Οι αλλαγές στο πλαίσιο οργάνωσης κι έγκρισης των σχολικών εκδρομών από το υπουργείο Παιδείας κρατούν τους μαθητές μακριά από τις παιδικές παραστάσεις και δημιουργούν ασφυξία στους θιάσους

Η αυλαία στα παιδικά θέατρα μπορεί τη φετινή σεζόν να παραμένει ανοιχτή, όμως οι θέσεις στις πλατείες είναι άδειες.

Μια νέα, δύσκολη πραγματικότητα διαμορφώνεται στον χώρο των παιδικών παραστάσεων τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας των αλλαγών στο πλαίσιο οργάνωσης κι έγκρισης των σχολικών εκδρομών που θέσπισε το υπουργείο Παιδείας.

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Εκεί όπου άλλοτε η επίσκεψη μιας ή παραπάνω τάξης σε κάποια θεατρική σκηνή αποτελούσε μια ευχάριστη και δημιουργική ανάσα από τη σχολική καθημερινότητα, πλέον μετατρέπεται σ’ έναν γραφειοκρατικό Γολγοθά για τους εκπαιδευτικούς.

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των νέων κανόνων αποτυπώνεται με ανησυχητικό τρόπο στα θέατρα, όπου οι κρατήσεις σχολείων τις καθημερινές καταγράφουν δραματική πτώση, καθώς οι δάσκαλοι και οι καθηγητές εξαντλημένοι από το διοικητικό βάρος, επιλέγουν ν’ ακυρώσουν τις προγραμματισμένες επισκέψεις.

«Ολα τα θέατρα έχουν πλέον τρομερό πρόβλημα. Ακόμα και οι μεγάλες σκηνές, οι καθιερωμένες που είχαν παραστάσεις κάθε εβδομάδα, πλέον δεν έχουν. Αλλα που είχαν κλείσει κάποιες παραστάσεις αρχικά, αναγκάζονται κι αυτά να τις ακυρώσουν στην πορεία.

Μια παραγωγή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συντηρηθεί με παραστάσεις μία φορά την εβδομάδα, Σάββατο ή Κυριακή για οικογένειες. Ελπίζουμε ότι θα βγάλει κάποιες καινούργιες διευκρινιστικές οδηγίες το υπουργείο Παιδείας την επόμενη εβδομάδα, μήπως προλάβουμε τη σεζόν από τα Χριστούγεννα και μετά.

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Αν δεν γίνει αυτό, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθεί η χρονιά. Θα είναι η χρονιά που έκλεισαν τα θέατρα για τα παιδιά», αναφέρει στο «Νσυν» η Μαριλένα Τριανταφυλλίδου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα.

«Στον αέρα ο προγραμματισμός»

Με εξίσου μελανά χρώματα περιγράφει την κατάσταση και ο Θωμάς Μοσχόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Πόρτα, ενός χώρου που γεννήθηκε από την Ξένια Καλογεροπούλου για να φέρει τη μαγεία του θεάτρου κοντά στα παιδιά.

Τώρα, η μείωση των μαθητικών κρατήσεων δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον. «Για μας, οι σχολικές παραστάσεις ήταν ένα σταθερό στοιχείο, στο οποίο ξέραμε ότι μπορούμε να βασιστούμε. Το εισιτήριο ήταν αρκετά πιο χαμηλό σε σχέση με το αντίστοιχο των παραγωγών για ενήλικες ή και των οικογενειακών παραστάσεων του Σαββατοκύριακου, κάτι που συνέφερε και τα σχολεία και γι’ αυτό είχε μια κίνηση, καλύπτοντας το κόστος παραγωγής.

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Από τη στιγμή όμως που πια ακυρώνουμε παραστάσεις οι οποίες ήταν ήδη κλεισμένες γιατί δεν μπορούν οι δάσκαλοι και οι διευθυντές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που υπάρχουν από το υπουργείο, πετάγεται στον αέρα όλος ο προγραμματισμός.

Έχουμε κλείσει συνεργάτες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ξέραμε ότι θα μπορούμε να τους πληρώσουμε, αλλά τώρα κινδυνεύουμε να ναυαγήσουμε ως θέατρο αύτανδροι. Το Νοέμβριο έχουν ακυρωθεί όλες οι παραστάσεις. Πλέον είμαστε σε αναμονή για εκείνες του Δεκεμβρίου, αφού λόγω των εορτών είναι πάντα ένας δυνατός μήνας για το θέατρο», τονίζει ο σκηνοθέτης από την πλευρά του.

Το βασικό εμπόδιο στον δρόμο των μαθητών προς τη θεατρική σκηνή φαίνεται πως είναι η εξασφάλιση μιας σειράς πιστοποιητικών που καλούνται να συγκεντρώσουν οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να διασφαλιστούν η καταλληλότητα και η ασφάλεια τόσο των θεατρικών χώρων όσο και των τουριστικών λεωφορείων που αναλαμβάνουν τη μεταφορά των παιδιών.

