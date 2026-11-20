Το Σαββατοκύριακο θα έχει επιτέλους πρωτάθλημα. Ολοκληρώθηκε μια διακοπή που αυτή τη φορά την ήθελαν πολλοί.

Πρώτα απ’ όλα την ήθελε το γκρουπ των τεσσάρων που δίνει ευρωπαϊκές μάχες. Οι προπονητές της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ ακολούθησαν την ίδια ακριβώς πρακτική: έδωσαν στους μη διεθνείς παίκτες τους μεγάλα ρεπό για να τους βοηθήσουν να καθαρίσουν το μυαλό τους.

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Αντίθετα από ό,τι έκαναν στην προηγούμενη διακοπή (που ήταν και μεγαλύτερη καθώς η διάρκειά της ήταν τρεις εβδομάδες…), αυτή τη φορά οι προπονητές δεν ήθελαν να ακολουθήσουν οι παίκτες κάποιο σκληρό πρόγραμμα προπονήσεων.

Τον μήνα που διανύουμε «βρέχει» συνήθως θλάσεις. Κινδυνεύουν με τραυματισμούς οι παίκτες των ομάδων που έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίς τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους: δεν υπάρχει λόγος για επιπλέον δουλειά. Με συνεχόμενες εβδομάδες στις οποίες υπάρχουν τρία ματς, αυτό που θα φανεί είναι ποιοι έχουν δουλέψει καλά μέχρι τώρα.

Δέκα

Βέβαια υπάρχουν κι άλλου είδους τραυματισμοί και όχι μόνο μυϊκοί. Αυτό που συνέβη στον Ολυμπιακό π.χ. είναι ενδεικτικό μιας κακοδαιμονίας που συνοδεύει την ομάδα από το ξεκίνημα της χρονιάς.

Σε λιγότερο από 15 μέρες ο Ολυμπιακός έχασε τρεις βασικούς μέσους του, τον Έσε που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τον Πουέρτα που βγήκε με φορείο στο φιλικό ματς της Εθνικής Κολομβίας με την Εθνική Χιλής και τον Τσικίνιο που στη χθεσινή προπόνηση έπειτα από ένα μπανάλ τάκλιν του Κάρμο χτύπησε άσχημα.

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Οι δύο πρώτοι βγήκαν με κακώσεις στον έσω πλάγιο, η διάγνωση του Τσικίνιο έδειξε κάταγμα στο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού που σημαίνει ότι θα λείψει για δέκα εβδομάδες τουλάχιστον.

Είχε

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν είναι καθόλου τυχερός. Πάνω που είχε βρει μια ενδεκάδα, έχασε τις τελευταίες μέρες τους τρεις βασικούς μέσους του. Μάλλον θα χρειαστεί να παρουσιάσει έναν καινούργιο Ολυμπιακό καθώς οι επιστροφές και των τριών θα αργήσουν.

Εφεδρείες υπάρχουν διότι το ρόστερ είναι πολύ γεμάτο. Θα παίξει περισσότερο ο Σιπιόνι στην Ελλάδα και ο Σα πιο πολύ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά, όπως και να το δει κανείς, η κακοδαιμονία είναι κακοδαιμονία.

Την ήθελαν

Τη διακοπή την ήθελαν και ομάδες που δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν να ηρεμήσει ύστερα από ένα διάστημα μουρμούρας και εσωτερικών εντάσεων: δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, αλλά πριν από τη διακοπή είχε τεθεί εκτός ομάδας ο Τάισον.

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Τον ΠΑΟΚ τον βοήθησε σίγουρα και η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και τώρα θα δούμε πόσο διαφορετική θα είναι η ομάδα του Αλέσιο Λίσι έπειτα από αυτό το τάιμ άουτ που ολοκληρώθηκε. Τη διακοπή τη χρειαζόταν για ανασύνταξη και ομάδες που άλλαξαν προπονητή (όπως ο Αστέρας Τρίπολης, ο Παναιτωλικός, ο Βόλος) αλλά και ομάδες που είχαν πολλούς τραυματίες, όπως ο Αρης π.χ., που στο ματς με τον Παναιτωλικό είχε πέντε απόντες.

Αν υπάρχουν τρεις ομάδες που δεν θα ήθελαν να έχει σταματήσει η Σούπερ Λιγκ, είναι ο Ηρακλής που είχε κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (άσχετα από το αποτέλεσμα), η Κηφισιά (που έκανε συνεχώς ανατροπές) και βέβαια η Καλαμάτα, αν και τελευταία κι αυτή είχε παρουσιάσει κάποια σημάδια κόπωσης.

