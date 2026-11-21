Ευτυχώς που σας είχα ενημερώσει εγκαίρως, οπότε επικαλούμαι τη μαρτυρία σας. Είχαν περάσει είκοσι μέρες από τότε που έκανα το επετειακό μου εμβόλιο της Covid και την 21η ημέρα ακριβώς, τσααακ, το άτιμο το τεστ, κατακόκκινο.

Αφού φοράω παντού μάσκα, ποιος μου τη φόρεσε; Άκαρπες οι έρευνες, κλείνει ο φάκελος. Οι δυο μας τώρα, της λέω, φυσάω τη μύτη μου και τη συνθλίβω με ένα χαρτομάντηλο. Με αυτοματοποιημένες ωθήσεις την πετάω έξω από τους βρόγχους μου, την κυνηγάω με στρεπσίλς γύρω – γύρω από τον φάρυγγα και άλλα τέτοια σιχαμερά.

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Έχουμε μέλλον εμείς οι δυο σαν να μου λέει, αφήνοντας υπονοούμενα και για το κρυφό μας παρελθόν τότε που μ’ είχε κλεισμένη, κόσμο ν’ ακούω και κόσμο να μη βλέπω.

Εφτά χρόνια κράτησε αυτό το κρυφτούλι, τόσο που νόμισα ότι δεν τη φοβάμαι πια κι ότι τελικά είναι πανεύκολο να της ξεφύγω, αρματωμένη καθώς ήμουν με τόσα ενθαρρυντικά βρισίδια από τους φίλους μου, τόσα εμβόλια, τόσες προφυλάξεις και τόσους φόβους. Τόση αποχή από τη ζωή.

Την παίρνω για ένα τουρ μέσα στο σπίτι, να δει τα κατορθώματά της με τα ίδια της τα μάτια. Τις πόρτες και τα πόμολα με ζουμιά αγνώστου προελεύσεως, να σημαδεύουν ανεξίτηλα το θέλημά της. Χλωρίνη ή ντετόλ;

Ούτε που θυμάμαι τι έκανα, για να την κρατήσω έξω από το σπίτι, με τι κατέστρεψα όλες τις inox επιφάνειες, έξυσα τις ξύλινες, χαράκωσα τις ανοξείδωτες, παπάριασα τις πήλινες, τσουρούφλισα τις λαστιχένιες, ξεφτίλισα τις πορσελάνινες. Σε καμιά δυο μέρες που θα έχω αρνητικό τεστ, ξεπροβοδίζοντας την, να μην ξεχάσω να της δώσω τον λογαριασμό.

Κοστίζει πολύ ο φόβος να μην πάθεις αυτό που φοβάσαι, κι όταν το πάθεις να μη μοιάζει καθόλου μ’ αυτό που φοβόσουν. Βεβαίως, μεσολάβησαν τόσα εμβόλια και τόσες μεταλλάξεις που αποδυνάμωσαν εντυπωσιακά το τέρας και το έφεραν στη σημερινή του κατάντια να μοιάζει μ’ ένα απλό αψού.

Ξεθάρρεψα ή ξεθάρρεψε;

Σαν ξεθυμασμένη Covid μου φαίνεται ο Τσίπρας όσο τον κοιτάω.