Τι κληρονομούμε από τις προηγούμενες γενιές; Ποιες ιστορίες αποσιωπήθηκαν μέσα στις οικογένειες και επιστρέφουν, δεκαετίες αργότερα, για να διεκδικήσουν τη θέση τους στο παρόν;

Για την Μπέτσι, την προ-προγιαγιά της, η Αντέλ Γιον δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα. Ούτε καν τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, τα οποία ανακάλυψε πολύ αργότερα, σε μια φωτογραφία φυλαγμένη στο οικογενειακό αρχείο. Από την εφηβεία της, ωστόσο, είχε ακούσει τις προειδοποιήσεις των συγγενών. «Ολες οι γυναίκες της οικογένειάς μου έκαναν ερωτήσεις για την Ελιζαμπέτ και άκουγαν τι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να κάνουν, ώστε να μην “ξυπνήσουν” το γονίδιο της σχιζοφρένειας, το οποίο υποτίθεται ότι περνούσε από γενιά σε γενιά», αφηγείται η συγγραφέας.

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Στην πραγματικότητα, όπως αντιλαμβάνεται σήμερα, επρόκειτο για έναν μηχανισμό επιβολής. Δεν έπρεπε να συναναστρέφονται συγκεκριμένου τύπου άνδρες, να σπουδάζουν υπερβολικά, να στρέφονται στη φιλοσοφία ή την ψυχολογία, να κάνουν χρήση ναρκωτικών. «Ακριβώς αυτή η απόκοσμη παρουσία της Μπέτσι στη συλλογική οικογενειακή μνήμη, μυστηριώδης και ταυτόχρονα τρομακτική, με έκανε να αισθανθώ την ανάγκη να ασχοληθώ μαζί της. Ενιωθα ότι στην ιστορία της διακυβευόταν κάτι που αφορούσε τη δική μου ζωή, αλλά και τις ζωές των άλλων γυναικών της οικογένειάς μου. Η έρευνα το επιβεβαίωσε».

Στο βιβλίο της «Το αληθινό μου όνομα είναι Ελιζαμπέτ» (μτφρ.: Δημήτρης Δημακόπουλος, εκδ. Πόλις) η 32χρονη Γιον αφηγείται την τραγική ιστορία της Ελιζαμπέτ, με το υποκοριστικό Μπέτσι, η οποία υποβλήθηκε σε λοβοτομή έπειτα από απαίτηση του πατέρα και του συζύγου της. Το βιβλίο, με πωλήσεις κοντά στα 300.000 αντίτυπα στη Γαλλία, εξελίχθηκε σε εκδοτικό φαινόμενο: Από την κυκλοφορία του βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας και στις λίστες των λογοτεχνικών βραβείων, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις και εξασφαλίζοντας μεταφράσεις σε πολλές χώρες.

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Η επιτυχία του, ωστόσο, δεν εξηγείται μόνο από τη δύναμη μιας οικογενειακής ιστορίας. Με την έρευνά της, η πολυσχιδής Γιον – σπουδές φιλοσοφίας και κινηματογράφου, πανεπιστημιακή ερευνήτρια και σεφ – συμβάλλει στην αποκατάσταση της μνήμης των γυναικών που υπήρξαν θύματα ενός ιδιότυπου κυνηγιού μαγισσών του 20ού αιώνα: ήταν εκείνες που δεν χώρεσαν στους προκαθορισμένους ρόλους τους, δεν συμμορφώθηκαν με όσα η οικογένεια και η κοινωνία περίμεναν από εκείνες, γυναίκες που καθηλώθηκαν, κυριολεκτικά και μεταφορικά, από τη βία των άλλων. Οι κραυγές τους για βοήθεια, που έμειναν αναπάντητες, εξακολουθούν να μας στοιχειώνουν.

Πότε καταλάβατε ότι η ιστορία της Ελιζαμπέτ συνδεόταν με την έρευνα που κάνατε στο πλαίσιο των κινηματογραφικών σας σπουδών για ένα μοτίβο που ονομάσατε «το γυναικείο φάντασμα – είδωλο»;

