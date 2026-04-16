Η οικονομία της Κίνας κατέγραψε ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρά τις παγκόσμιες αναταράξεις που προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έναντι προβλέψεων των οικονομολόγων για άνοδο γύρω στο 4,8%.

Η επίδοση αυτή σημειώνεται παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου και έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, πλήττοντας ιδιαίτερα τις ασιατικές οικονομίες.

Πρόκειται επίσης για την πρώτη δημοσίευση επίσημων στοιχείων ΑΕΠ μετά τη μείωση του ετήσιου στόχου ανάπτυξης από το Πεκίνο, στο εύρος 4,5%-5%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1991.

Η ανάκαμψη από την πιο αδύναμη επέκταση 4,5% του προηγούμενου τριμήνου οφείλεται κυρίως στη βιομηχανική παραγωγή, αν και η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου εξακολουθεί να πιέζεται από τη μείωση των επενδύσεων στην κτηματαγορά.

Τα αυτοκίνητα και άλλες εξαγωγές αποτέλεσαν «σημαντικό θετικό στοιχείο» στα στοιχεία, σύμφωνα με τον αναλυτή του Brookings Institution, Kyle Chan.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι πλήρεις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν δεν έχουν ακόμη φανεί, προβλέποντας ότι το ΑΕΠ του επόμενου τριμήνου πιθανότατα θα αποδυναμωθεί λόγω των εμπορικών διαταραχών που προκαλεί η σύγκρουση.

Οι τελευταίοι στόχοι ανάπτυξης και οικονομικοί προσανατολισμοί της Κίνας ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο στο πλαίσιο του νέου Πενταετούς Σχεδίου. Το Πεκίνο δεσμεύτηκε να επενδύσει σημαντικά στην καινοτομία, στις τεχνολογίες αιχμής και στην ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης.

Προκλήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό

Το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα επιχειρεί να αναδιαμορφώσει την οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει αδύναμη κατανάλωση, δημογραφική συρρίκνωση και παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων.

Σε διεθνές επίπεδο, η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ενεργειακή στενότητα λόγω του πολέμου στο Ιράν, αλλά και με εμπορικές εντάσεις, μεταξύ άλλων εξαιτίας των πολιτικών δασμών του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump.

Επί του παρόντος, τα περισσότερα κινεζικά προϊόντα υπόκεινται σε δασμό 10% στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε ότι οι δασμοί ενδέχεται να επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα έως τις αρχές Ιουλίου, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που κατήργησε μεγάλο μέρος των εισαγωγικών φόρων.

Ο Trump και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να συναντηθούν στην Κίνα τον Μάιο.

Επιβράδυνση στις εξαγωγές

Την Τρίτη, το Πεκίνο δημοσίευσε τα μηνιαία στοιχεία εξαγωγών για τον Μάρτιο, που έδειξαν έντονη επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς η σύγκρουση αύξησε τον πληθωρισμό και περιόρισε την καταναλωτική δαπάνη.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν μόλις κατά 2,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων έξι μηνών. Είχε προηγηθεί άνοδος άνω του 20% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η επιβράδυνση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ηλεκτρονικά είδη και βιομηχανικά προϊόντα.

Η Κίνα συνδυάζει τα εμπορικά στοιχεία των δύο πρώτων μηνών κάθε έτους για να εξομαλύνει τις διακυμάνσεις που προκαλεί η περίοδος του Σεληνιακού Νέου Έτους, η οποία πέφτει σε διαφορετικές ημερομηνίες κάθε φορά.

Άνοδος στις εισαγωγές και επιπτώσεις από τον πόλεμο

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν σχεδόν κατά 28% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία, αφήνοντας το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας λίγο πάνω από τα 50 δισ. δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται σε παγκόσμια άνοδο του κόστους λόγω του πολέμου στο Ιράν, όπως επισημαίνει η οικονομολόγος Yixiao Zhou του Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπιστημίου.

Οι απειλές του Ιράν κατά πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και των παραγώγων του, όπως τα πλαστικά.

Αν και η Κίνα εξαρτάται λιγότερο από το πετρέλαιο του Κόλπου σε σχέση με άλλες ασιατικές οικονομίες, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, που έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση, η αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει ήδη επιπτώσεις εσωτερικά.

Η βενζίνη γίνεται ακριβότερη, ενώ ορισμένες κινεζικές αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει τα δρομολόγιά τους λόγω της ανόδου στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών.

Αβεβαιότητα για τη συνέχεια

Η Zhou προειδοποίησε ότι ο πόλεμος ενδέχεται να πλήξει περαιτέρω τις κινεζικές εξαγωγές, καθώς οι καταναλωτές διεθνώς περιορίζουν τις δαπάνες τους λόγω των αυξημένων τιμών.

«Η ανάπτυξη των εξαγωγών εξαρτάται τελικά από τις οικονομίες των εμπορικών εταίρων σας», ανέφερε η ίδια. «Είναι δύσκολο να διατηρηθεί αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης για μεγάλο διάστημα».

