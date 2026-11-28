Περίπου 80.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα στις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Ερευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πριν από μία δεκαετία, η Ισπανία αποτελούσε, μαζί με την Ελλάδα, εργαστήριο της πολιτικής αμφισβήτησης από τα αριστερά. Στις πρόωρες εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, η υποχώρηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς, η ενίσχυση της Ακροδεξιάς και η πολιτικοποίηση του μεταναστευτικού αποτυπώνουν έναν ευρύτερο μετασχηματισμό της κοινωνικής δυσαρέσκειας και της πολιτικής εκπροσώπησης.

Σύμφωνα με τη συγκεντρωτική δημοσκόπηση της El País της 24ης Νοεμβρίου, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) συγκεντρώνει 31,4%, οι Σοσιαλιστές (PSOE) 29,1% και το ακροδεξιό Vox 17,9%. Ωστόσο, όπως έδειξαν οι εκλογές του 2023, η εκλογική πρωτιά δεν εξασφαλίζει τη διακυβέρνηση. Τα καταλανικά και βασκικά κόμματα παραμένουν σημαντικές μεταβλητές της κοινοβουλευτικής αριθμητικής, ενώ μια κυβερνητική συνεργασία PP – Vox θα σηματοδοτούσε την είσοδο της Ακροδεξιάς στην εθνική κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά τη δημοκρατική μετάβαση.

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Το 2015, οι Podemos και οι σύμμαχοί τους συγκέντρωναν 20,7%, μετατρέποντας τη δυναμική του κινήματος των Αγανακτισμένων σε εκλογική δύναμη. Η λιτότητα, η κοινωνική ανισότητα και η κρίση δημοκρατικής εκπροσώπησης δημιούργησαν τις προϋποθέσεις αμφισβήτησης του δικομματισμού.

Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, οι Podemos συμμετείχαν στην κυβέρνηση ως μικρότερος εταίρος υπό τη σοσιαλδημοκρατία. Παρά τις διαφορετικές διαδρομές τους, αμφότερες οι περιπτώσεις αναδεικνύουν τα όρια της εκλογικής επιτυχίας όταν αυτή δεν συνοδεύεται από οργανωτική ανανέωση, διατήρηση των κοινωνικών δεσμών και προγραμματική διαφοροποίηση πέρα από την κρίση που ευνόησε την ανάδειξή τους.

Η σημερινή Ισπανία παρουσιάζει ένα παράδοξο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 2,6% για το 2026, έναντι 1,4% στην Ευρωπαϊκή Ενωση, η στεγαστική ανασφάλεια εντείνεται. Η κοινοβουλευτική απόρριψη δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση αποτέλεσε τον άμεσο καταλύτη των πρόωρων εκλογών. Η μακροοικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται κοινωνική ασφάλεια ούτε πολιτική σταθερότητα.

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Σε αυτό το περιβάλλον, η μεταναστευτική κρίση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Στις 30 Ιουλίου, περίπου 80.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Ερευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ηδη τον Μάιο του 2021, περίπου 9.000 άνθρωποι είχαν διασχίσει τα ίδια σύνορα, εν μέσω διπλωματικής έντασης για τη Δυτική Σαχάρα.

Η Θέουτα αναδεικνύει τόσο τις προκλήσεις της ανθρωπιστικής διαχείρισης όσο και τη γεωπολιτική ευπάθεια μιας Ευρώπης που εξαρτά τη διαχείριση των εξωτερικών της συνόρων από τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Ενώ η κυβέρνηση Σάντσεθ προβάλλει τη συμβολή της μετανάστευσης στην οικονομία και στην αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης, το PP προτάσσει αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους και το Vox συνδέει το μεταναστευτικό με την ασφάλεια, την εθνική ταυτότητα και την πρόσβαση στους κοινωνικούς πόρους.

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Η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν εξαφανίστηκε. Μεταβλήθηκαν οι πολιτικές ερμηνείες της και οι φορείς που διεκδικούν την εκπροσώπησή της. Αυτό δεν συνεπάγεται αναγκαστικά μετακίνηση των ίδιων ψηφοφόρων από τη ριζοσπαστική Αριστερά στην Ακροδεξιά.

Η Ισπανία του 2015 αμφισβητούσε πρωτίστως τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται ο πλούτος και ασκείται η πολιτική εξουσία. Η Ισπανία του 2026 διαπραγματεύεται, παράλληλα, τα όρια της ίδιας της πολιτικής κοινότητας. Τα δύο ερωτήματα δεν είναι ανεξάρτητα: αφορούν το ποιος εκπροσωπείται, ποιος προστατεύεται και ποιος αποκλείεται.

Οι κρίσεις δεν έχουν προκαθορισμένο ιδεολογικό πρόσημο. Αποκτούν πολιτικό περιεχόμενο μέσα από τις ερμηνείες, τις κοινωνικές συμμαχίες και τις οργανωτικές δυνατότητες των κομμάτων.

Η Βασιλική (Μπίλυ) Τσαγκρώνη είναι επίκουρη καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν