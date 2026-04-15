Το Ιράν χρησιμοποίησε κρυφά έναν κινεζικό δορυφόρο κατασκοπείας που έδωσε στην Ισλαμική Δημοκρατία τη δυνατότητα να στοχεύει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times.

Ο δορυφόρος TEE-01B, ο οποίος κατασκευάστηκε και εκτοξεύθηκε από την κινεζική εταιρεία Earth Eye Co, αποκτήθηκε από την Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα τέλη του 2024, αφότου εκτοξεύθηκε στο διάστημα από την Κίνα, αναφέρει το δημοσίευμα επικαλούμενο διαρρεύσαντα ιρανικά στρατιωτικά έγγραφα.

Οι ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές έδωσαν εντολή στον δορυφόρο να παρακολουθεί σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη λίστες συντεταγμένων με χρονολογική σήμανση, δορυφορικές εικόνες και ανάλυση τροχιάς. Οι εικόνες τραβήχτηκαν τον Μάρτιο, πριν και μετά από επιθέσεις με drones και πυραύλους σε αυτές τις τοποθεσίες, αναφέρει η FT.

Πηγή: Reuters