Ο αμερικανικός στρατός, σε ένα υποθετικό σενάριο αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, θα αντιμετώπιζε μια εξαιρετικά σύνθετη και υψηλού ρίσκου ναυτική επιχείρηση, πολύ πιο απαιτητική από σύγχρονες συγκρούσεις περιορισμένης κλίμακας.

Στην αρχική φάση, η προσέγγιση θα βασιζόταν σε ένα δίκτυο επιτήρησης και ελέγχου της περιοχής. Αντί για μεγάλα και ευάλωτα αεροπλανοφόρα μέσα στο στενό πέρασμα, θα χρησιμοποιούνταν μικρότερες και πιο ευέλικτες ναυτικές μονάδες, όπως αντιτορπιλικά, τα οποία θα αναλάμβαναν την επιτήρηση της επιφάνειας και την έγκαιρη προειδοποίηση για κάθε απειλή.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο θα είχε η υποβρύχια παρουσία, με υποβρύχια επίθεσης που θα κινούνταν αθόρυβα για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση πιθανών υποβρύχιων απειλών ή άλλων εχθρικών ενεργειών κάτω από την επιφάνεια.

Ένα από τα βασικά προβλήματα σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα ήταν οι ναρκοθετήσεις, οι οποίες μπορούν να διαταράξουν σοβαρά τη ναυσιπλοΐα. Για την αντιμετώπισή τους, θα απαιτούνταν εξειδικευμένα μέσα ανίχνευσης και εκκαθάρισης ναρκών, συχνά με τη χρήση μη επανδρωμένων ή τηλεχειριζόμενων συστημάτων, που μειώνουν τον κίνδυνο για τα πληρώματα.

Συνολικά, μια τέτοια επιχείρηση θα στηριζόταν σε πολυεπίπεδη επιτήρηση, συνδυασμό επιφανειακών και υποβρύχιων μέσων, καθώς και τεχνολογίες εξουδετέρωσης ναρκών, με στόχο τον έλεγχο μιας από τις πιο στρατηγικά κρίσιμες θαλάσσιες διόδους στον κόσμο.