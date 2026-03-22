Μια απόρρητη έκθεση της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών SVR φέρεται να αποκαλύπτει ότι αξιωματούχοι της Μόσχας είχαν εισηγηθεί ενέργειες με στόχο τη μετατόπιση της προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Αν και δεν έχει καταγραφεί καμία φυσική επίθεση κατά του Βίκτορ Όρμπαν, η αναφορά πιθανής απόπειρας εναντίον του καταδεικνύει τη βαρύτητα που δίνει η Ρωσία στην ουγγρική εκλογική αναμέτρηση. Η δημοτικότητα του Όρμπαν είχε υποχωρήσει λόγω της επιδείνωσης της οικονομίας, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα του Πέτερ Μάγιαρ, πρώην στελέχους του Fidesz, που εμφανίζεται ως μεταρρυθμιστής και πολέμιος της διαφθοράς.

Η ρωσική αναφορά σημείωνε ότι «η δυσαρέσκεια επικρατεί όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στις αγροτικές περιοχές», παραδοσιακά προπύργια του Fidesz. Παράλληλα, υπενθυμίζεται το παράδειγμα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 στις ΗΠΑ, η οποία γνώρισε προσωρινή άνοδο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, προκαλώντας συζητήσεις για τις πολιτικές συνέπειες τέτοιων περιστατικών.

Διεθνείς παρεμβάσεις και πολιτικές συμμαχίες

Η Ρωσία δεν είναι η μόνη εξωτερική δύναμη που φαίνεται να στηρίζει τον Όρμπαν. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε πρόσφατα τη Βουδαπέστη, δηλώνοντας στον Ούγγρο ηγέτη ότι «η επιτυχία σας είναι και δική μας επιτυχία». Ο Όρμπαν αναμένει ανάλογη στήριξη από τον Τραμπ, αν και, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο, τη χώρα θα επισκεφθεί ο αντιπρόεδρος JD Vance.

Σε βιντεομήνυμα, ο Τραμπ εξέφρασε την «πλήρη και απόλυτη υποστήριξή» του προς τον Όρμπαν. Δυτικοί αξιωματούχοι ωστόσο εκτιμούν ότι η ρωσική παρέμβαση ενδέχεται να είναι πιο άμεση, καθώς το Κρεμλίνο επιδιώκει να διατηρήσει στην εξουσία έναν ηγέτη που έχει επιβραδύνει βασικές πολιτικές της Ε.Ε. και έχει ενισχύσει τους δεσμούς με συντηρητικούς κύκλους των ΗΠΑ.

Κλιμάκωση εντάσεων με την Ουκρανία

Η κυβέρνηση Όρμπαν επιχειρεί να μεταφέρει τη δημόσια συζήτηση από τα οικονομικά ζητήματα σε θέματα εξωτερικής ασφάλειας. Εν μέσω της αντιπαράθεσης για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, η Βουδαπέστη κατηγόρησε το Κίεβο ότι διέκοψε τη ροή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, αν και η διακοπή αποδόθηκε σε ρωσική επεση σε τμήμα της υποδομής.

Οι σχέσεις επιδεινώθηκαν περαιτέρω όταν ο Όρμπαν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι σχεδίαζε επιθέσεις κατά της οικογένειάς του. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να δώσει «τη διεύθυνση του συγκεκριμένου προσώπου στις ένοπλες δυνάμεις μας». Η ουγγρική κυβέρνηση απαγόρευσε την είσοδο σε τρεις Ουκρανούς πολίτες, επικαλούμενη απειλές κατά του Όρμπαν και της οικογένειάς του.

Κατηγορίες για ρωσική επιρροή

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας υποστηρίζουν ότι η Μόσχα έχει οργανώσει εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενισχύσει το μήνυμα ότι μόνο ο Όρμπαν μπορεί να προστατεύσει την ουγγρική κυριαρχία. Ο Ρώσος διπλωμάτης Τίγκραν Γκαριμπιάν φέρεται να διατηρεί τακτικές επαφές με φιλοκυβερνητικούς δημοσιογράφους στη Βουδαπέστη, παρέχοντας κατευθύνσεις ενημέρωσης.

Η ρωσική πρεσβεία αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας ότι «η Ρωσία δεν παρεμβαίνει σε εκλογές άλλων χωρών». Παρόμοιες κατηγορίες είχαν διατυπωθεί και στο παρελθόν, όπως για την αμερικανική εκλογική διαδικασία του 2016, όταν ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε παραδεχθεί τη λειτουργία διαδικτυακών ομάδων επιρροής.

Το σχέδιο «Gamechanger»

Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο, που φέρεται να έφερε την κωδική ονομασία «Gamechanger», είχε στόχο να ενισχύσει τον Βίκτορ Όρμπαν στο τελικό στάδιο πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με την επιδείνωση της ουγγρικής οικονομίας και την κάμψη της δημόσιας στήριξης προς την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το έγγραφο, μια σκηνοθετημένη επίθεση θα μπορούσε «να μεταβάλει θεμελιωδώς ολόκληρο το αφήγημα της προεκλογικής εκστρατείας» του Όρμπαν, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων προς ζητήματα ασφάλειας.

Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Όρμπαν εμφανίζεται να υπολείπεται του βασικού αντιπάλου του, Πέτερ Μάγιαρ, πρώην στελέχους του κόμματος Fidesz, ο οποίος κατεβαίνει ως συντηρητικός μεταρρυθμιστής με σύνθημα την καταπολέμηση της διαφθοράς. Για τη Μόσχα, η εκλογική αναμέτρηση στην Ουγγαρία θεωρείται υψηλής σημασίας, καθώς επηρεάζει την επιρροή της τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο Όρμπαν έχει αναδειχθεί στον στενότερο Ευρωπαίο σύμμαχο του Πούτιν στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Στο ίδιο έγγραφο, σύμφωνα με τη Washington Post, Ρώσοι αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι «η πλειονότητα (52,3%) είναι δυσαρεστημένη με την κατάσταση στη χώρα», επισημαίνοντας ότι η δυσαρέσκεια έχει επεκταθεί ακόμη και σε αγροτικές περιοχές, όπου το κυβερνών κόμμα παραδοσιακά διατηρεί ισχυρή επιρροή

«Έχουμε τις υποψίες μας»

«Έχουμε τις υποψίες μας για αυτό εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Τουσκ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο παίρνω τον λόγο μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο και λέω όσα είναι απαραίτητα» αναφέρει δημοσίευμα της Euractiv.

Από την πλευρά του ο Αντόνιο Κόστα, αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα όταν τον προσέγγισε η Euractiv.