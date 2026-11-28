Το παραμύθι της «Νέας Γιάλτας» ή με όρους ψηφιακής εποχής «Γιάλτα 2.0» δεν κράτησε ούτε μία εβδομάδα. Η ανακοίνωση των Σι, Τραμπ, Πούτιν πετάχτηκε ήδη στο καλάθι των ασήμαντων, ενώ η τεκμηριωμένη κριτική των διεθνών αναλυτών απομυθοποίησε την επικοινωνιακή φανφάρα. Αξιοσημείωτη η «αντισυγκέντρωση» τις ίδιες μέρες στο Βερολίνο με τη συμμετοχή 44 αντιπροσωπειών χωρών της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και αρκετών δημοκρατικών χωρών «μέσης ισχύος», όπως τις είχε αποκαλέσει ο καναδός πρωθυπουργός Κάρνεϊ, προτρέποντάς τες να πυκνώσουν τη συνεργασία τους. Το «αντι-μήνυμα» στους τρεις της Σενζέν ήταν λοιπόν διπλό. Πρώτον, ο κόσμος είναι πιο σύνθετος και οι τρεις πυρηνικές δυνάμεις, πρακτικά οι δύο ΗΠΑ – Κίνα, δεν έχουν την ισχύ για να μοιράσουν τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής. Δεύτερον και πιο άμεσο, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη θαρραλέα αντίσταση των Ουκρανών στη ρωσική εισβολή. Ηταν μια άμεση απάντηση, ότι η Ευρώπη δεν θα αποδεχτεί οποιαδήποτε «λύση» για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη. Γιατί; Γιατί είναι σαφές ότι η τύχη της Ευρώπης, και κατ’ επέκταση οι μελλοντικές διεθνείς ισορροπίες, θα καθοριστούν από το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος Ουκρανίας – Ρωσίας.

Ο πρώτος που το έχει καταλάβει είναι ο Πούτιν, εξού και το καθεστώς έχει εξαπολύσει μια πολύπλευρη επίθεση κατά της Ευρώπης, με συμβολικές πολεμικές μικροενοχλήσεις, συστηματικό υβριδικό πόλεμο και οργανωμένη προπαγανδιστική εκστρατεία. Και στην Ελλάδα σημειώνεται αυξημένη κινητοποίηση των πουτινιστών και έξαρση της αντιουκρανικής προπαγάνδας. Αναμενόμενο, άλλωστε, σε μια χώρα όπου ο φιλορωσισμός έχει παράδοση, πόσο μάλλον όταν ενισχύεται από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα συνεργαζόμενα και εξαρτώμενα από τη Ρωσία. Αλλες χώρες, ωστόσο, δοκιμάζονται περισσότερο. Η έξαρση της ρωσικής υβριδικής και προπαγανδιστικής επιθετικότητας έχει τη λογική της από τη μεριά του πουτινικού καθεστώτος. Ο Πούτιν αξιοποιεί το άνοιγμα που του έχει κάνει ο Τραμπ με χαρακτηριστική στιγμή τη συνάντηση στην Αλάσκα και τώρα εκμεταλλεύεται το momentum της συνάντησης στη Σενζέν, όπου ήταν ίσως ο πιο ωφελημένος παρότι συμμετείχε ως ο μικρός τρίτος.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το πρόβλημα για το καθεστώς Πούτιν είναι ότι η κατάσταση στο στρατιωτικό πεδίο δεν δικαιολογεί με τίποτα την εικόνα του επελαύνοντος νικητή. Τα εδαφικά κέρδη το 2026 ήταν μηδαμινά και από τον Ιούλιο είναι μηδενικά, αν δεν έχει και εδαφικές απώλειες. Επιπλέον, όμως, το φτωχό αυτό αποτέλεσμα έχει τεράστιο ανθρώπινο κόστος. Περί τις 500.000 επίσημα καταγεγραμμένους νεκρούς, περί τα δύο εκατομμύρια νεκρούς, τραυματίες, αιχμαλώτους, ενός στρατού που κατά ουκρανικές πηγές περιλαμβάνει μισθοφόρους από 51 εθνικότητες. Οχι πολύ σύνηθες για έναν Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, θα έλεγε ο σ. Στάλιν! Η στασιμότητα στο στρατιωτικό πεδίο έχει κάνει ακόμα πιο απάνθρωπη την πολεμική τακτική της Ρωσίας. Κτηνώδεις βομβαρδισμοί πόλεων και αμάχων, καταστροφή των υποδομών ώστε η παγωνιά και ο φόβος να κάμψουν το ηθικό των Ουκρανών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η απόσυρση της αμερικανικής βοήθειας στην Ουκρανία μετά την άνοδο του Τραμπ είναι η βασικότερη ίσως αιτία της παράτασης του πολέμου, καθώς έδωσε νέες ελπίδες στη Ρωσία. Στόχος του Πούτιν τώρα είναι η Ευρώπη. Αμεσος στόχος να πάψει η Ευρώπη να στηρίζει και να ενισχύει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ευρύτερος και πιο φιλόδοξος στόχος να αποδιαρθρώσει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ενωση. Εως τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές οι στόχοι αυτοί επιδιώκονταν από κοινού με τον Τραμπ, τώρα όμως που ο αμερικανός πρόεδρος είναι «κουτσή πάπια» όπως λένε οι αμερικανοί και όπως φάνηκε στη Σενζέν, το ρωσικό καθεστώς χρειάζεται να επαυξήσει την υβριδική και προπαγανδιστική πίεση στην Ευρώπη.

