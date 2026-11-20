Ιδιαιτέρως επιφυλακτική εμφανίστηκε η επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Κλάουντια Μπουχ στην προοπτική επιστροφής των επανεξυπηρετούμενων («θεραπευμένων» κόκκινων) δανείων από τους servicers στις τράπεζες.

«Είμαι πολύ διστακτική να πω να μεταφέρουμε τα δάνεια πίσω στους ισολογισμούς των τραπεζών αν δεν έχουν εξυγιανθεί πλήρως, γιατί έτσι θα επιστρέφαμε στο αρχικό πρόβλημα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες και τα πρότυπά τους παραμένουν υγιή και ασφαλή. Αυτό, τελικά, είναι προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις τράπεζες», δήλωσε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) των συστημικών τραπεζών της ευρωζώνης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στο πλαίσιο της SREP, ο SSM αύξησε ελαφρώς (κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα) το ύψος των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων για το 2027, τόσο στα ισχυρά κεφάλαια πρώτης κατηγορίας (CET1), όσο και στο σύνολο των κεφαλαίων ως κλάσμα των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών.

Συγκεκριμένα, το εποπτικό κατώφλι ορίστηκε στο 15,7% για τα συνολικά κεφάλαια (από 15,6% το 2026) και στο 11,3% (από 11,2%) στα κεφάλαια CET1. Σημειώνεται, πάντως, πως οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε καλά επίπεδα, αρκετά πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις – στο 14,9% στα μέσα του 2026.

Ανθεκτικότητα

Η έκθεση SREP θέτει επίσης τους τομείς προτεραιότητας για τις τράπεζες της ευρωζώνης την τριετία 2027-2029. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει ότι χρειάζεται βελτίωση της ανθεκτικότητας των τραπεζών απέναντι σε γεωπολιτικούς κινδύνους και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον λειτουργικό κίνδυνο από ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στο 92% των συστημικών τραπεζών εμφανίστηκαν ανεπάρκειες σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση κινδύνων τρίτων και τους ελέγχους κινδύνων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, και θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να διορθώσουν ουσιώδεις αδυναμίες τους ως προς την καταγραφή και την αναφορά των κυβερνοαπειλών εντός χρονικών περιθωρίων.

Το 2027 θα πραγματοποιηθούν τα stress tests της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ), στα οποία θα συμμετέχουν και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Τα stress tests θα εξετάσουν τη δυνατότητα των τραπεζών να αντεπεξέλθουν σε καταστάσεις πιστωτικού κινδύνου, στο ενδεχόμενο μιας χρηματιστηριακής κρίσης, αλλά και στην πιθανότητα μεγάλων κλιματικών καταστροφών.

Η ΕΒΑ αναμένεται να επεξεργαστεί ιδιαιτέρως το σενάριο μιας χρηματιστηριακής κρίσης με σημαντική πτώση των μετοχών των μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, που, σύμφωνα με την ΕΚΤ, αποτελεί πιθανότατα την κορυφαία εστία κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αυτή την περίοδο.