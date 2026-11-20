Η σθεναρή απόρριψη των συνδιοργανωτών και η ομάδα «διαμεσολάβησης» Ε5 για τις ειρηνευτικές διαδικασίες, στο πλευρό της Ουκρανίας

Ενα «συμβολικό δώρο» είχε ο οικοδεσπότης Φρίντριχ Μερτς για τους 30 και πλέον προέδρους κρατών και κυβερνήσεων και εκπροσώπους 40 συνολικά αντιπροσωπειών που συμμετείχαν στη χθεσινή Διάσκεψη στη γερμανική πρωτεύουσα της Συμμαχίας των Προθύμων για τη στήριξη της Ουκρανίας: ένα κομμάτι από το Τείχος του Βερολίνου.

«Η πτώση του Τείχους έφερε το τέλος της Γιάλτας», είπε ο Μερτς, αναφερόμενος στη συνάντηση των τριών ηγετών Σι, Τραμπ και Πούτιν στην Κίνα για το μοίρασμα του πλανήτη σε ζώνες επιρροής μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας.

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«Το μοντέλο της Γιάλτας δεν θα φέρει την ειρήνη», πρόσθεσε ο καγκελάριος. Για την Ουκρανία θύμισε μάλιστα τη συμβολική έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν: «Κύριε Γκορμπατσόφ, ρίξτε αυτό το Τείχος». Σε ανάλογο ύφος απευθύνθηκε στον Ρώσο πρόεδρο λέγοντας: «Κύριε Πούτιν, τερματίστε αυτόν τον πόλεμο για να αναζητήσουμε διπλωματική λύση».

Η Ρωσία έχασε 50.000 στρατιώτες μόνο τον μήνα Οκτώβριο, επεσήμανε ο Μερτς, αυτές τις ανθρώπινες απώλειες είχαν οι ΗΠΑ σε σχεδόν είκοσι χρόνια πολέμου στο Βιετνάμ.

Η σθεναρή απόρριψη μιας νέας Γιάλτας είναι κοινός παρονομαστής για τον Γερμανό καγκελάριο, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, που ήταν συνδιοργανωτές της συνάντησης των «προθύμων» στο Βερολίνο.

Οι Ευρωπαίοι θα είναι παρόντες στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ήταν το μήνυμα που έφεραν οι δύο Αμερικανοί μεσολαβητές Κούσνερ και Γουίτκοφ, οι ΗΠΑ γνωρίζουν πλέον ότι χωρίς την Ευρώπη δεν θα υπάρξει συμφωνία ειρήνης.

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Η ευρωπαϊκή συμμετοχή θα είναι μέσω της λεγόμενης ομάδας Ε5 (Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Πολωνία) και των ευρωπαϊκών θεσμών. Στόχος των Ευρωπαίων είναι μια συμφωνία ειρήνης με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Πρώτη προτεραιότητα είναι να πάει η Ουκρανία σε διαπραγματεύσεις ειρήνευσης από μια ισχυροποιημένη θέση», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Για αυτό στηρίζουμε την Ουκρανία με αντιαεροπορικά μέσα, που χρειάζεται η χώρα για την άμυνά της και την προστασία του πληθυσμού της», εξήγησε ο Μακρόν. «Μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έκανε καμία συγκεκριμένη πρόταση», είπε ο Γάλλος πρόεδρος. Δεν αναφερόταν μόνο στη μέχρι τώρα στάση της Μόσχας, αλλά και στη χθεσινή πρόσκληση του Πούτιν, μέσω «διπλωματικών καναλιών», στους Ευρωπαίους για συνομιλίες στη Μόσχα. Οι διαπραγματεύσεις χρειάζονται τη «σωστή αλληλουχία», είπε ο Μακρόν.

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«Η Ευρώπη δεν είναι στο μενού» της διαπραγμάτευσης, υπάρχει το «ενδεδειγμένο πλαίσιο» συνομιλιών μεταξύ Ευρώπης, Ρωσίας και ΗΠΑ. «Πρέπει να εξετάσουμε εάν η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», είπε ο Μακρόν.

Την ώρα που ο Μερτς άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρθούν κυρώσεις κατά της Ρωσίας υπό προϋποθέσεις, με σημαντικότερη από αυτές την κατάπαυση του πυρός, ο βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ διαβεβαίωνε ότι θα συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας «όσο αυτό είναι απαραίτητο» για την επίτευξη «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Η συμμετοχή των αμερικανών μεσολαβητών στη Διάσκεψη του Βερολίνου «κάνει την πραγματική διαφορά και ενισχύει την προοπτική για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», είπε ο Μπέρναμ, σημειώνοντας και αυτός ότι η Ρωσία χάνει τόσους στρατιώτες κάθε δύο – τρεις μήνες, όσους έχασε η Σοβιετική Ένωση στον εννιάχρονο πόλεμο στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980.

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Η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που συμμετείχε στη Διάσκεψη του Βερολίνου, στην παρέμβασή του τόνισε ότι «η στήριξη της Συμμαχίας των Προθύμων προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί», ώστε η Ουκρανία να βρεθεί στην όποια διαπραγμάτευση από την ισχυρότερη δυνατή θέση. «Προέχει αυτή τη στιγμή η επίτευξη εκεχειρίας, καθώς και μορατόριουμ πληγμάτων σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, αλλά και σε πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα», είπε ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για «ναυτική εκεχειρία».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε για τον ρόλο της Ευρώπης ότι όχι μόνο πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, τόσο στη διαδικασία, όσο και στην ουσία τους, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα ασφαλείας της. Πρόσθεσε δε ότι η Ευρώπη σήμερα ξοδεύει περισσότερα για την άμυνά της και έχει «ισχυρότερη συνείδηση και κουλτούρα ασφαλείας» σε σχέση με το παρελθόν.

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Τηλεπαρέμβαση Τραμπ

Παραφωνία στη Διάσκεψη του Βερολίνου ήταν η τηλεφωνική παρέμβαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Από το Air Force One τηλεφώνησε στον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έβαλε το κινητό του σε ανοιχτή ακρόαση, για την κριτική του στην οικονομική ενίσχυση του Κιέβου με 70 δισεκατομμύρια ευρώ αλλά και την εκτίμησή του ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη, όπως μετέφεραν στο Politico συμμετέχοντες στη Διάσκεψη.

Στη συνέντευξη Τύπου, Κούσνερ και Γουίτκοφ προσπάθησαν να μετριάσουν τις εντυπώσεις. Στόχος του Τραμπ, τόνισαν, είναι ο τερματισμός του πολέμου και για την επίτευξή του είναι πολύ σημαντική η συνεργασία και συμμετοχή των Ευρωπαίων.