομιλία ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Βελγίου με 94 σε 135 αγώνες και σημείο αναφοράς της χρυσής γενιάς ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα.

Ο προπονητής του Μαρκ φαν Μπόμελ και η ηγεσία της ομοσπονδίας πληροφορήθηκαν την απόφασή του την επομένη μέσω της ανακοίνωσής του στα social media.

Ο πρώην συμπαίκτης του στην Εθνική, Ράτζα Ναϊνγκολάν επικοινώνησε μαζί του και στη συνέχεια δήλωσε πως το πρόβλημα του Ρομέλου δεν ήταν ότι δεν αγωνίστηκε εναντίον της Ιταλίας αλλά τα προβλήματα που είχε με συγκεκριμένο άτομο μέσα στην ομάδα και σύντομα θα μάθουμε λεπτομέρειες που θα προκαλέσουν πάταγο.

«Σου επιτρέπω να πεις μόνο πως θα σκάσει βόμβα», συμβούλευσε ο Λουκάκου τον Ναϊνγκολάν μετά το τέλος της συνομιλίας τους που διήρκησε μία ώρα.

Δεν είναι η μοναδική αυλαία του σπουδαίου άσου που έπεσε με θόρυβο φέτος.

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Ρονάλντο: φινάλε με ρήξη και ρεκόρ

Το μεγαλύτερο σίριαλ ήταν σαφώς η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας μετά 23 χρόνια προσφοράς.

Με νούμερα που κόβουν την ανάσα και αποτελούν παγκόσμια ρεκόρ όπως οι 234 συμμετοχές και τα 146 γκολ ο CR7 έριξε τίτλους τέλους με δραματικό τρόπο λόγω της ρήξης του με τον εκλέκτορα Ζόρζε Ζεσούς.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν σε αντιπαράθεση με προπονητή της εθνικής ομάδας, ήταν όμως σίγουρα η τελευταία.

Η πορεία προς το άδοξο τέλος ξεκίνησε μετά το πρόσφατο παιχνίδι της Πορτογαλίας με τη Νορβηγία το οποίο ο Ρονάλντο παρακολούθησε από τον πάγκο. Ακολούθησε η αποχή του από τις προπονήσεις και η ρήξη με τον Ζεσούς τον οποίον κατηγόρησε για αθέτηση της συμφωνίας τους για τον ρόλο που θα είχε στην ομάδα.

Παραμονή του αγώνα με τη Δανία πήρε το ιδιωτικό του αεροπλάνο και ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τις δηλώσεις του πως θα συνέχιζε να βρίσκεται κοντά στην ομάδα, παραμονή των τελευταίων κλήσεων και ενώ ήταν γνωστό πως θα κληθεί από τον Ζεσούς έριξε τη «βόμβα» ανακοινώνοντας μέσω των social media την αποχώρησή του.

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Η ιστορική ήττα των Λουζιτανών από τη Δανία στην Μπράγκα με 4-1 έμοιαζε με ρεβάνς για τον CR7 ενώ μέχρι και η μητέρα του, Ντολόρες Αβέιρο είπε πως χάρηκε με το αποτέλεσμα γιατί τον εξαπάτησαν, δεν έδειξαν σεβασμό προς το πρόσωπό του και τον πρόδωσαν ακόμα και οι συμπαίκτες του.

Μέσι: το αντίο ενός συμβόλου

Περισσότερο αναμενόμενη ήταν η αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι των 208 συμμετοχών και 126 γκολ που τον κατατάσσουν φυσικά στις πρώτες θέσεις των ρεκόρ της Αλμπισελέστε.

Η ασθένεια του πατέρα του Χόρχε που έμοιαζε με ασήκωτο βάρος για τον διάσημο ποδοσφαιριστή στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν δάκρυσε αρκετές φορές αποτέλεσε την αρχή του τέλους.

Ο θάνατος χτύπησε την πόρτα την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο άνθρωπος που στήριξε με κάθε τρόπο τον Μέσι δεν βρισκόταν πια στη ζωή. Την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα ο σπουδαίος Αργεντινός έδωσε στη δημοσιότητα μέσα των social media τις τρεις σελίδες της αποχαιρετιστήριας επιστολής που ήταν γεμάτη συγκίνηση, όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης.

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Στις 7 Οκτωβρίου οι Αργεντίνοι αποχαιρέτησαν το ίνδαλμά τους στο τελευταίο παιχνίδι που αγωνίστηκε με το Μπενίν. Κι ενώ η σύνδεσή του με την ομάδα και τους συμπατριώτες του παρέμεινε δυνατή, δεν συνέβη το ίδιο με την ομοσπονδία όταν αντιλήφθηκε πως η τελευταία συνέχιζε να κερδίζει χρήματα από τη φήμη του.

Ο Μέσι κινήθηκε νομικά αρχικά με εξώδικο κατά της ομοσπονδίας και του προέδρου της Κλάουντιο Τάπια ζητώντας την άμεση παύση χρήσης του ονόματος, των φωτογραφιών και των βίντεο προειδοποιώντας με πλήρη προσφυγή στα δικαστήρια σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Νεϊμάρ: εκεί που ξεκίνησαν, τελείωσαν όλα

Ξημερώματα 6ης Ιουλίου μετά την ήττα-αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη Νορβηγία στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τη Σελεσάο.

Στο MetLife Stadium, στο ίδιο γήπεδο που είχε κάνει το ντεμπούτο του πριν από 16 χρόνια, ο Νεϊμάρ βουρκωμένος δήλωνε πως «εδώ που ξεκίνησαν όλα, εδώ τελειώνουν».

