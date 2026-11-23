Η αποβολή του Μάρκο Νίκολιτς στο 88′ του εκτός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με την Καλαμάτα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο Σέρβος τεχνικός του Δικεφάλου, όπως αποτυπώνεται από την τηλεοπτική κάμερα, δεν έχει πει κάτι στον διαιτητή. Αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Τα έχει βάλει με τον Θωμά Στρακόσα και σε αυτόν απευθύνεται.

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Τώρα θα ανοίξει άλλη κουβέντα για το αν πέρασε για πολλοστή φορά τα όρια της περιοχής του. Το θέμα είναι ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα ματς, από σχεδόν όλους τους προπονητές.

Συνήθως βλέπουμε να βγαίνει μία προειδοποιητική κίτρινη κάρτα. Εδώ δεν το είδαμε αυτό να συμβαίνει. Πήγαμε απευθείας στην κόκκινη. Οπότε κάθε «απορία» γεννάει και άλλες!

Στον ευρύτερο οργανισμό της ΑΕΚ γίνεται λόγος για τις ευθύνες που έχει ο Λανουά και ο Μάκης Γκαγκάτσης, μαζί με τους Έλληνες διαιτητές. Sorry κιόλας, αλλά εγώ δεν πέφτω από τα σύννεφα. Από πέρσι φώναζα και οι επιθέσεις που δεχόμουν ήταν συνεχόμενες επειδή ήθελα το κακό της ΑΕΚ. Ημουν ο «εχθρός». Τώρα μπορούν να κάνουν τα παράπονά τους στους «φίλους» τους που ήθελαν το… καλό.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε και κάποια γεγονότα. Δεν δήλωσα εγώ: «Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα», ούτε είπα εγώ ότι: «Ο ξεριζωμένος μας λαός ξερίζωσε τη διαπλοκή και το σύστημα». Κάνω λάθος; Μήπως ήμουν εγώ αυτός που ψήφισε την παραμονή του Στεφάν Λανουά στην προεδρία της ΚΕΔ; Μήπως εγώ του έδινα άλλοθι; Δεν νομίζω.

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Θέλετε μήπως να σας θυμίσω τι έλεγα για την καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας; Και πάλι ήμουν ο κακός της υπόθεσης. Εγώ έγραφα ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να πάρει ακόμα και ένα χρόνο και να μη γίνει τίποτα. Ε, ο χρόνος πέρασε και ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση.

ΥΓ: Το γεγονός ότι ο Νίκολιτς έκανε «ντου» μόνο στον Στρακόσα για το λάθος του να μη βγάλει την μπάλα άουτ και να αφήσει άβρεχτο για δεύτερη φορά τον Γιόβιτς (μετά το συμβάν με τη Σαχτάρ), δεν φαντάζει και τόσο… fair, έτσι δεν είναι;