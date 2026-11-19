Οι προθεσμίες για τις αιτήσεις και τις πληρωμές, τα λάθη σε ΑΦΜ και παραστατικά που μπορεί να το μπλοκάρουν -

Παγίδες που μπορεί να καθυστερήσουν ή ακόμη και να μπλοκάρουν την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης κρύβει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και καταχώρισης των αγορών καυσίμων. Λάθη στον ΑΦΜ, στον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου ή στα χιλιοστά θέρμανσης των πολυκατοικιών μπορεί να αφήσουν νοικοκυριά χωρίς την οικονομική ενίσχυση.

Φέτος το επίδομα θέρμανσης είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και η πλατφόρμα myΘέρμανση έχει πάρει φωτιά. Από τις 10 Νοεμβρίου μέχρι χθες το μεσημέρι πάνω από 860.000 νοικοκυριά είχαν υποβάλει αίτηση για την ενίσχυση. Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι δικαιούχοι, περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά, θα λάβουν την προκαταβολή του επιδόματος, η οποία μάλιστα θα είναι αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι πριν από τα Χριστούγεννα, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Τα νοικοκυριά για να εξασφαλίσουν το επίδομα, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:

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Αιτήσεις και IBAN. Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα myΘέρμανση με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ ενεργός τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης και αποκλειστικά για την κύρια κατοικία του.

Καύσιμα και αποδείξεις. Το επίδομα καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, μπλε κηροζίνη και τηλεθέρμανση. Για όλα τα καύσιμα, εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης και το ηλεκτρικό ρεύμα, απαιτείται καταχώριση παραστατικών στην εφαρμογή «Τα Παραστατικά μου». Η προθεσμία λήγει στις 29 Απριλίου 2027, ενώ για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση στις 15 Ιουλίου 2027.

Λάθη στα τιμολόγια. Στις αγορές πετρελαίου, ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία της αίτησης. Εάν η αίτηση έχει υποβληθεί από τον έναν σύζυγο και το τιμολόγιο έχει εκδοθεί στον άλλον, μπορεί να γίνει ανάκληση και νέα αίτηση έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 ή διόρθωση του παραστατικού από τον προμηθευτή εντός 14 ημερών από την αγορά.

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Πληρωμές. Η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 και θα αντιστοιχεί στο 60% του περσινού επιδόματος για τους παλαιούς δικαιούχους, προσαυξημένο κατά 30%, ή στο 50% του προβλεπόμενου ποσού για τους νέους, προσαυξημένο κατά 30%, με ελάχιστο τα 80 ευρώ. Οι επόμενες πληρωμές θα γίνουν έως τις 28 Μαΐου 2027, ενώ για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα προβλέπεται επιπλέον πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου. Το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της αξίας των αγορών.

Για τις πολυκατοικίες

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις πολυκατοικίες με κοινό καυστήρα πετρελαίου, καθώς οι διαχειριστές έχουν καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ειδικότερα:

Χιλιοστά θέρμανσης. Ο διαχειριστής πρέπει να καταχωρίσει όλα τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής τους στις δαπάνες θέρμανσης. Το άθροισμα πρέπει να είναι ακριβώς 1.000. Το προφίλ της πολυκατοικίας πρέπει να αποθηκευτεί οριστικά, ώστε να μπορούν οι ένοικοι να υποβάλουν αίτηση.

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Αλλαγή διαχειριστή. Εάν γίνει πριν από τις 4 Δεκεμβρίου και δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά στον προηγούμενο διαχειριστή, δημιουργείται νέο προφίλ. Διαφορετικά, ο ΑΦΜ του νέου διαχειριστή δηλώνεται στο υπάρχον προφίλ για τη διασταύρωση των νέων παραστατικών.

Χωρίς διαχειριστή. Οι ένοικοι πρέπει να συμφωνήσουν ποιος θα εκπροσωπήσει την πολυκατοικία. Εάν δεν υπάρχει κοινόχρηστος μετρητής ρεύματος, δηλώνεται, κατόπιν συμφωνίας, ένας αριθμός παροχής ως κοινόχρηστος.

Αυτόνομη θέρμανση. Όταν κάθε διαμέρισμα διαθέτει δικό του καυστήρα, υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση ως μονοκατοικία, με διαφορετικά παραστατικά. Για άλλα καύσιμα, πλην πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος, δεν είναι υποχρεωτική η δημιουργία προφίλ πολυκατοικίας.

Δικαιούχοι ΚΟΤ

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν δικαιούνται επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια, ενώ ο ίδιος αριθμός παροχής ρεύματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δύο δικαιούχους για το ίδιο χρονικό διάστημα.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