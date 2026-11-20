Έχουμε μάθει να θεωρούμε τα αντιβιοτικά σχεδόν αυτονόητο κομμάτι της καθημερινής ιατρικής. Κι όμως, αυτή η δυνατότητα που για δεκαετίες έχουμε ως δεδομένη δεν είναι ανεξάντλητη.

Τα νεότερα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) λειτουργούν ως «καμπανάκι».

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Και υπενθυμίζουν εκείνο που τείνουμε να ξεχνάμε: Η μικροβιακή αντοχή δεν είναι μια απειλή που αφορά το μακρινό μέλλον. Η ημέρα που θα κινδυνεύει κανείς να χάσει την ζωή του από μία κοινή ουρολοίμωξη, δεν απέχει και πολύ εάν η κατάσταση δεν ανατραπεί.

Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος.

Αρκεί κανείς να αναλογιστεί ότι εντός των συνόρων και μέσα σε διάστημα έξι ετών αυξήθηκε κατά 155% η συχνότητα εμφάνισης των λοιμώξεων της κυκλοφορίας του αίματος από το ανθεκτικό στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς E. coli.

Το βακτήριο Klebsiella pneumonia πάλι, αντιστέκεται σθεναρά σε ένα επίσης ισχυρό (μέχρι πρότινος τουλάχιστον) αντιβιοτικό, τις καρβαπενέμες κ.ο.κ.

Και η γενικότερη ευρωπαϊκή εικόνα δεν είναι η καλύτερη, καθώς καταγράφονται νίκες αλλά μικρές σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κατανάλωση αντιβιοτικών στους ανθρώπους ήταν το 2025 μειωμένη κατά 5% σε σχέση με το 2019, έναντι στόχου μείωσης κατά 20% έως το 2030.

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Οι αριθμοί αυτοί δεν περιγράφουν απλώς μια δυσμενή επιδημιολογική εικόνα. Και η μικροβιακή αντοχή δεν αφορά μόνο τους ασθενείς των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Μπορεί να επηρεάσει την αντιμετώπιση μιας συνηθισμένης λοίμωξης του αναπνευστικού και να περιπλέξει μια χειρουργική επέμβαση. Χωρίς αποτελεσματικά αντιβιοτικά, ακόμη και ιατρικές πράξεις που σήμερα θεωρούνται ρουτίνα μπορεί σύντομα να μοιάζουν με πολυτέλεια.

Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη Μικροβιακή Αντοχή, η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων (ΕΕΛ) επισημαίνει ότι απαιτείται εθνικό σχέδιο και όχι εκκλήσεις και ευχολόγια.

«Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το ελληνικό σύστημα υγείας», προειδοποιεί ο καθηγητής και πρόεδρος της Εταιρείας, Νικόλαος Β. Σύψας. Και προσθέτει με νόημα ότι δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα το γεγονός ότι ασθενείς κινδυνεύουν από λοιμώξεις για τις οποίες οι θεραπευτικές επιλογές γίνονται ολοένα πιο περιορισμένες. Η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής χρειάζεται πολιτική βούληση, χρηματοδότηση, στελέχωση, πρόληψη, επιτήρηση και λογοδοσία.

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Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι η ευθύνη εξαντλείται στην πολιτεία και στα νοσοκομεία. Οι πολίτες έχουν επίσης σημαντικό ρόλο: δεν λαμβάνουν αντιβιοτικά χωρίς ιατρική καθοδήγηση, δεν τα χρησιμοποιούν για ιογενείς λοιμώξεις όπως το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη, δεν μοιράζονται φάρμακα ούτε κρατούν περισσεύματα για την επόμενη φορά.

Το ζητούμενο είναι να μη χάσουμε όσα η ιατρική κατέκτησε χάρη στα αντιβιοτικά. Γιατί, όπως υπογραμμίζει ο κ. Σύψας, κάθε αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται σωστά προστατεύει όχι μόνο τον σημερινό ασθενή, αλλά και τη δυνατότητα να θεραπεύουμε αποτελεσματικά τις λοιμώξεις στο μέλλον.