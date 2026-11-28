Ένας συνθέτης που αντιμετωπίζει τη μουσική με την αυστηρότητα ενός μαθηματικού, αλλά μιλά γι’ αυτήν με ύφος πηγαίο υπονομεύοντας τη σοβαροφάνεια. Και αυτό δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που τον χαρακτηρίζει. Στο νέο του βιβλίο, «Η χαρά της μουσικής» (εκδ. Καστανιώτη), ο συνθέτης Γιώργος Κουρουπός συγκεντρώνει ομιλίες, μελέτες και προσωπικές μαρτυρίες μιας ολόκληρης διαδρομής, από τα παιδικά βράδια στον Πειραιά, μέχρι τα παρισινά αμφιθέατρα, τις συναντήσεις με τον Μάνο Χατζιδάκι και τις συναυλίες στις μεγάλες αίθουσες. Μέσα από τις σελίδες του τόμου επιχειρεί έναν απολογισμό της καριέρας του, αλλά και μια ψύχραιμη ανάλυση του εαυτού του.

Ο ίδιος είχε ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα ήθελε να μείνει στον αναγνώστη φτάνοντας στην τελευταία σελίδα. «Κλείνοντας το βιβλίο ας κρατήσει κανείς τη σημασία της μουσικής. Αλλά και την εσωτερική ανησυχία που κινητοποιεί τις πράξεις μας και που οδηγεί στη δημιουργία», αναφέρει. Αυτή η «χαρά», που δίνει τον τίτλο στο βιβλίο αλλά και στον επίλογό του, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα έπειτα από μια τόσο συναρπαστική διαδρομή. «Χαρά είναι η ευφορία της δημιουργίας, που έχει κόπο, προσπάθεια, επιμονή, αφοσίωση αλλά κι ένα αίσθημα πληρότητας. Είναι η χαρά του ακροατή, η χαρά της επικοινωνίας, η χαρά να διατυπώνεις τον εαυτό σου με τη γλώσσα που δεν έχει σύνορα, τη μουσική». Στα κείμενά του επανέρχεται συχνά η σχέση της μουσικής με το παιχνίδι, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η σύνθεση επιτρέπει στον δημιουργό να «παίζει» με τον χρόνο ή ακόμη και να τον καταργεί. «Η μουσική είναι οργάνωση των ήχων στον χρόνο. Τον χρησιμοποιεί, τον υποτάσσει, αλλά δεν τον καταργεί παρά μόνο μεταφορικά. Η μουσική μπορεί να νικά τον χρόνο στις μεγάλες στιγμές της». Πέρα από τον χρόνο, σημαντικό κομμάτι του βιβλίου εξερευνά τον «ήχο στην Ιλιάδα» και τη «γοητεία των μύθων», καθώς παραμένουν σταθερά μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και δραματουργίας για τη σύγχρονη δημιουργία. «Είναι μια αρχέγονη ιστόρηση των ανθρωπίνων παθών, των πόθων, των αξιών τους. Στους αρχαίους μύθους προβάλλουμε τον εαυτό μας, την κοινωνία μας. Είναι φυσικό να τροφοδοτούν τη μουσική δημιουργία γιατί παρέχουν αρχέτυπα. Ξεδιπλώνουν έναν διαχρονικό κόσμο ιδεών. Η δραματουργία επανέρχεται αιώνες τώρα σε αυτή την πηγή».

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Ανατρέχοντας στη δική του διαδρομή στην οποία η μουσική έγινε από νωρίς ταυτότητα, τόπος ονείρων και ευτυχισμένων συναντήσεων, ο συνθέτης ξεχωρίζει τα πρόσωπα που άλλαξαν ριζικά τον χάρτη της ζωής του. Ο Χατζιδάκις, ο Γιάννης Χρήστου και ο Olivier Messiaen αντιπροσώπευαν τρεις εντελώς διαφορετικούς κόσμους, με τον καθένα να του διδάσκει κάτι διαφορετικό όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για το τι σημαίνει να δημιουργεί κανείς: μαθήματα για την αναζήτηση μιας ουσιαστικής, προσωπικής γραφής, ήθος, ακεραιότητα, ταπεινότητα και γενναιοδωρία. Πίσω από την ποιητικότητα και τη μαθηματική σκέψη που χαρακτηρίζουν το έργο του Γιώργου Κουρουπού, υπάρχει και μια διάθεση αυτοσαρκασμού. «Το χιούμορ, το γέλιο γειώνουν τον άνθρωπο. Είναι ένας τρόπος να υπονομεύεις την επιτήδευση και μέσα από την αποκάλυψη της αστείας όψης να βρίσκεις τα σωστά μεγέθη ανθρώπων και καταστάσεων. Δεν έχει να κάνει με τη μουσική, έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή», λέει.

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Το κοινό και η όπερα

Από τα παιδικά του χρόνια προέρχονται και οι τρυφερές, γεμάτες χιούμορ αναμνήσεις του από τις επισκέψεις στη Λυρική Σκηνή, όπως οι αντιδράσεις του κοινού σε μια συναυλία της «Αΐντας», εικόνες που τον κάνουν να παρατηρεί πώς έχει διαμορφωθεί η σχέση του ελληνικού κοινού με την όπερα από τότε μέχρι σήμερα. «Δεν έχει αλλάξει και πολύ. Εκτός από αυτούς που αγαπούν αληθινά την όπερα, τους μυημένους, υπάρχει συχνά και το κοινό που ακολουθεί τη μόδα μιας παράστασης ή απλά τη μόδα της παρουσίας του σε λυρικό θέατρο».

Πέρα από τη σύνθεση, ο Γιώργος Κουρουπός βρέθηκε στο τιμόνι μεγάλων οργανισμών, όπως η Ορχήστρα των Χρωμάτων και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ενώ δίδαξε και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, βιώνοντας την προσφορά και την επαφή με τους νέους και το κοινό ως κάτι εντελώς διαφορετικό από τη μοναχική ώρα της γραφής. «Οι διοικητικές θέσεις, πέρα από εργασία βιοπορισμού, υπήρξαν και πεδία επίμονων και ειλικρινών προσπαθειών μου για βελτίωση, για αλλαγή κι εξέλιξη των οργανισμών που υπηρέτησα. Πάντα στόχος μου ήταν η διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για τον μουσικό, μιας σωστότερης αντιμετώπισης των ανθρώπων της τέχνης καθώς και η δημιουργία υποδομών, τέτοιων που η ελεύθερη έκφραση και το ταλέντο να μπορούν να υπάρχουν και να αναπτύσσονται. Η ώρα της σύνθεσης είναι μια πολύ διαφορετική πνευματική διαδικασία».

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Σε παλαιότερη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» είχε δηλώσει πως έναν δημιουργό τον αφορούν περισσότερο όσα σχεδιάζει παρά όσα έχουν ήδη συντελεστεί. Σήμερα, υπάρχει ένα έργο που παραμένει ανοιχτή εκκρεμότητα.

«Η αλήθεια είναι πως τώρα τελευταία σκέπτομαι πολύ ένα έργο που έχω γράψει αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ. Γιατί δεν έχει παιχτεί. Πρόκειται για μία παραμυθόπερα που έγραψα σε λιμπρέτο της Ιουλίτας Ηλιοπούλου, με τίτλο “Τα μαγικά λόγια της Αγάπης”. Ήταν μια παραγγελία που όμως, για λόγους εντελώς άσχετους και τυχαίους, δεν οδήγησε στην επιβεβλημένη εκτέλεση. Αυτό το έργο θα ήθελα να ακούσω».