Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε γέφυρα στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης.

Η επίθεση σημειώθηκε στη γέφυρα Κασμίγια, πάνω από τον ποταμό Λιτάνι, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Προηγήθηκε προειδοποίηση ότι το πέρασμα θα αποτελούσε στόχο βομβαρδισμού. Η γέφυρα βρίσκεται στον παραλιακό αυτοκινητόδρομο, αποτελώντας κρίσιμο κόμβο σύνδεσης για την περιοχή.

Οι βομβαρδισμοί εντάσσονται στο ευρύτερο κύμα αεροπορικών επιχειρήσεων εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Ήδη έχουν καταγραφεί πλήγματα στις περιοχές Αρνούν, Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια και Γιαχμάρ αλ-Σακίφ.

Παράλληλα, νέο αεροπορικό πλήγμα σημειώθηκε στα περίχωρα της Γιαχμάρ αλ-Σακίφ, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.