Είναι αρκετοί εκείνοι που διατείνονται ότι δεν τα βγάζουν πέρα, και μάλιστα έχουν διατυπώσει τα σχετικά παράπονά τους

Ο Γερμανός κοινωνιολόγος Μαξ Βέμπερ είχε δώσει το μακρινό 1919 μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου με θέμα «Η πολιτική ως επάγγελμα», διακρίνοντας δύο τρόπους για να καταστήσει κάποιος επάγγελμά του την πολιτική.

«Είτε ζει κανείς “για” την πολιτική είτε, όμως, “από” την πολιτική», είχε πει, επισημαίνοντας πως «όποιος ζει “από” την πολιτική ως επάγγελμα αγωνίζεται να την καταστήσει μόνιμη πηγή εσόδων, ενώ όποιος ζει “για” την πολιτική δεν κάνει κάτι τέτοιο». Η διάκριση του Βέμπερ ισχύει διαχρονικά στο ακέραιο.

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Γι’ αυτό και με κάθε ευκαιρία η συζήτηση περί των απολαβών των βουλευτών έρχεται με κάποιον τρόπο στη δημόσια συζήτηση, όπως προσφάτως όταν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2027, ύψους 202.900.000 ευρώ (αυξημένος κατά 18 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον περσινό), αλλά και λίγο καιρό πριν όταν επιχειρήθηκε να ανοίξει θέμα αύξησης της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι αντιπρόσωποι του έθνους για τη συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές που επεξεργάζονται τα νομοσχέδια (από τα 75 ευρώ στα 150), καθώς και αύξησης του επιδόματος ενοικίου για τους βουλευτές της περιφέρειας (σήμερα είναι 1.000 ευρώ).

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης είναι υπέρ της στήριξης των βουλευτών προκειμένου να ασκούν απρόσκοπτα το έργο τους και πιστεύει ότι «δεν υπήρξε κατηγορία στην κοινωνία που στην περίοδο της κρίσης να υπέστη τέτοια μεγάλη μείωση».

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Γι’ αυτό, όταν ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης πρότεινε στη Βουλή να μην αποκλίνουν οι απολαβές των βουλευτών από τον μέσο μισθό των εργαζομένων, όπως και να μην έχουν προνόμια, ζητώντας μάλιστα να καταργηθεί η αποζημίωση που λαμβάνουν για τη συμμετοχή στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, η θέση του Κακλαμάνη ήταν κατηγορηματικά αντίθετη: ο βουλευτής πρέπει να αμείβεται αξιοπρεπώς, αλλιώς «θα φτάσουμε κάποια στιγμή που μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα θα είναι μόνο γόνοι πλούσιων οικογενειών και ανεπάγγελτοι», είπε.

Πάντως δεν υπήρξαν αυξήσεις στον νέο προϋπολογισμό, στον οποίο το συνολικό κονδύλι για τις βουλευτικές αποζημιώσεις ανέρχεται σε 18.610.000 ευρώ, συν 1.921.000 ευρώ για τις επιτροπές, το δε επίδομα γραφείου ανέρχεται σε 6.089.000 ευρώ, τα έξοδα κίνησης σε 2.092.000 ευρώ, η οικογενειακή παροχή βουλευτών σε 239.000 ευρώ, οι αμοιβές των επιστημονικών τους συνεργατών σε 13.710.000 ευρώ, το κονδύλι για leasing αυτοκινήτων σε 3.865.000 ευρώ κ.λπ. Και για να ξέρουμε για τι μιλάμε: η μηνιαία βουλευτική αποζημίωση είναι 5.135 ευρώ συν τις αμοιβές από τις επιτροπές και λοιπές παροχές συν επιδόματα.

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Είναι αρκετοί, ωστόσο, εκείνοι που διατείνονται ότι δεν τα βγάζουν πέρα, και μάλιστα έχουν διατυπώσει τα σχετικά παράπονά τους στον Πρόεδρο της Βουλής.

Μεταξύ αυτών και ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος είχε διαγραφεί το 2025 από την ΚΟ λόγω της αήθους λεκτικής επίθεσης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, για να επανέλθει λίγους μήνες αργότερα στις τάξεις τής κυβερνητικής πλειοψηφίας. Διαμαρτυρόταν από τηλεοράσεως ότι δεν του φτάνει η βουλευτική αποζημίωση.

«Έχω πολιτικό γραφείο στη Δράμα, δηλαδή νοίκια, ρεύμα, θέρμανση. Η Βουλή καλύπτει το γραφείο μου στην Αθήνα, όχι στη Δράμα. Εχω τις βενζίνες, πάω Δράμα – Θεσσαλονίκη. Ζω στην Αθήνα. Δεν θα πρέπει να φάω;», έλεγε και είναι αρκετοί εκείνοι οι συνάδελφοί του από την περιφέρεια που διατυπώνουν ανάλογα παράπονα.

Παράλληλη απασχόληση

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει επαγγελματικό ασυμβίβαστο (καταργήθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση του 2008) για τους βουλευτές οι οποίοι διατηρούν επαγγελματική ενασχόληση για την οποία αμείβονται (η μισή σχεδόν σύνθεση της παρούσας Βουλής αποτελείται από δικηγόρους και γιατρούς).

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Και προφανώς κανείς δεν θέλει βουλευτές εξαρτημένους από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, ωστόσο η ενασχόληση «για» την πολιτική και όχι «από» την πολιτική, που έλεγε ο Βέμπερ, προϋποθέτει οι απολαβές τους να εναρμονίζονται με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, και μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας λόγω ακρίβειας και υψηλού κόστους ζωής.

Και βεβαίως «οι βουλευτές είναι θεσμός και οφείλουμε να τον προασπίζουμε», όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, ωστόσο η πολιτική δεν είναι «πηγή εισοδήματος», αλλά «περιεχόμενο ζωής» που διαπνέεται από την «ηθική της ευθύνης», για να περιοριστούμε στον Βέμπερ.