«Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και, πιστεύω, όσο εσείς κι εγώ είμαστε επικεφαλής, δεν θα έχουμε ποτέ πρόβλημα», είπε ο Τραμπ στον Σι, όταν ξεκίνησε το τετ α τετ τους. «Είναι φίλος μου», «έχουμε μια εξαιρετική σχέση για πολλά χρόνια.

Γνωριζόμαστε πολύ καιρό και πιστεύω ότι πολλά υπέροχα πράγματα μπορούν να προκύψουν απ’ αυτή, ή έστω να αρχίσουν», δήλωσε πριν απ’ το ραντεβού του με τον Πούτιν.

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Οι φιλοφρονήσεις και η υπερβολική αβρότητα (που δεν ακούστηκε προσποιητή, αφού βγήκε από το στόμα ενός θαυμαστή αυταρχικών προσωπικοτήτων) επιλέχθηκαν προκειμένου να ενισχυθεί το καδράρισμα της συνάντησης των τριών ως νέας Γιάλτας.

Η σκηνοθεσία και μόνο της τελευταίας κέρδισε σε παραγωγή εντυπώσεων την άλλη χθεσινή σύναξη, της Συμμαχίας των Προθύμων, στο Βερολίνο.

Τρεις πρόεδροι, μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων, γύρω απ’ το ίδιο, στρογγυλό, τραπέζι φαίνονται σημαντικότεροι από τους ηγέτες μικρών και μεσαίων κρατών, που ανησυχούν για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας μετά τον τερματισμό της σύγκρουσης στην ήπειρό τους.

Άλλωστε, ο φόβος πως αυτός που επιθυμεί διακαώς Νομπέλ Ειρήνης (και νομίζει ότι τερματίζει πολέμους) θα δώσει στον ρώσο ομόλογό του περιοχές της Ουκρανίας τις οποίες εκείνος δεν έχει κατορθώσει να καταλάβει, κυριαρχεί στην Ευρώπη.

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Απειλή

Η Συμμαχία των Προθύμων κατάφερε πέρυσι να προστατέψει τον Ζελένσκι από το τραμπικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο θα εξασφάλιζε στη Μόσχα όλα όσα θέλει από τους Ουκρανούς.

Φέτος, όμως, οι επικριτές της λένε ότι δεν έχει τόση δύναμη, γιατί δεν έχει ηγεσία. Στη δική τους ανάλυση, βαραίνουν περισσότερο τα προβλήματα και τα μειονεκτήματα των «συμπροέδρων» της.

Ο Μερτς είναι απονομιμοποιημένος από την άνοδο των ακροδεξιών στη Γερμανία. Ο Μακρόν ετοιμάζεται να αφήσει το Ελιζέ, ενώ η Λε Πεν έρχεται.

Ο Μπέρναμ δεν έχει πάρει τη λαϊκή ψήφο, ούτε έχει δοκιμαστεί στη διεθνή σκηνή. Αυτά τα επιχειρήματα δεν είναι λάθος. Ωστόσο, κι ο Τραμπ είναι πια κουτσή πάπια. Ο δε Τσάρος χάνει στρατιώτες και βαρύ εξοπλισμό στο πεδίο των μαχών.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος στην πραγματικότητα διαπραγματεύτηκε με δύο αντιπάλους, χωρίς κανέναν σύμμαχο δίπλα του. Ρωσία και Κίνα συνεργάζονται για να ενεργήσουν εναντίον των συμφερόντων των ΗΠΑ, επιμένουν γνώστες της δυναμικής της παγκόσμιας διπλωματίας που ο πλανητάρχης αγνοεί.

Η φύση της απειλής για την Ευρώπη παραμένει ίδια, άρα. Ο κίνδυνος μετά τη Σενζέν είναι εκείνος που αντιμετωπίζει δύο χρόνια τώρα: ο Τραμπ δεν ξέρει τι θέλει ή πού πρέπει να βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές της Δύσης.