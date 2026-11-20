Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν. Ενώ μόλις προχθές τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο φαντασιώνονταν μια «νέα Γιάλτα» στη Σενζέν, θρηνούσαν για την απουσία της Ευρώπης από τη σύνοδο κορυφής του APEC και έβλεπαν σε αυτή την αδιάψευστη απόδειξη της ευρωπαϊκής παρακμής, σήμερα τα ίδια Μέσα αναγκάζονται να παραδεχθούν ότι η διακήρυξη των τεσσάρων σημείων που εξέδωσαν οι τρεις αρχηγοί κρατών – Αμερικανός, Ρώσος και Κινέζος – είναι εντελώς ανούσια.

Εκτείνεται σε 13 γραμμές, ζητά τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ (την οποία οι τρεις τους αδυνατούν να δρομολογήσουν από μόνοι τους), δεσμεύεται για αύξηση της παραγωγής πετρελαιοειδών (κάτι που κάθε άλλο παρά δεδομένο φαντάζει, αν συνυπολογιστούν οι καταστροφές από τον αμερικανικό πόλεμο στο Ιράν και οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί στη Ρωσία), απειλεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (γεγονός που δεν μπορεί παρά να προκαλέσει την κατακραυγή της πλειονότητας των κρατών του πλανήτη) και δεσμεύεται για διάλογο σχετικά με τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων (κάτι που δεν μπορεί να εκληφθεί παρά ως απλή διακήρυξη καλών προθέσεων, δεδομένων των επανειλημμένων απειλών του ρωσικού καθεστώτος για χρήση αυτού του όπλου).

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Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετείχε σε αυτή την παρωδία «διακήρυξης ειρήνης», ούτε βρέθηκε στο ίδιο βήμα με έναν εγκληματία πολέμου που διώκεται από το ΔΠΔ. Καλώ τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χωρών μας να αντιμετωπίζουν την επικαιρότητα μέσα από το πρίσμα της ιστορικής απόστασης και, κυρίως, να μην καλλιεργούν τον μύθο της παντοδυναμίας των ιμπεριαλιστικών καθεστώτων -έναν μύθο που τα ίδια τόσο ονειρεύονται, ώστε ξεχνούν να φροντίσουν τους ίδιους τους πληθυσμούς τους και να οικοδομήσουν χώρους ειρήνης και σεβασμού του διεθνούς δικαίου στο άμεσο περιβάλλον τους.

Ο Αντουάν Αρζακοφσκί είναι Γάλλος ιστορικός, διευθυντής ερευνών στο Collège des Bernardins