Ο πιο ακριβός παίκτης στον κόσμο μέχρι και σήμερα, φόρεσε την καναρινί φανέλα 130 φορές σημειώνοντας 80 γκολ με τα οποία ξεπέρασε τον Πελέ (77) και προς το παρόν διατηρεί τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της πιο επιτυχημένης εθνικής ομάδας σε επίπεδο Παγκόσμιων Κυπέλλων.

Η συμμετοχή του Νεϊμάρ στο τελευταίο Μουντιάλ ουσιαστικά οφείλεται στις πιέσεις που άσκησαν ο Τύπος και οι φίλαθλοι στον Κάρλο Αντσελότι ο οποίος δεν έβλεπε με καλό μάτι την επιστροφή του στην ομάδα.

Τζέκο: Πυροτεχνήματα για τον μεγάλο αρχηγό

Ένας ακόμα σπουδαίος σκόρερ, ο Εντιν Τζέκο αποχαιρέτησε τη διεθνή σκηνή. Στις 2 Οκτωβρίου η Βοσνία και Ερζεγοβίνη υποδέχτηκε τη Σουηδία στη Ζένιτσα με τον Τζέκο να παίζει τα τελευταία 63 λεπτά φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο.

Το Σαράγεβο είχε γεμίσει με γιγαντιαίες φανέλες προς τιμήν του ενώ στο 11ο λεπτό, το νούμερο της φανέλας του, έπεσαν πυροτεχνήματα.

Ο Τζέκο εκπροσώπησε την εθνική ομάδα της χώρας του σε 152 παιχνίδια σημειώνοντας 73 γκολ. Και τα δύο αποτελούν τις κορυφαίες επιδόσεις για τη Βοσνία η οποία επί των ημερών του συμμετείχε σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα.

Αρναούτοβιτς: Τέλος διαδρομής με τρία ρεκόρ

Ο αποκλεισμός της Αυστρίας από την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο (3-0) έμελλε να είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Μάρκο Αρναούτοβιτς με τους Burschen.

Ο άσος του Ερυθρού Αστέρα είχε προαναγγείλει έναν χρόνο νωρίτερα πως το Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής θα είναι η τελευταία διοργάνωση που θα εκπροσωπούσε την Αυστρία.

Φεύγοντας ύστερα από 18 χρόνια παρουσίας με το εθνόσημο άφησε πίσω του 137 συμμετοχές, 49 γκολ (πρώτος σκόρερ) και το ρεκόρ του γηραιότερου Αυστριακού που έχει αγωνιστεί ποτέ σε Μουντιάλ (37 ετών και 59 ημερών).

Βαλένσια: το αντίο που ονειρεύτηκε αλλιώς

Περίπτωση παρόμοια με αυτή του Αρναούτοβιτς είναι ο Ενερ Βαλένσια. Αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα του Ισημερινού αμέσως μετά την ήττα με 2-0 από το Μεξικό και τον αποκλεισμό στη φάση των «32» του Μουντιάλ έχοντας «γράψει» 109 συμμετοχές και 49 γκολ (πρώτος σκόρερ).

Ο Βαλένσια αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια και στη συνέχεια εμφανώς συγκινημένος ανακοίνωσε πως μόλις είχε παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα, ένα αντίο που το είχε ονειρευτεί διαφορετικά.

Σικ: αποχώρηση με αιχμές και παράπονα

Το Μεξικό έγινε αφορμή να αποχωρήσει από τους διεθνείς αγώνες ένας ακόμα σπουδαίος σκόρερ. Πρόκειται για τον Τσέχο Πάτρικ Σικ ο οποίος ανακοίνωσε τους τίτλους τέλους λίγες ώρες μετά την ήττα της εθνικής του ομάδας από το Μεξικό στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Ο Σικ είχε αγωνιστεί ως αλλαγή γεγονός που τον ενόχλησε για να δηλώσει αργότερα πως το τσέχικο ποδόσφαιρο χρειάζεται βαθιές αλλαγές νοοτροπίας και δομών.

Κατά τη δεκαετή παρουσία του στην εθνική ομάδα της Τσεχίας ο Σικ συμπλήρωσε 56 αγώνες σημειώνοντας 26 γκολ που τον κατατάσσουν στην τρίτη θέση του ιστορικού πίνακα των σκόρερ.

Χάμες: «Φεύγω ήσυχος γιατί τα έδωσα όλα»

Ένας από τους καλύτερους παίκτες που ανέδειξε η Κολομβία τα τελευταία χρόνια και αγωνίστηκε επίσης με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Χάμες Ροντρίγκες αποχαιρέτησε τους Καφετέρος στις 15 Σεπτεμβρίου μέσω των social media (φυσικά).

Η τελευταία του συμμετοχή σε διεθνές παιχνίδι καταγράφηκε (επίσης) στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Ελβετίας. «Φεύγω ήσυχος γιατί τα έδωσα όλα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Χάμες αγωνίστηκε με την Κολομβία επί 15 συναπτά έτη καταγράφοντας 131 συμμετοχές και 43 ασίστ που αποτελούν ρεκόρ ενώ πέτυχε 31 γκολ.

Μαχρέζ: Η τελευταία πράξη στο Βανκούβερ

Η Ελβετία αποτέλεσε την αφορμή να αποσυρθεί από τους διεθνείς αγώνες και ο Ριγιάντ Μαχρέζ.

Λίγα λεπτά μετά την ήττα της Αλγερίας με 2-0 στο Βανκούβερ ο 35χρονος αρχηγός της ομάδας έκανε γνωστό πως έπαιξε για τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της χώρας του ρίχνοντας τίτλους τέλους ύστερα από 12 χρόνια, 119 συμμετοχές και 40 γκολ.