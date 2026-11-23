Μία λεπτή λωρίδα – όχι η μόνη –, ένα στενός διάδρομος που ενώνει την κρεαταγορά με την ιχθυαγορά εντός της Βαρβακείου.

Μερικά σκόρπια τελάρα κάτω, βαρελάκια για καθίσματα και ο μαρμάρινος πάγκος του Κώστα Καραγιάννη με τα περίφημα μπιφτεκάκια, το σημαντικότερο ίσως λαϊκό αναψυκτήριο των Αθηνών με τον λιτό ελληνικό μεζέ και τους Πάνο Γεραμάνη και Αντώνη Σουρούνη από φωτογραφίες να κατοπτεύουν τους πελάτες.

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Σάββατο μεσημέρι η κίνηση έχει ανέβει. Παρ’ όλα αυτά ακούς εδώ αλήθειες που μάλλον δεν περνάνε τόσο εύκολα στην κυρίαρχη δημοσιολογία.

Τα λεφτά τελειώνουν γρήγορα για τον μισθωτό κόσμο. Περίπου στις δέκα πρώτες μέρες του μήνα. Η κίνηση στην αγορά είναι πεσμένη ακόμη και για την κλασική προεόρτια φάση.

Οι περισσότεροι έχουν στενέψει τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους, τα μαγαζιά κρατιούνται με μεγάλο αγώνα. Αν υπήρχε μια σοβαρή διάσταση στρατηγικής στα πολιτικά κόμματα – τουλάχιστον εκείνα που επιχειρούν να κυβερνήσουν τον τόπο – θα έπρεπε η Βαρβάκειος να αποτελέσει διαρκές θερμόμετρο της αγοραστικής δύναμης και των τάσεων των Αθηναίων. Όχι μόνον.

Αλλά και μόνιμο σημείο που θα γινόταν ανοιχτή διαβούλευση για τα θέματα των τιμών, της ακρίβειας, ακόμα και της ποιότητας των τροφίμων. Κραυγές, φωνές διαλαλούν την πραμάτεια τους, την ίδια ώρα που και η οδός Αθηνάς τριγύρω μεταμορφώνεται και αρχίζει να της αφαιρείται ο μεταπρατικός, μικροεμπορευματικός της χαρακτήρας. Η Αθήνα αλλάζει. Η Βαρβάκειος αλλάζει. Τα πορτοφόλια μικραίνουν. Και το ερώτημα φευγαλέο ή στο πόδι για τους περαστικούς του Σαββάτου είναι όχι απλώς και μόνον η επόμενη κάλπη αλλά η προοπτική της χώρας, τα παιδιά, πώς θα έχει εξελιχθεί όλο αυτό αφού η ακρίβεια αποτελεί πια όχι μια αποτυχία στην πολιτική αλλά επιλογή πολιτικής. Η Βαρβάκειος όμως δεν είναι μόνο οι τιμές, δεν είναι μόνον η θερμομέτρηση της αγοράς. Είναι και η σύγχρονη καταναλωτική στάση των Αθηναίων, οι αγοραστικές τους συνήθειες. Ακόμα και ο τρόπος που απλώνονται μέσα στην αγορά, στα μεζεδοπωλεία όπως του Κώστα, τη Μαχαιρίτσα, την Ηπειρο, τη Βόλβη, τον Δάνα. Είναι μια εικόνα της σύγχρονης πόλης, του ήθους της και του τρόπου που αντιμετωπίζει και διαβάζει ο μέσος πολίτης την πραγματικότητα. Κάποτε μέσα στη Βαρβάκειο υπήρχαν μαγαζιά όπως ο Παπανδρέου για τους ξενύχτηδες. Σήμερα η νύχτα δεν αντέχει ενώ ο τουρισμός κυκλώνει τη Βαρβάκειο, επιδρά πάνω της και αυτό το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που φυτρώνει η νέα εστίαση αντίστοιχα με μαγαζιά γύρω από το ναό αυτόν του πράττει και μεταπράττειν. Αν υπήρχε κυρίαρχη πολιτική θα είχε τη Βαρβάκειο, τους πάγκους και τα μαγαζιά διατηρητέο χώρο. Ενα στολίδι, ένα κόσμημα της πόλης και βέβαια με στρατηγική των μικρών τιμών και της ενίσχυσης των επαγγελματιών. Οι αγορές σε όλες τις πόλεις είναι και Δημοκρατία. Είναι δυνατότητα αγοραστική για τα μικρά βαλάντια. Ας βάλουν τη Βαρβάκειο στο πρόγραμμά τους οι πολιτικοί μας. Εστω τώρα.