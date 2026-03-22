Τρεις Τούρκοι, ανάμεσά τους ένας στρατιώτης, επέβαιναν στο ελικόπτερο που κατέπεσε στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, μαζί με τρεις Καταριανούς στρατιώτες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας στην πλατφόρμα X. «Ένα ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση στο πλαίσιο της κοινής διοίκησης των κοινών δυνάμεων Κατάρ-Τουρκίας, βυθίστηκε στη θάλασσα», […]