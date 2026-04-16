Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του, λέγοντας στον κόσμο να προετοιμαστεί για «δύο καταπληκτικές ημέρες», καθώς ο μεσολαβητής αρχηγός του στρατού του Πακιστάν έφτασε χθες στην Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη συνέχιση της σύγκρουσης.

Οπως ανέφερε χθες η ιστοσελίδα Axios, επικαλούμενη δύο αμερικανούς αξιωματούχους, ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο Bloomberg πως οι δύο πλευρές εξετάζουν την παράταση της εκεχειρίας κατά δύο εβδομάδες, ώστε να υπάρχει χρόνος για τις διπλωματικές προσπάθειες.

Η διπλωματική ώθηση ήρθε καθώς αμερικανοί και ιρανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής στο Πακιστάν για περαιτέρω συνομιλίες, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων εκεί την Κυριακή χωρίς πρόοδο. Ο στρατός του Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ έφτασε στην Τεχεράνη με πρόθεση «να μειώσει τις διαφορές» μεταξύ των δύο πλευρών.

«Νομίζω ότι θα δείτε δύο καταπληκτικές μέρες μπροστά σας», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο του ABC News. «Νομίζω ότι πλησιάζει το τέλος του πολέμου. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι θέλουν πολύ να κάνουν μια συμφωνία». Ομως και οι ΗΠΑ επιθυμούν διακαώς να τερματιστεί ο πόλεμος, καθώς η ακρίβεια στα καύσιμα πλήττει τη χώρα, μερικούς μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Η αμερικανική Γερουσία με ψήφους 52 έναντι 47 μπλοκάρει ψήφισμα που θα εμπόδιζε περαιτέρω επιθέσεις κατά του Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Ο «Guardian» αποκάλυψε ότι οι 100 κορυφαίες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο κέρδισαν περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια κάθε ώρα σε μη δεδουλευμένα κέρδη τον πρώτο μήνα του πολέμου. Η σύγκρουση ώθησε την τιμή του πετρελαίου σε μέσο όρο 100 δολάρια το βαρέλι τον Μάρτιο, οδηγώντας σε εκτιμώμενα απροσδόκητα κέρδη ύψους 23 δισ. δολαρίων για τις εταιρείες αυτές. Το Ιράν θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε πλοία να διαπλέουν ελεύθερα τα Στενά του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν χωρίς κίνδυνο επίθεσης, στο πλαίσιο προτάσεων που έχει καταθέσει, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, ανέφερε πηγή.

Καθώς, πάντως, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για εκτόνωση της κατάστασης, έρχονται στο φως πληροφορίες που δημιουργούν άλλες τριβές. Οι «Financial Times» αποκάλυψαν χθες πως το Ιράν απέκτησε κρυφά έναν κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο, ο οποίος έδωσε στην Τεχεράνη ισχυρή νέα δυνατότητα να στοχεύει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου.

Ιρανικά στρατιωτικά έγγραφα που διέρρευσαν δείχνουν ότι ο δορυφόρος, γνωστός ως TEE-01B, αποκτήθηκε από την Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης στα τέλη του 2024, μετά την εκτόξευσή του στο Διάστημα από την Κίνα. Λίστες συντεταγμένων με χρονική σήμανση, δορυφορικές εικόνες και ανάλυση τροχιάς, δείχνουν ότι οι ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές αργότερα ανέλαβαν την παρακολούθηση βασικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν τον Μάρτιο, πριν και μετά τις επιθέσεις με drones και πυραύλους σε αυτές τις τοποθεσίες. Το TEE-01B κατασκευάστηκε και εκτοξεύτηκε από την Earth Eye Co, μια κινεζική εταιρεία που λέει ότι προσφέρει «παράδοση σε τροχιά», ένα ελάχιστα γνωστό μοντέλο βάσει του οποίου oι δορυφόροι που εκτοξεύονται από την Κίνα μεταφέρονται σε πελάτες του εξωτερικού αφού φτάσουν σε τροχιά. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι Φρουροί της Επανάστασης έλαβαν πρόσβαση σε εμπορικούς επίγειους σταθμούς που λειτουργούν από την Emposat, έναν πάροχο υπηρεσιών δορυφορικού ελέγχου και δεδομένων με έδρα το Πεκίνο, με ένα παγκόσμιο δίκτυο που εκτείνεται στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και άλλες περιοχές.

Η χρήση ενός, κινεζικής κατασκευής, δορυφόρου από τους Φρουρούς κατά τη διάρκεια ενός πολέμου όπου η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα στοχεύσει τους γείτονές της με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι πιθανό να αποτελεί μια εξαιρετικά ευαίσθητη είδηση για όλη την περιοχή. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των χωρών του Κόλπου και ο μεγαλύτερος αγοραστής του πετρελαίου τους.

Τα αρχεία καταγραφής δείχνουν ότι ο δορυφόρος κατέγραψε εικόνες της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία στις 13, 14 και 15 Μαρτίου. Στις 14 Μαρτίου, ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αμερικανικά αεροσκάφη στη βάση είχαν πληγεί. Ο δορυφόρος διεξήγαγε επίσης επιτήρηση της αεροπορικής βάσης Muwaffaq Salti στην Ιορδανία και τοποθεσιών κοντά στη ναυτική βάση του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν και στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ του Ιράκ.

Αλλες περιοχές που επιτηρήθηκαν από τον δορυφόρο περιλάμβαναν την αεροπορική βάση Camp Buehring και Ali Al Salem στο Κουβέιτ, την αμερικανική στρατιωτική βάση Camp Lemonnier στο Τζιμπουτί και το Διεθνές Αεροδρόμιο Duqm στο Ομάν. Οι πολιτικές υποδομές του Κόλπου που παρακολουθήθηκαν περιλάμβαναν την περιοχή του λιμανιού εμπορευματοκιβωτίων Khor Fakkan και το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης Qidfa στα ΗΑΕ, καθώς και την εγκατάσταση Alba στο Μπαχρέιν – ένα από τα μεγαλύτερα χυτήρια αλουμινίου στον κόσμο.