Πέραν του ότι τρεις ηγέτες είχαν συναντηθεί στη Γιάλτα τον Ιανουάριο του 1945 και άλλοι τρεις συναντήθηκαν προχθές στο Σενζέν της Κίνας, δεν βλέπω ομοιότητες μεταξύ των δύο γεγονότων αλλά μία και διαρκή ανάγκη: να έχουν τα μέσα επικοινωνίας εντυπωσιακούς τίτλους.

Η διαφορά Γιάλτας-Σενζέν είναι εμφανής ακόμα και ως προς το ότι η προ 80 ετών συνάντηση Τρούμαν-Τσώρτσιλ-Στάλιν διήρκεσε 8 ημέρες ενώ η προχθεσινή Τραμπ-Σι-Πούτιν μόλις 80 λεπτά: μάλλον κομπλιμέντα και αστεία ανταλλάξανε οι τρεις, παρά χώρες και περιοχές της Γης, όπως είχε γίνει τότε.

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Οι επαναλαμβανόμενες συναντήσεις Τραμπ-Σι είναι αφ’ εαυτών σημαντικές και χρήσιμες: οι δυο τους εκπροσωπούν τα δύο ισχυρότερα κράτη στον κόσμο. Καλό είναι να συνομιλούν γιατί κανείς δεν θα ήθελε να δει Κίνα – ΗΠΑ να αναμετρώνται πολιτικά ή –δεν απέχει πάρα πολύ– στρατιωτικά, είτε αμέσως είτε δι’ αντιπροσώπων.

Το ερώτημα είναι προς τι ο Βλαδίμηρος Πούτιν στη συνάντηση – βεβαίως, ως επικεφαλής ευρασιατικής στρατιωτικής μηχανής που διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο. Και –το σημαντικότερο, νομίζω, για να δηλώσουν δημοσίως Τραμπ-Σι ότι τον θεωρούν πιο ενδιαφέροντα συνομιλητή από τους ηγέτες Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιαπωνίας –ή οποιουδήποτε άλλου κράτους– δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υφίσταται ως ενιαία πολιτική οντότητα αλλά μόνο ως οικονομική.

Το πρόβλημα μας ως Ευρωπαίων δεν είναι ότι δεν προσκληθήκαμε στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: η ίδια ΕΕ ή τα ισχυρότερα από τα κράτη της υπάρχουν σε διεθνή φόρα και οργανισμούς –από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως τους παγκόσμιους οργανισμούς υγείας, τροφίμων, εμπορίου, κ.λπ.– να συζητούν για ζητήματα παγκόσμιας τάξης. Το πρόβλημα είναι ότι προσκλήθηκε ο Βλαδίμηρος Πούτιν.

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Ο επιτιθέμενος δικτάτωρ της Ρωσίας βρήκε την ευκαιρία να δηλώσει στο Σενζέν ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση «ταπεινωτικής παρακμής», κάτι αντίστοιχο είχε πει και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ Βανς προ διετίας.

Ο Βανς είναι αλαζών, ο Πούτιν καταθέτει την οργή του για το ότι η στήριξη της Ευρώπης τον εμπόδισε να επιβάλει τη βούλησή του στην, κατ’ αυτόν, «ουκρανική επαρχία» του –και κατ’ επέκτασιν στην Ανατολική Ευρώπη– παρά τη θηριώδη υπεροπλία του.

Βρισκόμαστε σε αγώνα αντοχής – που νομίζω μπορούμε να τον βγάλουμε πέρα. Όχι διεκδικώντας τη νίκη –όπως θέλουν οι φανατικοί– αλλά τον τερματισμό του πολέμου με όρους που να εγγυώνται την ασφάλεια της Ουκρανίας και της ΕΕ.

Αυτό απαιτεί να αποκτήσει επί του πεδίου η Ουκρανία τεχνολογική ανωτερότητα που να της επιτρέπει να αντιμετωπίζει τον ρωσικό όγκο – φαίνεται ότι τούτο επιχειρείται συνεχώς. Και αυτό, ελπίζω, δεν μπορούν να το ακυρώσουν διάφορες ψευδεπίγραφες «Γιάλτες».