«Γυρίζω σπίτι μου» δήλωσε η Νίνα Κασιμάτη και κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ νιώθουν πλέον άστεγοι. Ίσως διότι αισθάνονται αμήχανα να συγκατοικούν με υβριστές του κόμματος, το οποίο κάθε τρεις και λίγο απευθύνει πρόσκληση φιλοξενίας στους μεγαλύτερους πολέμιούς του.

Η λογική του business as usual και περασμένα – ξεχασμένα δεν μπορεί να υιοθετηθεί από εκείνους που πάντα έβαζαν πλάτη στα δύσκολα και έμειναν στο ΠΑΣΟΚ στα πέτρινα χρόνια, τότε που το κόμμα ενσάρκωνε αδιαμαρτύρητα τον ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου για όλα τα δεινά της μεταπολίτευσης.

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Εκείνους, που το 2013 διάβαζαν στο τουίτερ τις ύβρεις της κ. Κασιμάτη για τον τότε αρχηγό Γιώργο Παπανδρέου, για τον οποίο ευχόταν να είχε πεθάνει στον μαραθώνιο της Βοστώνης, αλλά και για τον υπουργό Οικονομικών του κόμματος Γιάννη Στουρνάρα, για τον οποίο η τότε πασιονάρια του ΣΥΡΙΖΑ έγραφε τον Ιούνιο του 2013 πως «αυτό το φασισταριό ο Στουρνάρας πρέπει να έχει πολύ κακό πολιτικό τέλος. Απεχθές, σκοτεινό πρόσωπο με προφανή ψυχιατρικά προβλήματα».

Εκείνα τα άγρια χρόνια λοιπόν, που βουλευτές εγκατέλειπαν ο ένας μετά τον άλλον το καράβι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βούλιαζε προκειμένου να μεταπηδήσουν σε αυτό του ΣΥΡΙΖΑ που σάλπαρε προς την εξουσία, υπήρχαν και κάποιοι που δεν φυγοπόνησαν στα δύσκολα, στάθηκαν στο ύψος της ιστορικής ευθύνης και δεν αντάλλαξαν την κομματική ταυτότητα με βουλευτική έδρα.

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Υπάρχουν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ, που δεν διανοήθηκαν να καθυβρίσουν το κόμμα που τους έδωσε πολιτική υπόσταση στοιχιζόμενοι πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Παύλο Πολάκη και όλους εκείνους που αποκαλούσαν τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υποτελείς, προσκυνημένους, γερμανοτσολιάδες, Τσολάκογλου και εύχονταν να έχουν το τέλος του αμερικανού πρέσβη στη Λιβύη.

Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, δεν μπορούν να συγκατοικήσουν με τους παλιούς Αγανακτισμένους που αποφάσισαν να κατηφορίσουν προς τη Χαριλάου Τρικούπη, όταν κατάλαβαν πως δεν θα ξαναγεμίσει ξανά η πλατεία.

Δεν μπορούν να θεωρήσουν συντρόφους κάποιους γυρολόγους, οι οποίοι συζητούν με 2-3 κόμματα και καταλήγουν σε αυτό που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να τους εξασφαλίσει θέση στα εκλογικά έδρανα.

Αντί το ΠΑΣΟΚ να εκμεταλλευτεί την απουσία πειστικής πολιτικής πρότασης από την υπόλοιπη αντιπολίτευση που εξαντλείται σε ασκήσεις rebranding, σώζει άστεγα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και των περί αυτόν κομμάτων, τα οποία στα δύσκολα χρόνια σχεδόν ποινικοποίησαν την ύπαρξή του.

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Ομως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ηθικό. αλλά βαθιά πολιτικό. Πέρα από τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος, υπάρχουν και οι ψηφοφόροι.

Που και εκείνοι αναζητούν πολιτική στέγη ευρισκόμενοι σε μία διελκυστίνδα κοιτώντας από τη μία μεριά τη φθαρμένη από τα 7,5 χρόνια κυβερνητικής θητείας ΝΔ και από την άλλη κόμματα τα οποία αποτέλεσαν υπαρξιακό αντίπαλο του ΠΑΣΟΚ.

Εκείνοι οι ψηφοφόροι, με τρόμο παρακολουθούν τον ανταγωνισμό του κόμματός τους με το κόμμα Τσίπρα, σε ένα πεδίο το οποίο ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας συγκρότησε και καθόρισε: Λαϊκισμός, παροχολογία, πλειοδοσία σε υποσχέσεις, πολιτική πόλωση.

Η μετακίνηση του ΠΑΣΟΚ προς τα Αριστερά και ο διαγκωνισμός του με την ΕΛΑΣ για το ποιος θα περισυλλέξει πρώτος πρώην συριζαίους βουλευτές, αποτελεί όχι μόνο ιδεολογικό, αλλά στρατηγικό λάθος.

Στο μεταξύ, ακόμα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να τηρεί αυστηρότερο face control στους πρώην συντρόφους του. Σε κάθε περίπτωση δεν διανοήθηκε να κάνει μεταγραφή τον Θεοδόση Πελεγρίνη.