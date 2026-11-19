Η τελευταία εκκρεμότητα των ενδιάμεσων εκλογών έκλεισε με επικράτηση των Δημοκρατικών, οι οποίοι όμως καλούνται τώρα να διαχειριστούν τη μάχη για την ηγεσία τους

Η τελευταία εκλογική εκκρεμότητα στην Αλάσκα έκλεισε με μια ακόμη ήττα για τους Ρεπουμπλικανούς, ολοκληρώνοντας την εντυπωσιακή προέλαση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η Μέρι Πελτόλα κατάφερε να αποσπάσει την έδρα από τον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, εξασφαλίζοντας στο κόμμα της πλειοψηφία 56 έναντι 44 εδρών στη Γερουσία, τη μεγαλύτερη εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια όσο κι αν ο εκλογικός θρίαμβος δεν αντανακλά μια αντίστοιχη εσωκομματική συσπείρωση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αντίθετα, η μάχη για τη θέση του επικεφαλής της νέας πλειοψηφίας, ανάμεσα στον Τσακ Σούμερ και τον Κρις βαν Χόλεν, εξελίσσεται σε ανοιχτή δοκιμασία για την ενότητα και την πολιτική κατεύθυνση των Δημοκρατικών. Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί πρότειναν χθες τον Χακίμ Τζέφρις για την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων φέρνοντάς τον ένα βήμα προτού γίνει ο πρώτος αφροαμερικανός πρόεδρος της Βουλής στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η 53χρονη Πελτόλα επικράτησε με 50,12% των ψήφων έναντι 45,8% του Σάλιβαν, έπειτα από δύο εβδομάδες αναμονής για την ολοκλήρωση της καταμέτρησης. Γίνεται έτσι η πρώτη Δημοκρατική που θα εκπροσωπήσει την παραδοσιακά συντηρητική Αλάσκα στη Γερουσία από το 2015, αλλά και η πρώτη αυτόχθων της πολιτείας που καταλαμβάνει έδρα στο σώμα. Η νίκη της έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτεύχθηκε σε μια πολιτεία που είχε στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ με διψήφια διαφορά μόλις δύο χρόνια νωρίτερα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οργωσε την πολιτεία

Με καταγωγή από τους αυτόχθονες Γιούπικ, η Πελτόλα επέλεξε να δώσει στην εκστρατεία της έντονα τοπικό χαρακτήρα, αποφεύγοντας την ταύτιση με την εθνική ηγεσία του κόμματός της. Δηλώνει υπερκομματική και προεκλογικά όργωσε την πολιτεία, φορώντας παραδοσιακές ενδυμασίες, συνομίλησε με ηλικιωμένους που δάκρυζαν βλέποντας τις άδειες σχάρες αποθήκευσης ψαριών, με οικογένειες που δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη, αλλά και με γονείς σε απομακρυσμένες κοινότητες, που αναγκάζονται να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση των σπιτιών τους και στην εξασφάλιση του καθημερινού φαγητού.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από τη στήριξη των κατοίκων της Αλάσκας στον αγώνα μας κατά της απληστίας των μεγάλων εταιρειών, για τη μείωση του κόστους διαβίωσης και για να τεθεί η Αλάσκα σε πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε μετά την επικράτησή της.

Διαφήμιση

Η εκλογική αναμέτρηση, πάντως, σημαδεύτηκε από καταγγελίες για την υποψηφιότητα ενός δεύτερου Νταν Σάλιβαν, ο οποίος φέρεται ότι προσεγγίστηκε από στελέχη των Δημοκρατικών προκειμένου να προκαλέσει σύγχυση στους ψηφοφόρους. Η Πελτόλα αρνήθηκε είχε γνώση ή συμμετοχή στη μεθόδευση, ενώ οι ομοσπονδιακές έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη.

Ποιος θα είναι επικεφαλής;

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τους Δημοκρατικούς αντιμέτωπους με μια διαφορετική μάχη. Ο 75χρονος Τσακ Σούμερ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας από το 2017, διεκδικεί την παραμονή του στη θέση του επικεφαλής της πλειοψηφίας, απέναντι στον 67χρονο Βαν Χόλεν, ο οποίος επιδιώκει να τον αντικαταστήσει. Η υποψηφιότητα Βαν Χόλεν συγκεντρώνει κυρίως τη στήριξη της προοδευτικής πτέρυγας, που ζητεί ανανέωση και πιο δυναμική αντιπολιτευτική στάση απέναντι στον Τραμπ.

Διαφήμιση

Ο ίδιος ο Σούμερ εμφανίστηκε βέβαιος για την επικράτησή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Εχω τις ψήφους». Ωστόσο, η δημόσια αντιπαράθεση έχει προκαλέσει δυσφορία σε αρκετούς γερουσιαστές, οι οποίοι θεωρούν ότι η εσωκομματική σύγκρουση επισκιάζει την εκλογική επιτυχία. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου επικεφαλής αναμένεται τον Δεκέμβριο και θα είναι μυστική. Μέχρι τότε, το ερώτημα παραμένει αν οι Δημοκρατικοί θα καταφέρουν να μετατρέψουν την εκλογική τους υπεροχή σε ενιαία πολιτική στρατηγική ή αν η διαμάχη για την ηγεσία θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της νέας πλειοψηφίας τους.