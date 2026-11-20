Το σύνθημα «ένας λαός, δύο κράτη» συνήθως αναφέρεται για να περιγράψει την εγγύτητα στις σχέσεις της Τουρκίας με το Αζερμπαϊτζάν.

Σπανίως όμως υπήρξε η ταύτιση συμφερόντων, στρατηγικών και πολιτικών, την οποία υπαινίσσεται το σύνθημα. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων στις διμερείς σχέσεις υπενθύμισαν αυτή την πραγματικότητα.

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Η απόφαση του καθεστώτος του Ιλχάμ Αλίεφ να απαγορεύσει την ισλαμική μαντίλα στα σχολεία του Αζερμπαϊτζάν συνδεόταν με την ανησυχία του για την αυξανόμενη επιρροή του πολιτικού Ισλάμ. Δεδομένων των σιιτικών καταβολών του Ισλάμ στο Αζερμπαϊτζάν αλλά και της στρατηγικής συμμαχίας του Αζερμπαϊτζάν με το Ισραήλ, η ανησυχία αφορούσε κυρίως την αύξηση της ιρανικής και όχι τόσο της τουρκικής επιρροής.

Το ζήτημα της μαντίλας ωστόσο υπήρξε το σύμβολο της πολιτικής κινητοποιήσεως του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία από τη δεκαετία του 1990 και οι αντιδράσεις δεν άργησαν. Η καταδικαστική ανάρτηση του συμβούλου του προέδρου της Τουρκίας Οκτάι Σαράλ θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι εξέφραζε τη θέση του προέδρου Ερντογάν.

Aν και το πιθανότερο είναι ότι ο σύμβουλος κινήθηκε χωρίς την έγκριση του προϊσταμένου του, η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν απαίτησε την απομάκρυνση του συμβούλου. Η εκπλήρωση της απαιτήσεως, ωστόσο, δεν έφερε το τέλος της κρίσεως.

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Το Αζερμπαϊτζάν κήρυξε ανεπιθύμητους και απαγόρευσε την είσοδο σε ομάδα Τούρκων πολιτικών και δημοσιογράφων, οι οποίοι επιθυμούσαν να συμπαρασταθούν στα θύματα της νέας πολιτικής.

Η ακύρωση της συμμετοχής Αλίεφ στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών στην Κωνσταντινούπολη την 30ή Οκτωβρίου αιφνιδίασε την Αγκυρα, αν και συνδέθηκε με την αντίστοιχη ακύρωση της συμμετοχής του προέδρου Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής CICA (Διασκέψεως για την Αλληλεπίδραση και τα Μέτρα Οικοδομήσεως Εμπιστοσύνης στην Ασία) τη 15η Οκτωβρίου λόγω της συμμετοχής του προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ.

Η απόφαση Ερντογάν να παραστεί την 8η Νοεμβρίου στους εορτασμούς της επετείου της καταλήψεως της ιστορικής πρωτεύουσας του Ναγκόρνο Καραμπάχ Σούσα ήταν μια εντυπωσιακή και μάλλον απρόσμενη επίδειξη ευελιξίας και διαθέσεως συμβιβασμού.

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Πολλοί συνέδεσαν τη διαλλακτική στάση της τουρκικής κυβερνήσεως με την αυξανόμενη παρουσία του Αζερμπαϊτζάν στην οικονομική και πολιτική ζωή της Τουρκίας.

Αζερικές εταιρείες κρατικών και ιδιωτικών συμφερόντων βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων επενδυτών σε κρίσιμους κλάδους της τουρκικής οικονομίας. Εξάλλου η επιρροή του Αζερμπαϊτζάν στον χώρο της τουρκικής Ακροδεξιάς είχε καταδειχθεί και με την υποψηφιότητα του Σινάν Ογάν στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Το όχι ευκαταφρόνητο 5,18% των ψήφων εξέπληξε πολλούς, όπως και η απόφασή του να στηρίξει τον πρόεδρο Ερντογάν στον δεύτερο γύρο των εκλογών θεωρήθηκε ήδη από τότε επίδειξη ισχύος του καθεστώτος Αλίεφ εντός της Τουρκίας. Το αυτό δεικνύει και η απουσία ουσιαστικής προόδου στις αρμενοτουρκικές σχέσεις, παρά την επικράτηση του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Τριάντα πέντε έτη μετά την ανεξαρτησία του, το Αζερμπαϊτζάν έχει αναπτύξει τους δικούς του οικονομικούς, διπλωματικούς και στρατιωτικούς πόρους και δεν εξαρτάται πλέον από τη συνδρομή της Τουρκίας. Τούτο αναπόφευκτα οδηγεί και τις διμερείς σχέσεις σε μια νέα ισορροπία.

Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ και επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