Η επιχειρηματολογία είναι γνωστή, δημαγωγική και έωλη. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν «κουραστεί» από την παράταση του πολέμου. Το οικονομικό κόστος για την πολεμική στήριξη της Ουκρανίας είναι μεγάλο και γίνεται σε βάρος των κοινωνικών δαπανών. Και όλα αυτά εις μάτην γιατί η Ρωσία είναι ανθεκτική και αήττητη, νίκησε τον Ναπολέοντα και τον Χίτλερ. Οι ευρωπαϊκές ελίτ είχαν και έχουν στόχο την ανατροπή του Πούτιν γι’ αυτό συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία. Βραχίονες της προπαγάνδας στο εσωτερικό της Ευρώπης είναι οι ακροδεξιές δυνάμεις και μερικές αριστερολαϊκιστικές όπως ο Μελανσόν στη Γαλλία. Στις ίδιες απευθυνόταν και ο τραμπισμός αλλά η απομυθοποίησή του τον καθιστά μάλλον βάρος για την Ακροδεξιά, παρά σύμμαχο στην εφόρμησή της για την εξουσία.

Διαφήμιση

Η προπαγάνδα των πουτινιστών με στόχο την Ευρώπη προσπαθεί να συσκοτίσει το πολιτικό νόημα της δυτικής και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στον αγώνα της Ουκρανίας. Το νόημα είναι πολύ απλό: η δημοκρατική Ευρώπη θέλει να αποθαρρύνει τις επεκτατικές βλέψεις ή φαντασιώσεις του καθεστώτος Πούτιν. Ο επεκτατισμός του είναι οργανικός, μέσω της πολεμικής και πυρηνικής ισχύος προσπαθεί να διατηρήσει το status και την εικόνα της υπερδύναμης που δεν μπορεί να διεκδικήσει με βάση τη μικρή οικονομική και τεχνολογική δυναμικότητα. Πόσο μάλλον που η εμπλοκή της σε μια στρατιωτική σύγκρουση που κρατάει πια πέντε χρόνια, έχει μετατρέψει την οικονομία σε πολεμική, με όλη τη δυσκολία που αυτό συνεπάγεται για την επάνοδο στην ειρηνική οικονομική ομαλότητα. Ο ίδιος ο Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα και ευθαρσώς το ιδεολογικό πλαίσιο αυτής της επιδίωξης. Γι’ αυτούς τους λόγους οι ευρωπαϊκές ηγεσίες ορθώς αντιλαμβάνονται και πράττουν στηρίζοντας την Ουκρανία. Ο,τι πληρώνουν σήμερα είναι μικρό συγκρινόμενο με ό,τι θα πληρώσουν αύριο αν αποσταθεροποιηθεί η ήπειρός μας. Γιατί η εγκατάλειψη της Ουκρανίας θα σημαίνει αποδοχή της βίαιης αλλαγής συνόρων, γεγονός που ανοίγει μελλοντικά τον ασκό του Αιόλου.

Διαφήμιση

Τώρα, όμως, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε διπλωματικές κινήσεις που θα οδηγήσουν σε μια έντιμη ειρήνη. Κανένας δεν υπολογίζει στην ανατροπή του Πούτιν στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον και μάλιστα από εξωτερικούς παράγοντες. Αλλά εξίσου θα πρέπει να αποκλειστεί και η ταπεινωτική υποδούλωση της Ουκρανίας, ιδίως μάλιστα μετά τον τιτάνιο και ευφυέστατο αγώνα που έδωσε επί πέντε χρόνια. Η επεξεργασία μιας κοινής ευρωπαϊκής διπλωματικής πρότασης εκεχειρίας και ειρήνευσης αφορά βεβαίως τις ηγεσίες της Ευρώπης. Εξίσου, όμως, σημαντικό είναι να κερδηθεί η ευρύτερη δυνατή συναίνεση στο εσωτερικό των κοινωνιών. Το επείγον είναι να αποκρουστεί η επιχείρηση επηρεασμού της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης από τους φιλοπουτινικούς μηχανισμούς. Η περίοδος 2026-2027 είναι κρίσιμη, καθώς αύριο στην Ισπανία αρχίζει ο μακρύς εκλογικός μαραθώνιος, με κρισιμότερο σταθμό τη Γαλλία τον Μάιο. Στο ίδιο διάστημα η ΕΕ πρέπει να αποφασίσει για τον προϋπολογισμό 2028-2034, την άμυνά της, τη σχέση της με τις ΗΠΑ και την Κίνα, τις πρωτοβουλίες της για την Ουκρανία.

Το θετικό είναι ότι οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις μπορούν να στηριχτούν στη θετική για την Ευρώπη στάση των κοινωνιών τους. Στο τελευταίο ευρωβαρόμετρο το 73% θεωρεί την Ευρώπη χώρο σταθερότητας σε έναν κόσμο ασταθή, ενώ το 81% υποστηρίζει την ανάγκη κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής.

Ο Γιάννης Βούλγαρης είναι ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο