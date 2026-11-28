Ο Θωμάς Μοσχόπουλος ανήκει στους σκηνοθέτες που προσεγγίζουν τα κλασικά έργα ως ζωντανούς οργανισμούς που μπορούν να μετασχηματίζονται, να συνομιλούν με το παρόν και να αποκαλύπτουν κάθε φορά διαφορετικές τους όψεις. Στη σκηνοθετική του γλώσσα, το παιχνίδι με τη θεατρική σύμβαση, η αμφισβήτηση των όρων της αναπαράστασης κι η σχέση ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, αποτελούν αφετηρίες μιας ευρύτερης αναζήτησης. Στη νέα του παράσταση στο Θέατρο Πόρτα με τίτλο «(Για ένα) όνειρο (καλοκαιρινής νύχτας)», επιστρέφει σ’ ένα από τα πιο αινιγματικά έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ επιλέγοντας να δημιουργήσει έναν δεύτερο θεατρικό κόσμο μέσα στον πρώτο.

«Το “Ονειρο καλοκαιρινής νύχτας” ήταν ένα έργο που μου άρεσε πολύ και είχα δώσει στις απολυτήριες εξετάσεις μου στη δραματική σχολή. Μελετώντας γενικότερα κείμενα τώρα, άρχισα να διαβάζω περισσότερα πράγματα για τη μάσκα. Είναι ένα θεατρικό είδος, το οποίο ευδοκίμησε στην ελισαβετιανή και ιακωβιτική Αγγλία την εποχή του Σαίξπηρ όπου ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ήταν ο επιστήθιος φίλος του Μπεν Τζόνσον. Ήταν ένας είδος οπτικοακουστικού υπερθεάματος το οποίο ανέβαζαν οι ηγεμόνες στις αυλές τους, με θέματα από γνωστά έργα όπως το “Ονειρο καλοκαιρινής νύχτας” ή η “Τρικυμία”, υποτίθεται περιγράφοντας μια κατάσταση χάους που επέρχεται ξανά σε τάξη με την παρέμβαση μιας ανώτερης δύναμης, είτε πολιτικής είτε θρησκευτικής, εξισορροπώντας πράγματα και αξίες που έχουν τεθεί σε κίνδυνο.

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Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το πώς όλο αυτό προϋπήρχε από την κοινωνία του θεάματος που στις μέρες μας, μας έχει κατακλύσει και βρισκόμαστε σε μια μόνιμη αγωνία για το ποια είναι τελικά η ουσία της επικοινωνίας που προτείνει το θέατρο. Αυτό που κάνουμε είναι μια πρόβα από την οποία γεννιέται το “Ονειρο καλοκαιρινής νύχτας” σαν υλικό πρόβας, επειδή στο έργο ούτως ή άλλως υπάρχει το συγκεκριμένο στοιχείο. Θεώρησα ότι ήταν μια ιδέα διασκεδαστική γιατί σχολιάζει τον κόσμο του θεάτρου, της έκθεσης και όλη τη ματαιοδοξία που κουβαλάμε οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ταυτόχρονα, φέρνουμε κι ένα κομμάτι ονείρου, την ελπίδα για έναν κόσμο λίγο καλύτερο, παρηγορητικό, πιο παιχνιδιάρικο κι αθώο», αναφέρει ο Θωμάς Μοσχόπουλος στα «Πρόσωπα».

Στην παράσταση, λοιπόν, η ιστορία αρχίζει να ξεδιπλώνεται όταν μια ομάδα ηθοποιών στη σημερινή Αθήνα κάνει πρόβες για το ανέβασμα του «Ονείρου καλοκαιρινής νύχτας» και σταδιακά αυτή η διαδικασία γίνεται μέρος του ίδιου του έργου. Οι ερμηνευτές κινούνται ανάμεσα στον εαυτό και τους ρόλους, η σκηνή μετατρέπεται σ’ ένα χώρο διαρκών μεταμορφώσεων και το θέατρο αποκαλύπτει, παίζοντας τους μηχανισμούς της ψευδαίσθησής του. «Η παράσταση έχει ένα συγκεκριμένο μεταθεατρικό στοιχείο, συνδυασμένο με το θέαμα το οποίο εμείς “κοροϊδεύουμε” λίγο. Αναζητάμε τα όρια μεταξύ των στοιχείων που εντυπωσιάζουν αισθητικά τον θεατή και εκείνων με τα οποία επικοινωνεί», επισημαίνει ο σκηνοθέτης ο οποίος υπογράφει επίσης τη δραματουργία.

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Θέατρο και κοινό

«Η συμμετοχή του θεατή δεν είναι τόσο παθητική όσο θα νόμιζε ο ίδιος. Ενα κλειδί του έργου είναι η συνειδητοποίηση των ηρώων ότι παίζουν μπροστά σ’ ένα κοινό το οποίο καθορίζει με τη δική του στάση ποια θα είναι η έκβαση της παράστασης. Δεν μπορεί να υπάρξει θέατρο χωρίς κοινό, χωρίς ένωση δυνάμεων. Δεν εννοώ ανθρώπων μόνο πάνω στη σκηνή αλλά κι εκείνων που διατίθενται να δουν κάτι, να το μοιραστούν από κάτω», συνεχίζει ο ίδιος.

