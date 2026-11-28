Η πρόσφατη επίσκεψη του στρατάρχη Χαφτάρ στην Άγκυρα ήρθε να επισφραγίσει την εξίσου πρόσφατη κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή, που ως γνωστόν εδρεύει στη Βεγγάζη, πρωτεύουσα της Ανατολικής Λιβύης και τελεί υπό τον έλεγχο του Χαφτάρ. Οι δύο αυτές οντότητες, η Τουρκία από τη μια μεριά και η Ανατολική Λιβύη από την άλλη, που τους χώριζε μίσος και αμοιβαία περιφρόνηση, έδωσαν τα χέρια με εναγκαλισμούς και διατείνονται πλέον ότι είναι εγκάρδιοι φίλοι και καλοί σύντροφοι.

Έτσι στα διεθνή πράγματα πραγματοποιούνται αυτές οι αιφνίδιες μεταβολές που δεν είναι βέβαια αιφνίδιες, αλλά καλλιεργούνται υποδόρια για κάποιο διάστημα, με υποσχέσεις και ανταλλάγματα, που αφειδώς προσφέρονται από το έναν στον άλλον. Και στην προκειμένη περίπτωση ξέρουμε ποιος είναι ο ένας αλλά και ο άλλος.

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Είναι φυσικό, εξάλλου, για ένα καθεστώς το οποίο στηρίζεται στη βούληση ενός ανθρώπου και του στενού συγγενικού περιβάλλοντός του να είναι επιρρεπές στον χρηματισμό και στην ιδιοτέλεια. Κι ο στρατάρχης Χαφτάρ δεν θα μπορούσε να είναι μια εξαίρεση, αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς την καταγωγή του, αλλά και το είδος του κράτους που διοικεί. Ένα κράτος διχοτομημένο, που ουδέποτε δοκίμασε πραγματικούς θεσμούς και στο οποίο οι φυλές αποτελούν κυρίαρχες μονάδες οι οποίες καθορίζουν με την προσωπική πολιτική τους τις τύχες των διοικουμένων.

Αλλά και η Δυτική Λιβύη, η μόνη διεθνώς αναγνωρισμένη, δεν απέχει πολύ από άποψη λειτουργίας των θεσμών από την Ανατολική. Είναι αυτή, η οποία πρώτη δέχθηκε να συσφίγξει τις σχέσεις της με την Τουρκία, και να δεχθεί την πλούσια εισφορά της σε χρήμα, πολεμικό υλικό και ανθρώπινο δυναμικό, στη διάρκεια του ένοπλου αγώνα της Τρίπολης με τη Βεγγάζη. Ένας αγώνας άγονος που κατέληξε σε ένα κατ’ όνομα διαχωρισμό του κράτους σε δύο, με διαφορετικές ηγεσίες, αλλά με ενιαίους θεσμούς. Με το παράδοξο η μεν εκτελεστική εξουσία να βρίσκεται στην Τρίπολη, η δε νομοθετική στη Βεγγάζη.

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Η δε αμοιβή της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης να είναι το τουρκολιβυκό μνημόνιο, μια ασύμβατη και καταχρηστική σύμβαση, η οποία αποτελεί μνημείο ασυνέπειας και ασυναρτησίας, εφόσον για να χαραχθούν τα όριά της έπρεπε να παραβιαστεί κάθε κανόνας του Διεθνούς Δικαίου, τόσο σε σχέση με την Ελλάδα, για την οποίαν αγνοείται πλήρως η επήρεια των παρακείμενων νησιών, όσο και της Αιγύπτου που η κάθετη οριοθετική γραμμή της Λιβύης παραβιάζει τη δυνατότητα της πρώτης χώρας να έχει δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ της περιοχής της. Φυσικά, τόσο οι δύο αυτές χώρες θεώρησαν ότι το μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο και το ίδιο έπραξε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά, ωστόσο, η συμφωνία είναι έγκυρη για τα δύο μέρη που τη συνυπέγραψαν και πιθανόν να την εφαρμόσουν.