Επόμενη

Σ’ αυτή την παράξενη χρονιά ύστερα από κάθε διακοπή ακολουθεί ένας κύκλος γεμάτος από ασταμάτητα παιχνίδια: οι εβδομάδες με τρία παιχνίδια διαδέχονται η μία την άλλη καθώς πέρα από την επιστροφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων υπάρχουν στο πρόγραμμα και παιχνίδια για το Κύπελλο Ελλάδας. Η επόμενη διακοπή είναι τα Χριστούγεννα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι τότε η βαθμολογία.

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Εύκολο

Αυτό το διάστημα των συνεχόμενων παιχνιδιών θα δοκιμαστούν πάρα πολύ κυρίως ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν δύσκολα ευρωπαϊκά παιχνίδια μπροστά τους, αλλά έχουν και ένα μεταξύ τους παιχνίδι που, όπως εξελίσσεται το πράγμα, κανείς δεν μπορεί να χάσει.

Ο Ολυμπιακός έχει επιπλέον στο πρόγραμμα ένα ματς με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας που είναι πάντοτε ένα δύσκολο παιχνίδι, ακόμα κι αν στο Κύπελλο Ελλάδας δεν αποκλείεται κανείς. Ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου πριν από τα Χριστούγεννα τον Παναθηναϊκό, αλλά τουλάχιστον δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Ο Παναθηναϊκός έχει μάλλον το πιο εύκολο πρόγραμμα από όλους, αλλά αλίμονό του αν στραβοπατήσει σε κάποια από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος που έχει μπροστά του μέχρι να πάει στην Τούμπα. Αν χάσει βαθμούς με τον ΟΦΗ, με τον οποίο αγωνίζεται την Κυριακή, ή με τον Άρη στο ΟΑΚΑ ή με τον Ατρόμητο, θα χάσει και τη δυνατότητα να ξεφύγει από τους διώκτες του, εκμεταλλευόμενος το καλό του πρόγραμμα.

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Πολλά

Όταν φτάσουμε στη διακοπή των Χριστουγέννων, θα ξέρουμε πάρα πολλά. Θα γνωρίζουμε αν ο Παναθηναϊκός θα έχει ξεφύγει και πόσο από τους διώκτες του που έχουν παιχνίδια μεταξύ τους. Θα ξέρουμε αν η ΑΕΚ θα έχει ελπίδες πρόκρισης στον επόμενο γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ και αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να τερματίσει στις οκτώ πρώτες ομάδες του Europa League.

Θα ξέρουμε πόσο ψηλά θα έχει ολοκληρώσει τη League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός και πού ακριβώς θα έχει τερματίσει ο ΟΦΗ που κυνηγάει κι αυτός πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Κυρίως όμως θα έχουμε δει τις αντοχές των ομάδων και το πώς αυτές θα ανταποκριθούν σε δυσκολίες που έχουν να κάνουν και με το πρόγραμμα και με τις απουσίες τους. Διότι μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι όλες οι ομάδες θα έχουν απουσίες. Απλά ο Ολυμπιακός, χάνοντας μέσα σε δέκα μέρες τους Εσε, Τσικίνιο και Πουέρτα, άνοιξε τον χώρο της κακοδαιμονίας. Με τόσα συνεχόμενα παιχνίδια, θα ακολουθήσουν κι άλλοι.

Μάντης

Δεν είμαι μάντης κακών, απλώς κοιτάζω τι συμβαίνει. Την προηγούμενη φορά που το πρόγραμμα ήταν γεμάτο παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός έχασε τον Ουναΐ, ο ΠΑΟΚ τον Αλι, τον Παβλένκα, τον Χατζηδιάκο κ.λπ. Η ΑΕΚ τον Βάργκα και τον Στρακόσα.

Μακάρι, στον κύκλο που ξεκινάει τώρα, οι ομάδες να μην έχουν απώλειες. Αλλά μου μοιάζει απίθανο. Μετά τη διακοπή στην αγωνιστική που θα έχουμε, δεν υπάρχουν ντέρμπι. Η ΑΕΚ αγωνίζεται με την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός με τον Ηρακλή, ο ΠΑΟ με τον ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ με την Κηφισιά. Όλοι θέλουν να κερδίσουν. Και να μην τραυματιστεί και κανένας…