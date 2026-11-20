Εως τις 7 Ιανουαρίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι σεισμογραφικές έρευνες από τον αμερικανικό κολοσσό στα δύο θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου, σύμφωνα με την ελληνική NAVTEX

Σε διπλό ταμπλό, ενεργειακό και γεωστρατηγικό, εξελίσσονται οι κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η έναρξη των θαλάσσιων γεωφυσικών ερευνών της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY νοτίως της Πελοποννήσου συμπίπτει χρονικά με ένα μπαράζ κοινών στρατιωτικών ασκήσεων υψηλής δυσκολίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Οι παράλληλες αυτές εξελίξεις συνιστούν μια έμπρακτη απάντηση στα τετελεσμένα που επιχειρεί να δημιουργήσει η Άγκυρα, την ώρα που ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επαναφέρει στο προσκήνιο τις διεκδικήσεις της χώρας του, αξιοποιώντας τη διπλωματική κινητικότητα στη Λιβύη.

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Οι έρευνες στο Νότιο Ιόνιο και τη θάλασσα των Κυθήρων ξεκίνησαν επίσημα με βάση και τη σχετική NAVTEX που εξέδωσε η Ελλάδα και η οποία έχει διάρκεια έως στις 7 Ιανουαρίου του 2027, με το σεισμογραφικό «Ramform Tethys» να επιχειρεί στα οικόπεδα «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου».

Οι κινήσεις αυτές αποτελούν τον προθάλαμο για τις μελλοντικές έρευνες νότια της Κρήτης, δοκιμάζοντας στην πράξη τις τουρκικές αξιώσεις, καθώς έχει επισημανθεί και από τα αρμόδια ελληνικά χείλη πως μέσα στο 2027 θα έρθει η ώρα για τις έρευνες στα δύο οικόπεδα ένα εκ των οποίων είναι και το «Νότια της Κρήτης 2».

Επί του παρόντος σύμφωνα με την ελληνική οδηγία προς ναυτιλλομένους, το «Ramform Tethys» θα πλέει νότια της Πελοποννήσου από τις 20 Νοεμβρίου, έχοντας στο πλευρό του τα δύο σκάφη υποστήριξης και με τα παραπλέοντα σκάφη να πρέπει να τηρούν απόσταση οκτώ ναυτικών μιλίων από την πρύμνη του και τρία από τα πλευρά του, καθώς τα καλώδια που θα σέρνει θα φτάσουν το μήκος ακόμα και των έξι ναυτικών μιλίων.

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Βολές από Φιντάν

Την ίδια στιγμή, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε από την τουρκική εθνοσυνέλευση τις αξιώσεις της Αγκυρας, προειδοποιώντας για «αποφασιστική στάση» και προβάλλοντας ως διπλωματικό βήμα την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης.

Μια αναφορά που αναπόφευκτα σε συνδυασμό και με το υπό ετοιμασία νομοθέτημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» προϊδεάζει για ένα υπό διαμόρφωση νέο πεδίο εν δυνάμει αντιπαράθεσης Αθήνας και Άγκυρας, όταν θα έρθει η ώρα για το σεισμογραφικό «Ramform Tethys», να απλώσει τα καλώδιά του για να ερευνήσει μέσα στο «Νότια της Κρήτης 2», εκεί όπου η Τουρκία θεωρεί πως είναι ο άξονας του τουρκολιβυκού που μετ’ επιτάσεως «υπερασπίζουν» όλοι οι Τούρκοι αξιωματούχοι τις τελευταίες ειδικά ημέρες μετά την κύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης και παρά την καταδίκη της κίνησης αυτής σχεδόν από τους πάντες, μιας και ακόμα και το State Department που αρχικά είχε τηρήσει ίσες αποστάσεις, επανατοποθετήθηκε τονίζοντας πως επρόκειτο για μια κίνηση «μη εποικοδομητική και προκλητική εξέλιξη» που αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή.

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Ως προς το πεδίο, ως απάντηση η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ ενισχύουν την αποτροπή τους μέσω κοινών αεροπορικών και ναυτικών ασκήσεων νότια της Κρήτης και της Κύπρου, οι οποίες περιλαμβάνουν εναέριο ανεφοδιασμό και ασκήσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συνδυάζοντας την ενεργειακή δραστηριότητα με την περιφερειακή αμυντική συνεργασία.

Είναι χαρακτηριστικό Ελλάδα και Ισραήλ κινούνται όλο και πιο συχνά με ασκήσεις γύρω από την Κρήτη και βέβαια μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πριν από τις ασκήσεις του εναέριου ανεφοδιασμού νοτίως της Κρήτης την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη, το ελληνικό και ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό είχαν προχωρήσει στη βύθιση παροπλισμένης φρεγάτας βορείως του ελληνικού νησιού, ενώ προχθές μαζί και με κυπριακές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροναυτική άσκηση νότια της Κύπρου, δείχνοντας το υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας που υπάρχει πλέον ανάμεσα στις Ενοπλες Δυνάμεις των τριών κρατών.