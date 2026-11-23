Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και επαγγελματίες - Στα 77,95 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα, αυξημένα κατά 1,8 δισ. ευρώ

Φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις φέρνει το 2027 για εκατομμύρια νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, όμως, ο λογαριασμός της Εφορίας μεγαλώνει.

Παρά τις νέες παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ, οι εισπράξεις από φόρους θα αγγίξουν τα 78 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος.

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Ο πιο δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους θα είναι ο Ιούλιος, καθώς μέσα σε έναν μήνα θα πρέπει να εισπραχθούν φόροι που φθάνουν τα 9,2 δισ. ευρώ. Ο φορολογικός λογαριασμός φουσκώνει, καθώς η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2027 έρχεται να προστεθεί στη μηνιαία δόση του ΕΝΦΙΑ και τις άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.

Ο προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει αυξήσεις για εργαζομένους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, φορολογικές ανάσες για τρίτεκνες οικογένειες, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και παρεμβάσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται ακόμη αυξήσεις συντάξεων και ενισχύσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Την ίδια ώρα, όμως, τα φορολογικά έσοδα συνεχίζουν να αυξάνονται, με το οικονομικό επιτελείο να ποντάρει στην ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης, στις υψηλότερες αποδοχές και στα μεγαλύτερα επιχειρηματικά κέρδη.

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Παρεμβάσεις

Ο νέος προϋπολογισμός φέρνει τις εξής παρεμβάσεις:

1. Ιδιωτικοί υπάλληλοι. Στα 960 ευρώ μεικτά από 920 ευρώ σήμερα προβλέπεται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου 2027, με την αύξηση να φθάνει τα 40 ευρώ τον μήνα. Μια δεύτερη αναπροσαρμογή θα έλθει τον Ιανουάριο του 2028 για να ανεβάσει τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

2. Δημόσιοι υπάλληλοι. Διπλή ενίσχυση φέρνει το 2027 στους εργαζομένους του Δημοσίου. Από την 1η Απριλίου θα εφαρμοστεί νέα οριζόντια αύξηση των μισθών λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο θα καταβληθεί επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

3. Τρίτεκνες οικογένειες. Μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για το εισοδηματικό κλιμάκιο έως 20.000 ευρώ με τη νέα ρύθμιση να ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2027.

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4. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση για τους συνεπείς επαγγελματίες, καθώς καταργούνται οι προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τη μισθοδοσία και τον τζίρο.

5. Αγρότες. Μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

6. Επιχειρήσεις. Ξεκινά η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, αρχικά στην ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη.

7. Ιδιοκτήτες ακινήτων. Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία και σε περιοχές που συνορεύουν με τα χερσαία σύνορα της χώρας. Παράλληλα, διατηρούνται φορολογικά κίνητρα για την ανακαίνιση ακινήτων και την επιστροφή κλειστών κατοικιών στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης, ενώ παρατείνεται η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

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8. Οικογένειες. Ανοίγει νέος κύκλος «Σπίτι μου ΙΙΙ» με κεφάλαια 2 δισ. ευρώ και διευρυμένα κριτήρια, ενώ θεσπίζεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για τα παιδιά. Το Δημόσιο θα συνεισφέρει ποσό ίσο με την ετήσια αποταμίευση των γονέων, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο.

9. Ευάλωτα νοικοκυριά. Προβλέπεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων, αύξηση κατά 10% του κόστους φιλοξενίας παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω voucher και αλλαγές στα εισοδηματικά όρια χορήγησής τους. Ενισχύονται επίσης οι δαπάνες για τη σίτιση φοιτητών, ενώ μειώνεται ο ΦΠΑ στα είδη περιόδου.

10. Συνταξιούχοι. Από τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται αύξηση συντάξεων 2,9%, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, ενώ η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά καλύπτει όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τις υπόλοιπες προβλεπόμενες κατηγορίες δικαιούχων.

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Αύξηση εσόδων

Στην άλλη πλευρά του λογαριασμού, τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να φθάσουν τα 77,952 δισ. ευρώ το 2027, αυξημένα κατά περίπου 1,8 δισ. ευρώ ή 2,4% σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το 2026.

Το μεγαλύτερο μέρος των πρόσθετων εισπράξεων αναμένεται από τη φορολογία εισοδήματος. Τα συνολικά έσοδα της κατηγορίας προβλέπονται σε 28,974 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,534 δισ. ευρώ.

Από τη φορολογία των φυσικών προσώπων η εφορία υπολογίζει να εισπράξει 17,036 δισ. ευρώ, δηλαδή 617 εκατ. ευρώ περισσότερα, ενώ από τις επιχειρήσεις προσδοκά 9,352 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 801 εκατ. ευρώ.

Εμμεσοι φόροι

Ισχυρή παραμένει η συμβολή των έμμεσων φόρων. Από τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών προβλέπονται έσοδα 42,909 δισ. ευρώ, με τον ΦΠΑ να αποδίδει 31,047 δισ. ευρώ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης 7,345 δισ. ευρώ.

Από τον ΦΠΑ προβλέπονται έσοδα 31,047 δισ. ευρώ, οριακά μειωμένα κατά 18 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026.

Η μικρή αυτή υποχώρηση συνδέεται με την υψηλή βάση σύγκρισης του 2026, λόγω εισπράξεων που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και την Εγνατία Οδό. Χωρίς την επίδραση αυτών των παραγόντων, τα έσοδα από τον ΦΠΑ εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Από τον ΕΝΦΙΑ και τους υπόλοιπους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας προβλέπονται έσοδα 2,365 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 48 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των νέων απαλλαγών για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς.