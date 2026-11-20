Ο σκοταδισμός, ο λαϊκισμός και ο δογματισμός συνιστούν όψεις άλλης μεν απεικόνισης του ίδιου μονοφθαλμισμού, της ίδιας φονταμενταλιστικής μονομερούς απολυτότητας που πολλά πολιτικά μορφώματα καλλιεργούν.

Ανορθολογισμός, κυνισμός, μηδενισμός, μισαλλοδοξία, άρνηση του άλλου (και της άλλης άποψης) συγκρούονται μέσα στην ελληνική κοινωνία και δεν προκαλούνται μόνον από τα Ακρα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πολλοί Έλληνες έχουν γίνει «ακραίοι» χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει. Αυτός είναι και ο μέγιστος κίνδυνος. Να νομίζουμε ότι «απελευθερώνουμε την κοινωνία διά των νέων απόλυτων Αληθειών που τις κατέχει και τις ερμηνεύει το ένα και μοναδικό Ιερατείο ή μία ερημίτισσα ή ένας «άνωθεν» – όχι εξ ουρανού – σωτήρας.

Η ακροδεξιά ατζέντα περιέχει εκ των πραγμάτων κύκλους αίματος. Η διάχυτη βία που παράγουν και αναπαράγουν, ο γενικευμένος εχθρός, ο μισαλλόδοξος λόγος, ο εκφοβισμός, η δαιμονοποίηση, μόνο με εγκληματικές ενέργειες ολοκληρώνονται.

Η Χρυσή Αυγή απέκτησε λαϊκές ρίζες, διότι εμφανιζόταν να παρέχει «κοινωνικές υπηρεσίες», κι έτσι έκρυβε τη βαρβαρότητα των προ-θέσεών της. Ιδιωτική πολιτοφυλακή με – δήθεν – κομματικά χαρακτηριστικά και υπόγεια εγκληματική δράση. Αναρωτιέμαι ποιες είναι σήμερα οι πραγματικές και όχι οι διακηρυγμένες αξίες της Δημοκρατίας πάνω στις οποίες θα σχηματίσουμε ιδεολογικοπολιτικό, και κυρίως κοινωνικό, ανάχωμα στην οποιαδήποτε νέα (;) Χρυσή Αυγή.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η υποκατάσταση του Κράτους, όταν αδυνατούν ή αδιαφορούν οι λειτουργοί του, όταν οι κοινωνικοί φορείς αλλού κοιτάζουν, όταν οι αρμόδιοι μαλώνουν για τα προνόμιά τους, όταν στιγματίζεται το δικαίωμα κάθε πολίτη στον φόβο, όταν η διαφθορά/διαπλοκή έγινε σύμβολο επιτυχίας, όλα αυτά και άλλα πολλά έδωσαν βάση για «στροφή προς την Ακροδεξιά». Βάλαμε μυαλό; Μάλλον όχι.

Πολλοί και πολλά αποστεγανοποιούν τη βία, που ενώ δεν έχει άκρα, βρίσκει άκρες μέσα στο κοινωνικό σώμα, μέσα στην ανομία, τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Χρειαζόμαστε νηφαλιότητα και νομιμότητα, για να προστατεύσουμε τη Δημοκρατία από τον (κακό) εαυτό της.

Ο εκφασισμός κι ο εκτσογλανισμός της ελληνικής κοινωνίας δεν ήταν αποκλειστικό έργο της – τότε – Χρυσής Αυγής, ούτε θα εξαφανισθεί διά μαγείας τώρα που εμφανίζεται με διάφορα ψευδώνυμα. Τα πρόσωπα και προσωπεία των ακροδεξιών απόψεων και φορέων είναι πολλά. Και συχνά υποκρυπτόμενα.

Διαφήμιση

Η εκρίζωση του ενδο-φασισμού είναι δύσκολη, διαρκής, ίσως και επίπονη προσπάθεια αποκατάστασης/κάθαρσης της ελληνικής πολιτείας στο σύνολό της. Δεν πρόκειται για σύγκρουση στρατών ή για την αδυναμία εκφοράς κοινού πολιτικού αντιφασιστικού λόγου ή για την αμφιθυμία ορισμένων ΜΜΕ. Είναι κάτι βαθύτερο. Θα πρέπει να μελετηθεί με άνεση χρόνου και πολιτική ευρυχωρία.

Γι’ αυτό εξακολουθώ να κρίνω απαραίτητη τη σύσταση Κοινοβουλευτικής Μόνιμης Επιτροπής κατά του Φασισμού, του Ρατσισμού, της Μισαλλοδοξίας. Χρειάζεται αξιακή επαναθεμελίωση της Δημοκρατίας. Να υπερασπισθούμε τον πατριωτισμό, αλλά όχι τη νέα εθνικοφροσύνη.

Να υπογραφεί δέσμευση όλων των κομμάτων για τη μη σύμπραξη με τέτοια μορφώματα. Να μη χρησιμοποιούνται ακραίοι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και εκφράσεις στον δημόσιο λόγο, τουλάχιστον στη Βουλή, γιατί έτσι νομιμοποιούνται εκδηλώσεις βίας («τύπου» Χρυσής Αυγής).

Χρυσαυγιτισμός και χρυσαγυρτισμός πρέπει να χτυπηθούν μαζί. Η Δημοκρατία δεν εκδικείται. Νομοθετεί και δικάζει δίκαια. Το πολιτικό σύστημα οφείλει να συνετισθεί και να θέσει κανόνες και όρια (πριν απ’ όλα στον εαυτό του). Ισως έτσι θα ανατείλει και πάλι ο ήλιος της Δημοκρατίας και θα δύσει οριστικά και αμετάκλητα η μαύρη αυγή του μίσους.

Ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης είναι πρώην υπουργός