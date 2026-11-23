Ανήλικος από την Ηπειρο σχεδίαζε ένοπλη επίθεση για να εκδικηθεί μια παρέα ανηλίκων που του έκαναν bullying – Πώς τον σταμάτησε η Αντιτρομοκρατική

Ένα αγόρι 14 ετών στην Ήπειρο αναζητούσε τρόπο να αγοράσει όπλα από το Διαδίκτυο, με σκοπό να εκδικηθεί μια παρέα ανηλίκων που φέρεται να του έκαναν συστηματικά bullying.

Η υπόθεση κινητοποίησε την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία ματαίωσε το σχέδιο, ενώ ο ανήλικος δεν μπόρεσε να αποκτήσει κάποιο όπλο.

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Τα όσα συνέβησαν είδαν το φως της δημοσιότητας χθες, αναδεικνύοντας τις σοβαρές διαστάσεις του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και την επαγρύπνηση που πρέπει να δείχνουν οι Αρχές για «ύποπτους» διαδικτυακούς τόπους. Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.

Με βάση όσα έγιναν γνωστά, η Αντιτρομοκρατική έλαβε νωρίτερα φέτος σήμα από δυτική υπηρεσία ασφαλείας ότι ένας άγνωστος χρήστης του Telegram ρωτούσε στην πλατφόρμα πώς μπορεί να αγοράσει όπλα, χρησιμοποιώντας ελληνικό αριθμό τηλεφώνου.

Η έρευνα οδήγησε σε ένα αγόρι 14 ετών σε πόλη της Ηπείρου, προερχόμενο από μια οικογένεια χωρισμένων γονιών, οι οποίοι όμως διατηρούσαν άριστες σχέσεις και συνέθεταν ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον. Επειτα, ο 14χρονος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι δεχόταν συστηματικά λεκτική και σωματική βία από μια παρέα άλλων ανηλίκων.

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Κάτι που τον οδήγησε να καταστρώσει ένα σχέδιο για να εκδικηθεί, αναζητώντας έως τα τέλη Σεπτεμβρίου τον οπλισμό στο Διαδίκτυο και σκεπτόμενος να επιτεθεί μέχρι και σε σχολικά συγκροτήματα.

Η αστυνομία απέκλεισε το κίνητρο της τρομοκρατίας, «δείχνοντας» προς την κατεύθυνση της στοχευμένης βίας, ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας πίεσης που δεχόταν το παιδί. Ετσι, η διαχείριση της υπόθεσης πέρασε στις αρμόδιες υπηρεσίες ανηλίκων, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη ψυχολογική και κοινωνική στήριξή του.

Ο νόμος των ισχυρών

Σύμφωνα με μια εκδοχή, ο 14χρονος δεχόταν bullying λόγω της καταγωγής της μητέρας του, η οποία είναι αλλοδαπή.

Ο Γιάννης Πράνταλος, πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιμελητών Δικαστηρίων Ανηλίκων, τονίζει ότι ο σχολικός εκφοβισμός έχει συνήθως ως στόχο τα κοινωνικά πιο ευάλωτα παιδιά.

«Αυτός που καθίσταται θύμα είναι ο φτωχός κι ο αδύναμος, ο αποσυνάγωγος, είναι αυτός που σύρει πάνω του τη μήνιν των “ισχυρών”. Γνωρίζουμε επίσης ότι η κοινωνική επιθετικότητα εκπορεύεται πολλές φορές κι από εκείνα τα στρώματα, που βλέπουν ως δίχτυ ασφαλείας για τη δική τους περαιτέρω κοινωνική διολίσθηση, την ύπαρξη πληθυσμιακών ομάδων ακόμη πιο κάτω από το όριο κοινωνικής καθόδου που αναγνωρίζουν στους εαυτούς τους», λέει στα «ΝΕΑ».

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Αναφορικά με τον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης, επισημαίνει ότι το παιδί πρέπει να στηριχτεί και όχι να τιμωρηθεί, ενώ θεωρεί πως πρέπει να γίνει έρευνα και προς την κατεύθυνση των φερόμενων ως θυτών του εκφοβισμού.

Τέλος, υποστηρίζει πως η συζήτηση δεν θα έπρεπε να αναλώνεται στην ιδιοσυστασία του «δράστη και θύματος ταυτόχρονα», όπως χαρακτηρίζει τον 14χρονο, ο οποίος «προσπάθησε να αντιδράσει σε έναν άγριο εκφοβισμό, προφανώς τελείως ακατάλληλα», αλλά στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Telegram: Το σκοτεινό Διαδίκτυο τσέπης

Ενδιαφέρον, ωστόσο, έχει και το μέρος όπου αποπειράθηκε ο 14χρονος να βρει τον οπλισμό. Και αυτό διότι τα τελευταία χρόνια η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Telegram εθεωρείτο «παράδεισος» για κάθε λογής εγκληματική δραστηριότητα: από οικονομικές απάτες, μέχρι διακίνηση υλικού παιδικής κακοποίησης και βέβαια εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ενώ υπήρχαν αναφορές ότι η πλατφόρμα αρνείτο να συνεργαστεί με τις διωκτικές Αρχές διεθνώς, κάτι που την έκανε γνωστή ως «το σκοτεινό Διαδίκτυο τσέπης».

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Σημείο καμπής για την αλλαγή της στάσης του Telegram ήταν η σύλληψη του ιδρυτή του, Ρώσου δισεκατομμυριούχου Πάβελ Ντούροφ στο Παρίσι τον Αύγουστο του 2024 – έκτοτε η πλατφόρμα δεσμεύτηκε πως θα επενδύσει στη συνεργασία με υπηρεσίες ασφαλείας για την πάταξη της εγκληματικότητας στο εσωτερικό της.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πλατφόρμας, το 2025 ικανοποιήθηκαν 80 αιτήματα των ελληνικών Αρχών για γνωστοποίηση της διεύθυνσης IP ή του τηλεφωνικού αριθμού συνολικά 215 χρηστών, οι οποίοι θεωρήθηκαν ύποπτοι για εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν ότι για το 2026 έως τις 30 Ιουνίου κανένα σχετικό αίτημα δεν οδήγησε σε γνωστοποίηση μεταδεδομένων στη χώρα μας. Σε όλη την ΕΕ τα περισσότερα αιτήματα των Αρχών αφορούσαν (την περίοδο αρχές 2024 – αρχές 2025) υποθέσεις απάτης, ναρκωτικών, τρομοκρατίας και υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης – οι υποθέσεις παράνομης εμπορίας όπλων είναι χαμηλά στη σχετική λίστα.

Στην περίπτωση της Ηπείρου ο 14χρονος φέρεται να ακολούθησε διάφορες ομάδες έως ότι τελικά βρεθεί σε ένα ξενόγλωσσο κανάλι. Εκεί ρώτησε πώς μπορεί να προμηθευτεί οπλισμό στην Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας χρήστης που του απάντησε δεν του ενέπνευσε εμπιστοσύνη.

Η υπόθεση πάντως φανερώνει ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας διεθνώς «σκανάρουν» τακτικά τέτοιες πλατφόρμες και μπορούν να επέμβουν έγκαιρα, εφόσον αυτό χρειαστεί.