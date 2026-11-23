Δεν είναι αδέξιος, ούτε επιδέξιος, ισχυρίστηκε· δεξιός είναι.

Γι’ αυτό, ο γαλάζιος βουλευτής, που κέρδισε πανελλαδική αναγνωρισιμότητα σχολιάζοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αναρωτήθηκε «η ΝΔ, λοιπόν, αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάμε κι εμείς με εκείνους που είναι προς τα Δεξιά;».

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Η κυβέρνηση έσπευσε να τον «αδειάσει». Η επίσημη φωνή της εξήγησε «ρητά και κατηγορηματικά» πως «δεν είναι αυτή η θέση της ΝΔ. Ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο».

Ο συμπολιτευόμενος εκπρόσωπος του έθνους μπορεί να μη βλέπει ποιο θα ήταν το πρόβλημα σε περίπτωση που το κόμμα του συνεργαστεί μετεκλογικά με τον Βελόπουλο, τη Φωνή Λογικής, τη Νίκη, την «κ. Καρυστιανού» ή τον Σαμαρά.

Ο Πρωθυπουργός, όμως, έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συμπόρευση με δεξιά κομματίδια, επειδή τους «χωρίζει ιδεολογική άβυσσος και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και σε ζητήματα ύφους». Κι όπως σημειώνεται, ον ή οφ δε ρέκορντ, θα ήταν αδύνατο να βρεθεί modus operandi σε μια συγκυβέρνηση με πολιτικούς που καταγγέλλουν τις κυβερνητικές κινήσεις στη διπλωματική σκακιέρα, ως μειοδοτικές. Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι στη δεξιά πτέρυγα της ΝΔ σκέφτονται σαν τον Καλογερόπουλο. Εύλογα, μια και νιώθουν μεγαλύτερη πολιτική εγγύτητα με τα υπερσυντηρητικά κόμματα.

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Προβλήματα

Ωστόσο, τα κουκιά, με βάση τα τωρινά δημοσκοπικά νούμερα, δεν βγαίνουν. Για παράδειγμα, σύμφωνα με δύο πρόσφατες μετρήσεις, της Opinion Poll και της Metron Analysis, μια συμμαχία με την Ελληνική Λύση δεν εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Θα χρειαζόταν η συνδρομή μιας επιπλέον ούλτρα δεξιάς δύναμης. Μια τέτοια τρικομματική κυβέρνηση, βέβαια, θα καθηλωνόταν στο στάδιο των παζαριών μεταξύ των εταίρων της, περισσότερο κι από τις ευρωπαϊκές, που ο Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει «βαλτωμένες».

Παράλληλα, ένας κυβερνητικός συνασπισμός Κεντροδεξιάς – Δεξιάς θα αμαύρωνε το προφίλ το οποίο φιλοτεχνεί ο νεοδημοκράτης αρχηγός, τόσο μέσα στην ευρωπαϊκή του οικογένεια, το ΕΛΚ, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ευρωπαίοι ομοϊδεάτες του χρησιμοποιούν τις ψήφους στα ακροδεξιά κόμματα περιστασιακά, όποτε τους εξυπηρετούν στο Ευρωκοινοβούλιο ή σε ορισμένες εθνικές πολιτικές σκηνές. Από την άλλη, πολλοί ανάμεσά τους προβληματίζονται για το πόσο θα ξεβάψουν αυτές οι συμπράξεις πάνω τους. Έτσι, τις αναθεματίζουν.

Οι ορθολογιστές προειδοποιούν ότι, εφόσον η ΝΔ αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της συμπόρευσης με δεξιούς εξτρεμιστές, θα απωθήσει το κεντρώο εκλογικό κοινό – στο οποίο οφείλει τα προηγούμενα σαραντάρια της. Για να το πούμε με λιγότερα λόγια: αν το κυβερνών κόμμα έπιανε φιλίες με τον διάβολο στα δεξιά του, θα ψηνόταν στην κόλαση.