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Μια μέρα, όταν έψαχνα τα οικογενειακά έγγραφα στο σπίτι των παππούδων μου, η θεία μου τηλεφώνησε στη γιαγιά μου και, μόλις έμαθε με τι ασχολιόμουν, ζήτησε να μου μιλήσει. Είναι μια σκηνή που περιγράφω στο βιβλίο. Στο τηλέφωνο μου είπε: «Ξέρεις ότι όλες οι γυναίκες της οικογένειας, όταν έφτασαν στην ηλικία σου – ήμουν τότε 26 ετών –, έκαναν ερωτήσεις για την Μπέτσι;». Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα κάτι: οι ταινίες που με απασχολούσαν εδώ και χρόνια, η «Ρεβέκκα» του Χίτσκοκ, η «Λόρα» του Πρέμινγκερ, ο «Δεσμώτης του ιλίγγου» του Χίτσκοκ, η «Εμμονή» του Μπράιαν ντε Πάλμα και πολλές άλλες, πάνω στις οποίες παρέδιδα μαθήματα κινηματογράφου, με κυνηγούσαν επειδή αφηγούνταν ακριβώς την ίδια ιστορία με αυτή που ζούσα εγώ μέσα από την Ελιζαμπέτ: Ιστορίες νεαρών γυναικών που στοιχειώνονται από άλλες, νεκρές γυναίκες, οι οποίες ενσαρκώνουν όλα όσα εκείνες δεν επιτρέπεται να γίνουν.

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Τι σας συνέβη αφού «ανακαλύψατε» την αληθινή ιστορία της Ελιζαμπέτ;

Αφιέρωσα όλη μου την ενέργεια στη συγγραφή, προκειμένου να αντιστρέψω αυτή την εικόνα και να οικοδομήσω έναν θετικό, ουσιαστικό και ενδυναμωτικό δεσμό ταύτισης με την Ελιζαμπέτ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, πολλές νεαρές, μακρινές μου εξαδέλφες επικοινώνησαν μαζί μου. Μου έγραψαν ότι, χάρη σε αυτή την ανάγνωση, δεν αισθάνονταν πλέον σαν τα «ασχημόπαπα» της οικογένειας, αλλά, αντίθετα, ένιωθαν ότι ανήκαν σε μια άλλη γενεαλογική γραμμή γυναικών: τις «τρελές», τις καλλιτέχνιδες, εκείνες που είχαν προσπαθήσει να αρνηθούν την κανονικότητα που τους επιβαλλόταν, αναζητώντας κάτι διαφορετικό – και πολλές από αυτές πλήρωσαν πολύ ακριβά αυτή την επιλογή. Με άλλα λόγια, ένιωθαν ότι ανήκαν ξανά σε αυτή την οικογένεια, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο.

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Πιστεύετε ότι ο φόβος της τρέλας είναι ένας τρόπος ελέγχου της γυναικείας ελευθερίας;

Ασφαλώς. Στην οικογένειά μου αυτό εκφραζόταν μέσα από πολύ συγκεκριμένες πρακτικές. Η φράση που επαναλαμβανόταν διαρκώς ήταν: «Υπάρχει μια εύθραυστη ιδιοσυγκρασία στην οικογένεια». Τη φράση αυτή συνόδευαν διάφορες συμβουλές, οι οποίες απευθύνονταν αποκλειστικά στα νεαρά κορίτσια. Η λογική ήταν ότι αυτή η «εύθραυστη ιδιοσυγκρασία» δεν έπρεπε να διεγείρεται από συμπεριφορές που θεωρούνταν επικίνδυνες. Με άλλα λόγια, έπρεπε να ζουν απλές ζωές, για να μην ξυπνήσουν το τέρας. Και απλή ζωή σήμαινε: «Παντρέψου, κατά προτίμηση στη γειτονιά σου, και κάνε παιδιά».

Δείχνετε πώς µια ιστορία μπορεί να μεταδοθεί από γενιά σε γενιά χωρίς ποτέ να ειπωθεί ξεκάθαρα. Τι μεταδίδουμε τελικά όταν επιλέγουµε τη σιωπή;

Πιστεύω ότι μεταδίδουμε βία, πολλή βία. Οσα δεν εκφράζονται με λόγια βρίσκουν παρ’ όλα αυτά τον δρόμο τους μέσα στις ζωές μας και τελικά επανεμφανίζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Στη δική μου οικογένεια, αυτό εκδηλώθηκε με την εντυπωσιακή αυτοκτονία ενός από τους θείους μου, γιου της Ελιζαμπέτ, εβδομήντα χρόνια μετά τα γεγονότα. Υπήρξαν, όμως, και πολύ πιο ανεπαίσθητες εκδηλώσεις, στις οποίες η βία λειτουργεί υπόγεια, με πλάγιους και ύπουλους τρόπους: στην έλλειψη αγάπης, στις κρίσεις άγχους κατά την εφηβεία. Αναμφίβολα, η σιωπή αποτελεί μια μορφή προστασίας. Κατά τη γνώμη μου, όμως, δεν αποτελεί ποτέ λύση. Πιστεύω ότι όταν ο λόγος αρχίζει και πάλι να κυκλοφορεί, κάτι αποκαθίσταται. Είναι σαν ένα άρρωστο κλαδί, μέσα στο οποίο αρχίζει ξαφνικά να κυκλοφορεί και πάλι ο χυμός.

