Ο Ουμπέρτο Έκο, το 2015, σε συνέντευξή του με αφορμή την αγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Τορίνο είχε πει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν βήμα σε λεγεώνες ηλιθίων που ενώ παλαιότερα μιλούσαν στα μπαρ ύστερα από ένα ποτήρι κρασί, πλέον ο λόγος τους έχει την ίδια βαρύτητα με τον λόγο ενός νομπελίστα. Έντεκα χρόνια μετά, αυτό έχει πλέον καθιερωθεί ως κανονικότητα.

Και όσο κι αν μνημονεύεται συχνά η φράση του Γεωργίου Παπανδρέου που, με αφορμή τις συνεχείς διακοπές κάποιας ομιλίας του στη Βουλή από βουλευτή της ΕΡΕ, είπε εκείνο το περίφημο «Ποιος το είπε αυτό; Α, εσείς; Τότε δεν έχει καμία σημασία» ελάχιστοι τη μεταφέρουν στην πραγματικότητα.

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Έχοντας αφήσει πίσω μας το δεν έχει σημασία τι λέγεται αλλά από ποιον λέγεται, μπήκαμε πανηγυρικά στο τσίρκουλο του δεν έχει σημασία ποιος λέει κάτι, αλλά το τι λέει. Όχι μόνο στα σόσιαλ, αλλά και σε μια συνέντευξη στην τηλεόραση ή σε κάποιο podcast, που επίσης στα σόσιαλ ανακυκλώνεται.

Άκουσες τι είπε ο Γκλέτσος για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια; Ή τι αντίστοιχο είχε πει πριν η Αγγελική Ηλιάδη; Και γιατί φίλε μου ν’ ακούσω τη γνώμη του συμπαθούς κατά τα άλλα ηθοποιού ή της επίσης συμπαθούς τραγουδίστριας για ένα θέμα που δεν τεκμαίρεται από προσωπικές απόψεις, αλλά από τα κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα της εποχής;

Μήπως πρόκειται να νομοθετήσουν σχετικά; Δεν είναι αυτό όμως, ούτε η ανησυχία μήπως και πάρουν τα πάνω τους οι συντηρητικοί. Στην πράξη, πρόκειται για μία ευκαιρία που δίνεται σε έναν κόσμο εκεί μέσα, σχολιάζοντας τον κάθε Γκλέτσο, να διατρανώσει τη δική του, κατά κανόνα αντίθετη, άποψη που το πιθανότερο είναι να μην αφορά επίσης κανένα, εκτός κι αν αποτελεί μέρος της δουλειάς του.

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Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σημείο οι απόψεις του Γκλέτσου περί υιοθεσίας να μπαίνουν στο ίδιο διαδικτυακό τσουβάλι με τις επιστημονικές απόψεις της Μαρίας Ευθυμίου. Άντε γεια.

Το Διαδίκτυο είναι πολλαπλασιαστής· και των θετικών και των αρνητικών εντυπώσεων. Κάπως έτσι, το έλασσον ανάγεται σε μείζον, ο πυρήνας μετατοπίζεται, η αντίθετη γνώμη διατυπώνεται ως προσωπική επίθεση, ο ετεροπροσδιορισμός δίνει τα ρέστα του.

Κάποιοι ηγούνται αυτών των πολλαπλασιασμών με πύρινα κείμενα άποψης που αγωνιά να επιβληθεί ως βεβαιότητα και γνώση. Το σημαντικό μπερδεύεται με το ασήμαντο. Και το δικαίωμα στην ισότητα του λόγου ερμηνεύεται ως ισότητα στη σημαντικότητα της άποψης.

«Μοιάζει να το ‘πε το ΠΑΣΟΚ, ο Σολωμός ή ο Τσάτσος», λέει ο Σαββόπουλος στο «Οι εκλογές μαντινάδα» που αναφέρεται στην εκλογική αναμέτρηση του 1977.

Σήμερα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φτάνει να το πουν δύο ινφλουένσερ, τρεις υδραυλικοί, τέσσερις οδηγοί ταξί, πέντε δημόσιοι υπάλληλοι, έξι πωλήτριες και οχτώ λοιπών ειδικοτήτων (με όλο τον σεβασμό στα συμπαθή επαγγέλματα).

Θα ακολουθήσω λοιπόν τον στίχο μέχρι το τέλος και «λέω κι εγώ ένα σιγανό μη μας ακούσει ο μπάτσος»: Στο Πολυτεχνείο, το 1973, κάποιοι άνθρωποι έβαλαν το κεφάλι τους στη λαιμητόμο, για να μη φοβόμαστε τον μπάτσο. Και σήμερα, καταντήσαμε να φοβόμαστε το Φέισμπουκ.