Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο απέπλευσε σήμερα από ιρανικό λιμάνι και διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία του MarineTraffic, παρά τα περί αμερικανικού αποκλεισμού.

Το πλοίο με την ονομασία Argo Maris (IMO 9041643), κατασκευασμένο για τη μεταφορά πίσσας, αναχώρησε νωρίς το πρωί της Τρίτης από το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Κατά τη διέλευσή του από το στενό, εξαφανίστηκε προσωρινά από τα δημόσια συστήματα εντοπισμού, επανεμφανιζόμενο στις 8:54 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Το δεξαμενόπλοιο διαχειρίζεται εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πλέει υπό τη σημαία του Κουρασάο. Δεν έχει διευκρινιστεί, εάν μεταφέρει φορτίο ή αν ταξιδεύει άδειο.

Παρότι η συνεχιζόμενη παρεμβολή GPS στην περιοχή ενδέχεται να προκαλεί ανακριβή ή παραπλανητικά δεδομένα, τουλάχιστον δύο πλοία έχουν εξέλθει του Περσικού Κόλπου, παρά την απειλή του αμερικανικού αποκλεισμού. Το Argo Maris δεν παρουσίασε σημάδια spoofing, δηλαδή αλλοίωσης των δεδομένων θέσης, ώστε να εκπέμπεται ψευδής τοποθεσία ή ταυτότητα.

Το CNN επισημαίνει, ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τα συγκεκριμένα ταξίδια, καθώς τα δεδομένα ναυσιπλοΐας ενδέχεται να παρουσιάζουν ανωμαλίες, λόγω απωλειών σήματος ή spoofing.

Από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης, η καθημερινή ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί πάνω από 90%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Joint Maritime Information Center στο Μπαχρέιν.