Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στον Λίβανο την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία ασφαλείας του Ισραήλ (Σιν Μπετ).

Ειδικότερα, από την ισραηλινή επιδρομή στον Λίβανο έχασε την ζωή του ο Γουαλίντ Μοχάμαντ Ντιμπ, ένα ανώτερο στέλεχος που εργαζόταν στο χρηματοοικονομικό δίκτυο της Χαμάς, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση της Σιν Μπετ και των IDF.

Στη συνέχεια προσθέτουν πως ο Ντιμπ ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά κεφαλαίων σε διάφορα τμήματα της Χαμάς στον Λίβανο, τη Δυτική Όχθη και σε άλλα μέρη, ενώ είχε επίσης αναλάβει την στρατολόγηση νέων μελών, ενώ ακόμα διεύθυνε τρομοκρατικές δραστηριότητες σε Συρία και Λίβανο.