Επί σκηνής λοιπόν, η μαγεία δεν περιορίζεται στα ξωτικά, στις μεταμορφώσεις και στα απρόβλεπτα συμβάντα του σαιξπηρικού δάσους. Αποκτά μια διάσταση υπαρξιακή, καθώς έρχεται μια αντίστιξη μ’ έναν σύγχρονο κόσμο που μοιάζει να έχει χάσει την ικανότητα να εκπλήσσεται. «Δεν έχουμε χάσει τη μαγεία μας. Την έχουμε απλώς μεταθέσει σ’ ένα άλλο πανόραμα. Είναι πλέον άλλου τύπου τα όνειρα που κάνουμε, αλλά ο άνθρωπος δεν σταματάει να ονειρεύεται. Δεν έχει απλά την ευγενική και ρομαντική εκδοχή του το όνειρο. Μπορεί να είναι πιο πολύ του τύπου “θέλω να έχω μια Λαμποργκίνι”. Δυστυχώς υπάρχουν όνειρα τα οποία οι άνθρωποι θέλουν με μαγικό τρόπο να γίνουν πραγματικότητα, χωρίς να κοπιάζουν γι’ αυτά.

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Πιστεύουν ότι με την ευκολία που πατάνε ένα κουμπί σε μια εφαρμογή και κάτι γίνεται, το ίδιο θα συμβεί και με το όνειρό τους. Σαν να οφείλουν οι άλλοι να τους τα πραγματοποιήσουν. Γι’ αυτό βλέπω πολλούς θυμωμένους ανθρώπους γιατί η ζωή δεν τους έδωσε αυτό που τους υποσχέθηκε. Στην πραγματικότητα, δεν τους υποσχέθηκε ποτέ η ζωή κάτι τέτοιο αλλά η αναπαραγωγή της ζωής μέσα από τη διαφήμιση, τα social media, την εικόνα και τους σύγχρονους μύθους. Εχουμε πολλή περιττή δυστυχία και πολλά προβλήματα μέσα στην όχι γειωμένη αντίληψη της ζωής που μας έχει κατακλύσει όλους και γι’ αυτό ψάχνουμε για το όνειρο», υποστηρίζει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Πόρτα και συμπληρώνει:

«Χρειαζόμαστε μια σταθερή τροφοδοσία ονείρου για να μπορέσουμε ν’ αντέξουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να βασίζουμε την ζωή μας μόνο σε αυτά. Προσωπικά, θα έλεγα ότι είμαι μάλλον ένας δημιουργικός πεσιμιστής. Επειδή ξέρω ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε άσχημα, φροντίζω να λάβω τα μέτρα μου ώστε αυτά που θα συμβούν να μην είναι καταστροφικά. Δεν ελπίζω σε θαύματα, δεν απελπίζομαι. Δεν σκέφτομαι το χειρότερο σενάριο αλλά λέω ότι μπορεί να συμβεί οπότε θα το λύσω όταν έρθει. Δεν ξεκινάω με το “Εντελβάις” από τη “Μελωδία της ευτυχίας” αλλά δεν είμαι και κυνικός. Μ’ αρέσει να βλέπω όρεξη στους ανθρώπους και ειδικά τους νέους. Με θλίβει πάρα πολύ όταν είναι ανόρεκτοι. Εκεί νιώθω ότι γίνεται κάτι σαν ανωμαλία της φύσης».

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Αποδομώντας ο θεατής την παράσταση, ίσως διακρίνει ότι πίσω από το διαρκές παιχνίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη θεατρική ψευδαίσθηση, κρύβεται μάλλον μια βαθύτερη πίστη του σκηνοθέτη ότι το θέατρο εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να μας μετακινεί, να μας αποσταθεροποιεί και να μας κάνει να βλέπουμε διαφορετικά όσα θεωρούμε δεδομένα. «Το θέατρο για μένα είναι μια γλώσσα επικοινωνίας και κοινωνικής συμπεριφοράς. Είμαι συνδεδεμένος μ’ αυτό πια σε βαθμό που δεν μπορώ να διαχωρίσω τον εαυτό μου από τη γλώσσα που μιλάω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω συνείδηση ότι θα μπορούσε να υπάρχει και μια οποιαδήποτε άλλη γλώσσα έκφρασης.

Δεν είμαι ταυτισμένος με τη θεατρική δημιουργία στον βαθμό που μπορεί να ήμουν κάποτε και να έλεγα ότι δεν μπορώ χωρίς το θέατρο. Μια χαρά μπορώ χωρίς το θέατρο. Απλώς είναι για μένα κάτι που νομίζω ότι το ασκώ ικανοποιητικά, οπότε δεν θα έμπαινα σε μια διαδικασία να το διακόψω αν δεν υπήρχε πολύ σοβαρή ανάγκη που να πρέπει να ζήσω αλλιώς. Εγώ διεκδικώ τον χώρο που νομίζω ότι καλύπτεται από θεατές οι οποίοι έρχονται και μου λένε ευχαριστώ και το εννοούν. Εκεί, νιώθω μια συγκίνηση· κάτι έκανα έστω γι’ αυτούς τους λίγους», καταλήγει ο Θωμάς Μοσχόπουλος.