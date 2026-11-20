Η χαρά του πασόκου συνωμοσιολόγου ήταν η χθεσινή απόφαση του Απόστολου Πάνα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα –γιατί αυτοί έβλεπαν εδώ και καιρό δάχτυλο του Αλέξη Τσίπρα, που έψαχνε να βρει ρήγματα στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα (και μπορεί να μην είχαν και τόσο άδικο).

Και τι βλέπουν τώρα; Μια επίσπευση του σχεδίου που υπάρχει στην ΕΛΑΣ για πράσινες μεταγραφές, την οποία αποδίδουν αφενός στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος σε σχέση με τα αναμενόμενα και αφετέρου στα νεύρα που προέκυψαν στην Αμαλίας μετά την απόφαση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια, που περιλαμβάνει την περίοδο διακυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού.

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Mea culpa

Τα νεύρα, ωστόσο, μπορεί να μην αφορούν μόνο την Εξεταστική (εκεί, άλλωστε, είναι απείρως περισσότερα αυτά που στρέφονται κατά του ορίτζιναλ ΣΥΡΙΖΑ), αλλά και το ότι οι αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για τη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη έμειναν κατά κύριο λόγο εντός των πασοκικών τειχών.

Σε αυτό βοήθησε και η στάση της ίδιας, για όσα έχει πει για τον Γιώργο Παπανδρέου: «Για ό,τι έχω πει εγώ λάθος το έχω αναγνωρίσει. Ήταν λάθος μου, ξεκάθαρα, και το έχω και βάρος μέσα στην ψυχή μου», σχολίασε (OPEN). «Όμως δεν είμαι εγώ ούτε είναι η εκτίμηση και ο σεβασμός που έχω για τον Γιώργο Παπανδρέου (…) Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αν κάποιοι έχουν στεναχωρηθεί, λυπάμαι πολύ».

Μεγαλοθυμία

Και φάνηκε πως, πριν μιλήσει, πριν καν επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, η Κασιμάτη ήξερε πως τα όσα σκληρά (και μη πολιτικά) έχει πει για τον πρώην πρωθυπουργό έχουν ήδη γίνει νερό στο αυλάκι – όχι γιατί ξεχνιούνται, αλλά γιατί το διακύβευμα σε αυτή τη φάση είναι μεγαλύτερο: «Δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα σχολιάσω τις προσωπικές επιλογές του ενός ή του άλλου ή τι είπε ο καθένας για μένα – έχω ακούσει πάρα πολλά», σχολίασε στο ραδιόφωνο του Meganews ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου. «Θέλω στη διεύρυνση να υπηρετούνται οι αρχές και οι αξίες του κόμματος». Και κάτι ακόμα – «όλοι θα κριθούμε στις εκλογές».

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Έκλεισε πόρτες

Όχι μία, αλλά δύο πόρτες με τη μία φαίνεται πως έκλεισε ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος πιθανόν να είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει τόσο πολλές επιλογές, αλλά δεν τον ικανοποιεί καμία: «Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει τις επιλογές του (…) Πήρε την κυρία Κασιμάτη. Τι να με κάνει εμένα;», αναρωτήθηκε στο ραδιόφωνο του Meganews, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να μεταγραφεί στη Χαριλάου Τρικούπη – αν και οι δυο τους με την Κασιμάτη συνυπήρχαν για χρόνια στην ίδια κομματική στέγη. Παράλληλα, τόνισε πως δεν θα παραιτηθεί από βουλευτής (όπως ζητάει ο Αλέξης Τσίπρας, εκτός κι αν άλλαξε κάτι), γιατί η «μόδα» των παραιτήσεων δεν ενισχύει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος.

Απορία

Ποιο είναι το πρόσωπο ωσεί παρόν πίσω από τις πράσινες αποφάσεις παραιτήσεων;