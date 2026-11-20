«Ο κύριος υπεύθυνος είναι σαφώς ο Βίκτορ Ορμπαν», δήλωσε στον ιστότοπο 24.hu ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, καθώς η μόλις έξι μηνών κυβέρνησή του προσπαθεί να ξηλώσει το «πουλόβερ» της διαφθοράς έπειτα από 16 χρόνια πολιτικής παντοκρατορίας του υπερεθνικιστή προκατόχου του – μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων ευρώ από τα «παγωμένα» κονδύλια της ΕΕ.

Η νέα κυβέρνηση της Βουδαπέστης έχει ονομάσει την προσπάθεια «Επιχείρηση Καθαρτήριο». Ηδη, βάσει των έως τώρα ευρημάτων, ο Μαγιάρ χαρακτηρίζει τις κυβερνήσεις Ορμπαν «οργανωμένη εγκληματική ομάδα» και τον ίδιο «έκπτωτο αφεντικό της μαφίας».

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Ο κλοιός γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό όλο και σφίγγει, μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση πρώην στενών συνεργατών του για σκάνδαλα διαφθοράς και του αδελφού του ως υπόπτου για διακίνηση ανθρώπων και αθέμιτη άσκηση επιρροής, ενώ στην Ουγγαρία βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρωτόγνωρο «κυνήγι θησαυρού» για τον εντοπισμό τεράστιων χρηματικών ποσών που χάθηκαν λόγω κακοδιαχείρισης και υπεξαίρεσης δημόσιων περιουσιακών στοιχείων επί διακυβέρνησης Ορμπαν. Εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 850 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως μέσω ιδρυμάτων που συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας.

Προς το παρόν, το νεοσυσταθέν Εθνικό Γραφείο για την Ανάκτηση και Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων έχει καταφέρει να ανακτήσει σχεδόν 18 εκατομμύρια ευρώ.

Εντοπίστηκαν στα μέσα του μήνα, κρυμμένα σε σπίτια, ένα χρηματοκιβώτιο, δάση, αγροτικές αποθήκες, ακόμη και σε ταΐστρα πουλιών, έπειτα από διήμερες έρευνες στη Βουδαπέστη και σε τρεις επαρχίες της Ουγγαρίας.

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Χρειάστηκαν 12 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών και 8 ώρες για να καταμετρηθούν τα χαρτονομίσματα. Συνδέονται με την ποινική έρευνα σε βάρος του Μίκλος Σέστακ, πρώην υπουργού Εθνικής Ανάπτυξης επί Ορμπαν. Είναι υπό κράτηση από τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ερευνάται για μίζες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από προμήθειες μεταχειρισμένων λεωφορείων για την Volànbusz, την κρατική εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών. Έχει γίνει σύμβολο της διαφθοράς της εποχής Ορμπαν. Δεν είναι ο μόνος.

Καθώς η κυβέρνηση Μαγιάρ ερευνά ένα φερόμενο δίκτυο δωροδοκίας και υπεξαίρεσης δημόσιων κεφαλαίων, έχουν επίσης προφυλακιστεί ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Χάνκο Μπάλαζ (για κατάχρηση δημόσιων πόρων προς όφελος του πρώην κυβερνώντος κόμματος Fidesz), η πρώην υφυπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης Βερόνικα Βάργκα-Μπάγιους (ύποπτη για συμμετοχή σε σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και υπεξαίρεσης δημόσιων επιχορηγήσεων) και ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας Γκιόργκι Ματόλτσι.

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Στις 11 Νοεμβρίου, στη λίστα των προφυλακισμένων προστέθηκε και ο νεότερος αδελφός του Ορμπαν, ο 49χρονος Αρον. Ερευνάται για συμμετοχή σε δίκτυο που διευκόλυνε την έκδοση θεωρήσεων σε βιετναμέζους υπηκόους, όταν ο αδελφός του ήταν πρωθυπουργός, με σκληρή αντιμεταναστευτική ατζέντα.

Εν αναμονή της απαγγελίας επίσημων κατηγοριών, όλοι οι προφυλακισμένοι αρνούνται τις κατηγορίες. Αναλαμβάνοντας καθήκοντα τις αρχές Νοεμβρίου, ο νέος γενικός εισαγγελέας της Ουγγαρίας Πέτερ Φέγιες δεσμεύτηκε για την απόδοση δικαιοσύνης. Η Βουδαπέστη έχει επίσης ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία ο Ορμπαν είχε αποκλείσει. Εναντίον του δεν έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες, τουλάχιστον όχι ακόμη. Ο ίδιος κάνει λόγο για «πολιτικές διώξεις» και «βρώμικα παιχνίδια» με στόχο την ουγγρική αντιπολίτευση και τον ίδιο. «Ο μικρότερος αδελφός μου χρησιμοποιείται απλώς ως εργαλείο», σχολίασε. Δεν τον έχει ωστόσο επισκεφθεί στο κρατητήριο. «Πολύ θα ήθελαν τα ΜΜΕ μια φωτογραφία μου στη φυλακή», δικαιολογήθηκε σε συνέντευξή του στο YouTube.

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι είναι αθώος, όταν ο στενός του κύκλος δεν ήταν», παρατηρεί στην εφημερίδα «Le Monde» ο Σάντορ Λέντερερ, ιδρυτής της ΜΚΟ «K-Monitor» κατά της διαφθοράς. Θεωρεί τη δίωξη του Ορμπαν αναπόφευκτη. Αλλά «το ζήτημα είναι ουσιαστικά πολιτικό», τονίζει. «Παραμένει δημοφιλής σε ένα τμήμα της κοινωνίας», εξηγεί. «Κάποιοι μπορεί να φοβούνται αναταραχές σε περίπτωση σύλληψής του».