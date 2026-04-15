Η Κίνα επενδύει σε ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό εγχείρημα που στοχεύει να μεταφέρει εκατομμυριούχους και άλλους ταξιδιώτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας σε βάθη έως και 4.000 μέτρων, εκεί όπου το φως του ήλιου δεν φτάνει. Το China Ship Scientific Research Center, με έδρα το Wuxi, έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό ενός τουριστικού υποβρυχίου ικανού να καταδυθεί σε βάθος περίπου 1.000 μέτρων.

Η συγκεκριμένη αγορά θεωρείται εξαιρετικά εξειδικευμένη και μέχρι σήμερα κυριαρχείται από εταιρείες όπως οι Triton Submarines και U-Boat Worx, που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες εξερεύνησης του βυθού μέσα από πιεσμένα θαλάμους παρατήρησης. Στόχος είναι η παροχή μιας εμπειρίας που συνδυάζει την πολυτέλεια με την επιστημονική περιέργεια.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το πρωτότυπο αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2026, ενώ οι εμπορικές καταδύσεις προγραμματίζονται για το 2030. Κάθε αποστολή θα μπορεί να φιλοξενεί τέσσερις επιβάτες, απευθυνόμενη αποκλειστικά σε άτομα με σημαντική οικονομική δυνατότητα.

Όσον αφορά το κόστος, μια σύντομη κατάδυση σε βάθος περίπου 20 μέτρων εκτιμάται γύρω στα 150 δολάρια, ενώ οι πιο βαθιές αποστολές, που φτάνουν τα 1.000 μέτρα, θα κοστίζουν αρκετές χιλιάδες δολάρια. Με αυτό το έργο, η Κίνα επιδιώκει να διεκδικήσει μερίδιο στην αγορά του υπερπολυτελούς τουρισμού.

Η πρωτοβουλία βασίζεται στην εκτίμηση ότι αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των εύπορων ατόμων που αναζητούν αποκλειστικές εμπειρίες. Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως υπάρχουν πάνω από 575.000 άτομα με εξαιρετικά υψηλή περιουσία, τα οποία στρέφονται σε δραστηριότητες όπως η πολυτελής ναυσιπλοΐα, τα ταξίδια στο Διάστημα και πλέον, οι καταδύσεις στα βάθη των ωκεανών.

Τεχνικές προκλήσεις και καινοτομίες

Η κατάδυση σε τέτοια βάθη συνοδεύεται από σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. Η πίεση του νερού μπορεί να είναι έως και 100 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της επιφάνειας, οι θερμοκρασίες πέφτουν κοντά στους 4°C, δεν υπάρχει φυσικό φως και το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα διαβρωτικό και ασταθές.

Ένα από τα σημαντικότερα μηχανικά εμπόδια ήταν η ανάπτυξη ενός εξωτερικού κελύφους με διαφανή επιφάνεια, ικανού να αντέξει την πίεση χωρίς να μειώνει την ορατότητα. Οι Κινέζοι μηχανικοί δηλώνουν ότι βρήκαν λύση μέσα από έναν διαφανή δομικό σχεδιασμό που προσφέρει πανοραμική θέα 360 μοιρών.

Η Κίνα έχει ήδη επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα των βαθιών καταδύσεων, όπως το Jiaolong, που μπορεί να φτάσει σε βάθη άνω των 7.000 μέτρων, και το Deep Sea Warrior, το οποίο χρησιμοποιείται για ωκεανογραφικές έρευνες. Το νέο τουριστικό υποβρύχιο φιλοδοξεί να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο βήμα στην εξερεύνηση του βυθού — αυτή τη φορά, για τους πιο εύπορους ταξιδιώτες του κόσμου.

Πηγή: en.as.com