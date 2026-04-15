Ο αμερικανικός στρατός δηλώνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν διακόψει πλήρως τις εμπορικές συναλλαγές προς και από το Ιράν δια θαλάσσης μέσω ενός αποκλεισμού, αναφέροντας ότι έχει επιτύχει «ναυτική υπεροχή» στη Μέση Ανατολή

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών «εφαρμόστηκε πλήρως» εντός 36 ωρών από την έναρξή του, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία παραθέτει δήλωση του επικεφαλής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/dJxKJcEcmO — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026