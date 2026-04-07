Επιχείρηση δολιοφθοράς με γεωπολιτική διάσταση επί ευρωπαϊκού εδάφους ή στημένη προβοκάτσια ενόψει των βουλευτικών κρίσιμων εκλογών της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία; Το ερώτημα πλανάται πάνω από τη Βουδαπέστη και το Βελιγράδι, μετά την ανακοίνωση του σέρβου προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς ότι εντοπίστηκαν 4 κιλά εκρηκτικής ύλης και πυροκροτητές κοντά στον αγωγό Balkan Stream, που μέσω του υποθαλάσσιου Turkstream μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο σε Σερβία και Ουγγαρία. Σύμφωνα με τις σερβικές Αρχές, βρέθηκαν την Κυριακή στον βόρειο δήμο Κάνιζα, στη Βοϊβοντίνα, σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από τη σερβο-ουγγρική μεθόριο. Η Βουδαπέστη και το Κρεμλίνο υπαινίσσονται εμπλοκή του Κιέβου, η Σερβία και η Ουκρανία το διαψεύδουν, ενώ η αντιπολίτευση στην Ουγγαρία κατηγορεί την κυβέρνηση Ορμπαν για δόλιες προεκλογικές μεθοδεύσεις.

«Η Ουκρανία προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποκόψει την Ευρώπη από τη ρωσική ενέργεια», σχολίασε ο λαϊκιστής υπερεθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν. Δεν κατηγόρησε ευθέως για το περιστατικό το Κίεβο. Εχει καταστήσει ωστόσο τη δαιμονοποίησή του ακρογωνιαίο λίθο της προεκλογικής εκστρατείας για την επανεκλογή του, υπέρ της οποίας καταφθάνει σήμερα στη Βουδαπέστη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. «Είναι πολύ πιθανό να βρεθούν ενδείξεις για εμπλοκή του καθεστώτος του Κιέβου», υποστήριξε στο ίδιο μήκος κύματος ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς στοιχεία. Το Βελιγράδι και το Κίεβο απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτές τις εικασίες, ενώ ο ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης και βασικός αντίπαλος του Ορμπαν, Πέτερ Μάγιαρ, όπως και ένας πρώην αξιωματούχος των ουγγρικών μυστικών υπηρεσιών κάνουν λόγο για στημένη προβοκάτσια από την ηγεσία της Βουδαπέστης.

«Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με αυτό», τόνισε σε ανάρτηση στο Χ ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χεόρχι Τίχι. «Πιθανότατα», προσέθεσε, πρόκειται για επιχείρηση της Ρωσίας να εμπλέξει την Ουκρανία, «στο πλαίσιο της έντονης παρέμβασης της Μόσχας στις ουγγρικές εκλογές» υπέρ του Ορμπαν.

«Δεν είναι αλήθεια ότι οι Ουκρανοί προσπάθησαν να οργανώσουν» το σχέδιο, υπογράμμισε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατιωτικής Ασφάλειας (VBA) της Σερβίας, Ντούρο Γιοβάνιτς, απορρίπτοντας παράλληλα ισχυρισμούς για πιθανή συνέργεια του Βελιγραδίου με «τρίτο μέρος». Αναφέρθηκε σε «πληροφορίες ότι ένα άτομο που ανήκε σε ομάδα μεταναστών, με στρατιωτική εκπαίδευση, σχεδίαζε δολιοφθορά κατά των υποδομών φυσικού αερίου», το οποίο καταζητείται.

Σημείωσε ότι αν και τα εκρηκτικά που εντοπίστηκαν είναι αμερικανικής κατασκευής, η προέλευσή τους δεν υποδεικνύει ποιος οργάνωσε ή ανέλαβε να φέρει εις πέρας την επίθεση. Η γενική εισαγγελία στη Βοϊβοντίνα άνοιξε ποινική έρευνα, με τον πρόεδρο Βούτσιτς να προαναγγέλλει «ανελέητη τιμωρία για όποιον απειλεί τις ζωτικές υποδομές της Σερβίας».

«Αρκετοί επεσήμαναν δημόσια ότι κάτι μπορεί να συμβεί “τυχαία” στη Σερβία κοντά στον αγωγό φυσικού αερίου γύρω στην περίοδο του Πάσχα [των καθολικών] – μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές στην Ουγγαρία. Και τώρα συνέβη», έγραψε στο Facebook ο Πέτερ Μαγιάρ, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza, το οποίο έχει άνετο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Κατηγόρησε τον Ορμπαν για «σκηνοθετημένη προβοκάτσια» με «τη βοήθεια Σέρβων και Ρώσων». «Δεν θα μπορέσει να αποτρέψει τη διεξαγωγή των εκλογών», προειδοποιεί. Προς επίρρωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών, πρώην αξιωματούχος των ουγγρικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν συζητήσεις στους κύκλους ασφαλείας της Ουγγαρίας για «επιχείρηση ψευδούς σημαίας» (false-flag) που θα επηρέαζε τον αγωγό στη Σερβία, ως μέρος προσπάθειας επηρεασμού των ούγγρων ψηφοφόρων.

Σε αυτό το κλίμα αρχίζει σήμερα η διήμερη επίσκεψη του αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στη Βουδαπέστη. Στόχος του: να ενισχύσει προεκλογικά τον φιλοτραμπικό και φιλορώσο Βίκτορ Ορμπαν. Θα έχει συνάντηση μαζί του και αναμένεται να επαναλάβει δημόσια τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ ότι η Ουγγαρία, υπό τον Ορμπαν, θα πρέπει να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Της επίσκεψης Βανς είχε προηγηθεί το ταξίδι του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουγγαρία, τον Φεβρουάριο, μετά επαίνων για την «επιτυχημένη» ηγεσία του εθνικιστική πρωθυπουργού.