Πώς διαχωρίσατε τα γεγονότα που μπορούσατε να τεκμηριώσετε, από τα ερωτήματα στα οποία δεν μπορούσατε να δώσετε απάντηση;

Οπως θα έκανε ένας επιστήμονας. Οταν ένας αριθμός από ίχνη – έγγραφα, μαρτυρίες κ.λπ. – συγκλίνουν στην ίδια εκδοχή, είναι πιθανότερο να πρόκειται για γεγονός παρά για υπόθεση. Για παράδειγμα, η πυρκαγιά που προκάλεσε η Ελιζαμπέτ την παραμονή του γάμου της. Αυτά τα γεγονότα, βέβαια, γεννούν με τη σειρά τους ερωτήματα: γιατί έβαλε φωτιά στο κάστρο; Για να απαντήσω σε αυτά, διαμόρφωσα υποθέσεις, τις οποίες δεν διατυπώνω ποτέ ρητά, αλλά οι οποίες αναγκαστικά με συνόδευαν σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής και επηρέασαν, επομένως, τον τρόπο με τον οποίο συνέθεσα το βιβλίο. Το να τοποθετείς ένα συγκεκριμένο έγγραφο δίπλα σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα δεν είναι ποτέ μια ουδέτερη επιλογή. Ακριβώς επειδή δεν διατυπώνω τις υποθέσεις μου, αφήνω επίσης χώρο στους αναγνώστες και στις αναγνώστριες να σχηματίσουν τις δικές τους, ανάλογα με τις προσωπικές τους ιστορίες, τις γνώσεις και την ευαισθησία τους. Ολο το ζητούμενο για μένα, κατά τη συγγραφή, ήταν να μην επιβάλω ποτέ ένα νόημα – το οποίο άλλωστε δεν κατέχω –, αλλά να αφήσω χώρο για την ερμηνεία των αναγνωστών. Το νόημα δεν είναι ποτέ οριστικό. Και ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λέξη «αληθινό» αναφερόμενος στην Ελιζαμπέτ είναι η ίδια η Ελιζαμπέτ. Γι’ αυτό και η δική της φωνή είναι εκείνη που ακούμε στον τίτλο.

Το βιβλίο σας γνώρισε αξιοσηµείωτη επιτυχία στη Γαλλία. Πώς εξηγείτε ότι αυτή η οικογενειακή ιστορία αγγίζει τόσο πολλούς αναγνώστες;

Αγγίζει κυρίως πολλές αναγνώστριες. Αυτό διαπίστωσα στις συναντήσεις μου σε βιβλιοπωλεία, αλλά και μέσα από τους ανθρώπους που οικειοποιήθηκαν αυτή την ιστορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαι βέβαιη ότι θέλω να το εξηγήσω. Μου φαίνεται αρκετά σαφές ότι αυτό το βιβλίο εντάσσεται, όπως και πολλά άλλα σήμερα, στην προσπάθεια επανασυγγραφής των κοινών μας αφηγήσεων: εκείνων που δεν αμφισβητούμε, με τις οποίες μεγαλώνουμε και, ξαφνικά, όταν ερχόμαστε σε επαφή με νέους ανθρώπους, νέες αναγνώσεις και έναν βαθύ μετασχηματισμό των κοινωνικών μας κωδίκων, αρχίζουν να καταρρέουν, αφήνοντάς μας με πολύ θυμό και μεγάλη αμηχανία. Αυτό που με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη σε αυτή την επιτυχία είναι η δημόσια συζήτηση που άνοιξε γύρω από τον πόνο των γυναικών που βρέθηκαν παγιδευμένες στη μέγγενη της οικογένειας και της ψυχιατρικής. Των γυναικών της δεκαετίας του ’50, αλλά και των γυναικών του σήμερα.

Το βιβλίο κυκλοφορεί τώρα και στα ελληνικά. Πιστεύετε ότι η ιστορία της Ελιζαµπέτ µπορεί να έχει διαφορετική απήχηση στους έλληνες αναγνώστες;

Ναι, το πιστεύω και ανυπομονώ να ανακαλύψω με ποιον τρόπο. Θεωρώ ότι ακόμη και τα δράματα που έχουν οικουμενική διάσταση – τα διαγενεακά τραύματα, η σιωπή γύρω από τις τραγωδίες που έχουν βιωθεί, η βία κατά των γυναικών – αποκτούν πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από τη μία χώρα στην άλλη, από τη μία κουλτούρα στην άλλη. Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα υποδεχτεί το βιβλίο το ελληνικό κοινό, όσα θα συγκινήσουν ή θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών και των αναγνωστριών, αλλά και όσα ενδεχομένως δεν θα τους αγγίξουν, θα αποκαλύψει ούτως ή άλλως κάτι για τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα οικουμενικά δράματα παίρνουν μορφή σε μια συγκεκριμένη κοινωνία.