Ο, δε, πρόσφατος θόρυβος για την κύρωση από τη λιβυκή Βουλή είναι μικρής βαρύτητας για το Διεθνές Δίκαιο, καθ’ όσον, σύμφωνα με αυτό, αν δύο κράτη, αναγνωρισμένα από τη διεθνή κοινότητα, και δεόντως εκπροσωπούμενα από διατεταγμένους εκπροσώπους, την υπογράψουν και την επικυρώσουν, τότε η ατέλεια της μη κύρωσής της στο εσωτερικό της χώρας είναι άνευ σημασίας και η συμφωνία ισχύει διεθνώς. Αφού, μάλιστα, έχει εγκύρως κατατεθεί στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, και έχει γίνει ως εκ τούτου αποδεκτή από αυτόν, η συμφωνία είχε προ πολλού εγκυρότητα για τα διεθνή δρώμενα. Και το γεγονός ότι η κύρωση από τη Βουλή της Λιβύης προκάλεσε μια διεθνή αντίδραση ήταν περισσότερο αποτέλεσμα της υπόμνησης της ύπαρξής της, παρά γεγονός που ολοκλήρωνε τη συμφωνία στο διεθνές επίπεδο.

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Η ελληνική πλευρά φαντάζομαι να εντυπωσιάστηκε από την πράξη αυτήν της Βουλής και από την πολύ φιλική επίσκεψη του Χαφτάρ στην Αγκυρα. Είχε εναποθέσει τις ελπίδες της στον στρατάρχη, τον οποίον μάλιστα θεωρούσε σύμμαχο και φίλο, και τον οποίο είχε υποδεχθεί με τιμές στη χώρα μας. Αλλά εκτός από το γεγονός ότι έπρεπε να γνωρίζει ότι φιλίες και συμμαχίες με τέτοιους ηγέτες είναι εξαιρετικά εύθραυστες και ότι το προσωπικό συμφέρον πάντοτε υπερτερεί σε τέτοιου είδους άτομα, δεν είχε τη δυνατότητα, ως μεσαία χώρα, να πλειοδοτήσει, σε σχέση με τις προσφορές της Τουρκίας σε αυτόν.

Είναι κάτι που εμείς οι Έλληνες πρέπει να ξέρουμε και να το αναγνωρίσουμε: δεν έχουμε απεριόριστα μέσα για να αντεπεξέλθουμε με την τουρκική οικονομία, και, κυρίως, την αυθαιρεσία της τουρκικής εξουσίας να έχει το ακαταλόγιστο στη διανομή του δημόσιου χρήματος. Ας μην ξεχνάμε ότι η τουρκική οικονομία δέχεται ενέσεις αρωγής από διάφορα αραβικά κράτη και ότι η πολεμική βιομηχανία της τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε βαθμό που να τροφοδοτεί με εξελιγμένο πολεμικό υλικό κράτη που ούτε στη φαντασία του πιο καλοπροαίρετου αναλυτή μερικά χρόνια πριν θα υπήρχε.

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Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δεχθούμε τους περιορισμούς μας και να μη θεωρήσουμε ότι μπορεί όλα να γίνουν. Και να μην είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε κάποιους αιθεροβάμονες αναλυτές που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει θαύματα σε όλους τους τομείς. Πρέπει, επί τέλους, να αναγνωρίσουμε τις σημαντικές επιτυχίες μας σε πολλούς τομείς, που μας έχουν ενισχύσει οικονομικά, πολιτικά και ηθικά, όπως οι εντάξεις μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ενωση, η ένταξή μας στην ευρωζώνη και οι διμερείς σχέσεις με πολλές χώρες που καθημερινά διευρύνονται. Αυτά τα δεδομένα αποτελούν την ασπίδα μας απέναντι σε όλες τις επιβουλές της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, αρκεί να είναι αξιόπιστα και λογικά.

Ο Χρήστος Ροζάκης είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών