Στη φράση «Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει» συνοψίζεται η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στην πίεση που δέχεται από πλευράς ΝΔ με τη μορφή φλερτ για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Και έτσι την περιέγραψε χθες (ΣΚΑΪ) και ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά ότι η ΝΔ μπορεί να χάσει ψήφους στο Κέντρο μόνο από το ΠΑΣΟΚ. Αρα, επιχειρεί να δημιουργήσει δίπολα με ένα κόμμα που δεν του παίρνει εκλογικό ακροατήριο, το κόμμα του κ. Τσίπρα», σημείωσε, τονίζοντας πως αυτό είναι ένα τέχνασμα που δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στις προηγούμενες εκλογές, το 2023: «Η ΝΔ πήρε αυτό που ήθελε, γι’ αυτό το ξανακάνει. Ο κ. Τσίπρας κατέρρευσε». Σε αυτό το πλαίσιο συνοψίζεται και η πασοκική τακτική ανάδειξης της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης όχι μόνο ως τον βασικό προοδευτικό πόλο, αλλά και ως την πολιτική δύναμη που μπορεί πραγματικά να απειλήσει τη ΝΔ.

Σημαντικό σημείο αυτής της ταυτότητας είναι η κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος – γι’ αυτό και στο ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν «μητέρα των μαχών» τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, στην οποία αποδίδουν αξία εξίσου κομβική με αυτή που απέδωσαν στη ΔΕΘ (σε μια στρατηγική που δημοσκοπικά φάνηκε να τους βγαίνει).

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Ο Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε το παράδειγμα της απόσυρσης του άρθρου 23 στο νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια, για να εξηγήσει τη σημασία της κοινοβουλευτικής παρουσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Αν περνούσε, χιλιάδες δανειολήπτες θα έχαναν τα σπίτια τους από τα funds χωρίς δικαστική απόφαση. Δεν πέρασε γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στη Βουλή. Δεν είναι έξω από τη Βουλή να κάνει βόλτες», σχολίασε, με σαφείς αιχμές προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτή τη διαφορά χρησιμοποίησε για να εξηγήσει και την επιλογή κάποιων ανεξάρτητων να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ (κάπως έτσι, άλλωστε, περιέγραψε τους λόγους της απόφασής του ο Ευάγγελος Αποστολάκης): «Κάποιοι βουλευτές, που είχαν εκλεγεί με άλλο κόμμα, τι σου λένε σήμερα; “Οχι, δεν θα ακολουθήσουμε τον αντιδημοκρατικό και αντικοινοβουλευτικό δρόμο του κ. Τσίπρα” που έναν χρόνο πριν λέει: “Παρατήστε τη Βουλή”», ανέφερε ο Ανδρουλάκης, αντανακλώντας την απόφαση Αποστολάκη, αλλά ενδεχομένως κι άλλων ανεξάρτητων που βρίσκονται καθ’ οδόν. «Για φανταστείτε έναν χρόνο στη Βουλή να υπήρχε μόνο η ΝΔ χωρίς τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ, τι δώρο θα ήταν αυτό στον κ. Μητσοτάκη! Εμείς δίνουμε αγώνα και εκτός Βουλής και εντός Βουλής», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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«Ψαρεύουν στα θολά νερά της Ακροδεξιάς»

Παράλληλα, ωστόσο, ο Ανδρουλάκης άσκησε σκληρή κριτική στη ΝΔ, όχι μόνο για την «κανονικοποίηση της διαφθοράς», αλλά για την κάλυψη στον Αδωνη Γεωργιάδη, όσον αφορά τις δηλώσεις του για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, ζητώντας την παραίτησή του από την αντιπροεδρία της ΝΔ: «Ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας γιατί σιωπούν;», σχολίασε, εξαιρώντας τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. «Κάποιοι ψαρεύουν στα θολά νερά της Ακροδεξιάς, νομιμοποιώντας θεωρίες επικίνδυνες για την ποιότητα της δημοκρατίας».