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«Θεωρούμε αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη την τήρηση όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων και προδιαγραφών ασφαλείας. Είναι, ωστόσο, σημαντικό οι σχετικές προβλέψεις να εφαρμόζονται με σαφήνεια, αναλογικότητα και λειτουργικότητα, ώστε να μη δημιουργούν πρόσθετα διοικητικά ή οργανωτικά εμπόδια στη σχέση του σχολείου με το θέατρο.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ένα πλαίσιο που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας να καταλήγει να λειτουργεί αποτρεπτικά για την εκπαιδευτική κοινότητα. Αντίθετα, ζητούμενο είναι να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τις σχολικές επισκέψεις και την επαφή των μαθητών με τη ζωντανή θεατρική εμπειρία», ξεκαθαρίζει η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου που διατηρεί μια δραστήρια παιδική σκηνή, το Μικρό Εθνικό.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε διαπιστώσει μείωση στις σχολικές κρατήσεις. Ομως, αυτές προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία, ακριβώς επειδή δεν επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη εγκύκλιο. Για το Εθνικό Θέατρο, ζητούμενο είναι κάθε σχολείο, από κάθε περιοχή της Αττικής αλλά και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, να έχει τη δυνατότητα εύκολης και ισότιμης πρόσβασης στις παραστάσεις του, όπως και στις παραστάσεις του συνόλου των θεατρικών οργανισμών», συμπληρώνει.

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Μόνο τα ιδιωτικά

Η παρατήρηση για τα ιδιωτικά σχολεία δεν έγινε τυχαία από το Εθνικό Θέατρο, αφού φαίνεται να βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση καθώς διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία και τη δυνατότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις απαιτούμενες διαδικασίες.

«Δημιουργούνται μαθητές δύο ταχυτήτων. Γιατί τα ιδιωτικά σχολεία έχουν δικά τους πούλμαν και μια γραμματειακή υποστήριξη που μπορεί να διαχειριστεί τη διαδικασία. Το δημόσιο σχολείο δεν έχει αυτές τις δυνατότητες και γι’ αυτό φτάνουμε στο άλλο άκρο από αυτό που στόχευε το υπουργείο», τονίζει η Μαριλένα Τριανταφυλλίδου και συνεχίζει.

«Ας μην ξεχνάμε ότι πηγαίνοντας τα σχολεία στο θέατρο, ουσιαστικά δίνουν την ευκαιρία σε παιδιά να δουν ένα κόσμο από κοντά που διαφορετικά δεν θα την είχαν. Υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν πάνε θέατρο με τους γονείς τους γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν το εισιτήριο ή βρίσκονται σε μια άλλη συνθήκη».

Στην προσπάθεια να περιοριστούν οι απώλειες, οι άνθρωποι του χώρου πήραν κάποιες πρωτοβουλίες ώστε να αναζητηθούν λύσεις.

Σε συνάντησή τους στο υπουργείο Παιδείας την περασμένη εβδομάδα οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δικτύου Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, πρότειναν συγκεκριμένες βελτιώσεις στους κανονισμούς όπως τη δημιουργία μητρώου με πιστοποιημένους πολιτιστικούς χώρους και εταιρείες τουριστικών λεωφορείων που να ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς για να διευκολύνεται η επιλογή των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, το Δίκτυο Συνεργασίας για τη Διακαλλιτεχνική Μάθηση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εκπαιδευτικών τμημάτων περισσότερων από 20 πολιτιστικών φορέων της πόλης που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Μικρού Εθνικού, ξεκίνησε μια συστηματική διαδικασία ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη νέα εγκύκλιο, τις προβλέψεις της και τις πρακτικές δυσκολίες που ανακύπτουν.

Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, προτίθεται να τα μεταφέρει στο υπουργείο για τη βελτίωση των προβλέψεων.

Παραστάσεις στα σχολεία

Μπροστά στα εμπόδια που δυσχεραίνουν τη μετακίνηση των μαθητών προς τις θεατρικές αίθουσες, αρκετές ομάδες αντέστρεψαν τους όρους της συνάντησης με τα παιδιά, παίρνοντας οι ίδιοι τον δρόμο προς τις σχολικές μονάδες.

«Εμείς έχουμε την “τύχη” επειδή επισκεπτόμαστε τον χώρο του σχολείου, να μπορούμε να λειτουργούμε και να έχουμε παραστάσεις. Συμβαίνει εκπαιδευτικοί να μας παίρνουν τηλέφωνο και να μας προσκαλούν στο σχολείο τους γιατί λόγω των νέων κανονισμών δεν μπορούν να έρθουν στο θέατρο. Όλο αυτό όμως είναι κάτι ευκαιριακό. Βοηθητικό θα ήταν να μπορούσαμε να δουλέψουμε όλοι οι καλλιτέχνες και βέβαια εμείς που είμαστε ομάδες χωρίς μεγάλες παραγωγές από πίσω. Ετσι, μειώνεται το κέρδος που θα μπορούσαμε να έχουμε για να το επενδύσουμε στην επόμενη παράστασή μας», καταλήγει ο ηθοποιός Βασίλης Παπαλαζάρου, μέλος της ομάδας Ονειρόδραμα, η οποία ειδικεύεται στις παραστάσεις για παιδιά και φέτος στεγάζει τρεις από τις δουλειές της στο Θέατρο Σταθμός.