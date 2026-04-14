Οι ευρωπαϊκές χώρες καταρτίζουν ένα σχέδιο για τη δημιουργία μιας ευρείας συμμαχίας χωρών με σκοπό την αποσυμφόρηση της ναυτιλιακής κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο περιλαμβάνει την αποστολή πλοίων ναρκοθεσίας και άλλων στρατιωτικών σκαφών. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο μετά τον πόλεμο και ενδέχεται να αποκλείει μια συγκεκριμένη χώρα: τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Στενά του Ορμούζ: Η καταστροφή 270 δισ. δολαρίων στο Ιράν και η πατέντα του… Ξέρξη

Το Ιράν αποτιμά το οικονομικό κόστος των καταστροφών που προκάλεσε ο πόλεμος, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να εντάξει τις αποζημιώσεις στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

Η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ιράν, Φατεμέχ Μοχατζερανί, δήλωσε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι μια προκαταρκτική και αρκετά πρόχειρη εκτίμηση ανεβάζει το ποσό των ζημιών στα 270 δισ. δολάρια (189 δισ. λίρες), τονίζοντας πως το νούμερο αυτό ενδέχεται να αλλάξει.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι ιρανικές αρχές συνεχίζουν τις αξιολογήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ζημιές σε κτίρια αλλά και απώλειες εσόδων από τη διακοπή λειτουργίας βιομηχανιών, σύμφωνα με το Tasnim.

Η εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ζήτημα των αποζημιώσεων τέθηκε στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο IRNA.

Ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ , Τζέι Ντι Βανς, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι υπήρξαν «ουσιαστικές συζητήσεις» στις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί συμφωνία.