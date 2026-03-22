- Ιράν: Το Στενό του Ορμούζ ανοικτό σε όλους εκτός από όσους συνδέονται με τον εχθρό
- Κατάρ: Εξι νεκροί από πτώση ελικοπτέρου – Τεχνικοί οι λόγοι
- Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας με καταστροφή των σταθμών παραγωγής ενέργειας της χώρας.
- Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τους εχθρούς του σε όλα τα μέτωπα, χαρακτηρίζοντάς τη νύχτα «πολύ δύσκολη» μετά τις ιρανικές επιθέσεις.
- Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, πλήττοντας στόχους που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς.
- Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άνω των 70 τραυματίστηκαν στην πόλη Αράντ από ιρανική πυραυλική επίθεση, με εννέα κτίρια να έχουν υποστεί ζημιές.
- Έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αράντ, καθώς 59 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, σύμφωνα με το ισραηλινό ΕΚΑΒ.
- Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διερευνά την αποτυχία των αμυντικών συστημάτων να αναχαιτίσουν βαλλιστικό πύραυλο που έπληξε την Αράντ, παρά δύο προσπάθειες.
- Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ιρανικό πλήγμα στην περιοχή της Ντιμόνα.
- Το Ιράν απείλησε με πλήγματα σε αμερικανικές και ισραηλινές ενεργειακές υποδομές εάν δεχθούν επίθεση οι ιρανικές εγκαταστάσεις καυσίμων.
- Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τρία drones και βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.
- Η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι το Ριάντ δέχθηκε επίθεση με τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, με έναν να αναχαιτίζεται και πέντε drones να καταστρέφονται.
- Φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης στα ανοικτά της Σάρτζα των ΗΑΕ, σύμφωνα με το UKMTO.
- Η εφημερίδα Daily Mail αναφέρει ότι βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk έχει λάβει θέση στην Αραβική Θάλασσα, χωρίς επιβεβαίωση από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
Δημοφιλή
- 1
Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: Ακούστε τον Τραμπ και μπείτε στον πόλεμο κατά του Ιράνι ανέφερε για την Κύπρο
- 2
Μεγάλη επιδότηση για αντικατάσταση οχήματος: Ποιοι δικαιούνται έως 30.000 ευρώ για νέο ΙΧ
- 3
20 μέρες για το Πάσχα: Τι δείχνουν τα μερομήνια για τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας
- 4
Πόντιση καλωδίων: Η Ελλάδα ετοιμάζεται για χοντρό «πατατράκ» με την Τουρκία
- 5
Ιράν: Το Στενό του Ορμούζ ανοικτό σε όλους εκτός από τον εχθρό - Εφιάλτης στο νότιο Ισραήλ με δεκάδες τραυματί
- 6
Χάος στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν κτήρια στην πόλη Φατίχ - Ακούγονται φωνές κάτω από τα ερείπια
- 7
Στη μάχη ο Ιπτάμενος Τεντογλου, φαβορί ο Έλληνας άλτης στον τελικό του μήκους
- 8
Ερωτηματολόγιο ΝΕΩΝ: Τι θα έκανες σε περίπτωση εμπλοκής της Ελλάδας σε πόλεμο;
- 9
Κατάρ: Τρεις Τούρκοι ανάμεσα στους νεκρούς από την πτώση του ελικοπτέρου
- 10
Σοκ στον Πλαταμώνα: Στύλος κατέρρευσε και καταπλάκωσε 6χρονο
Τρεις Τούρκοι, ανάμεσά τους ένας στρατιώτης, επέβαιναν στο ελικόπτερο που κατέπεσε στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, μαζί με τρεις Καταριανούς στρατιώτες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας στην πλατφόρμα X. «Ένα ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση στο πλαίσιο της κοινής διοίκησης των κοινών δυνάμεων Κατάρ-Τουρκίας, βυθίστηκε στη θάλασσα», […]
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πολύ βαρύ το τίμημα που πληρώνει το περιβάλλον
Η μαύρη βροχή ήταν μόνο...το αρχικό αποτύπωμα στο περιβάλλον
Το Ιράν απειλεί και την Ευρώπη; Τι απαντά η Βρετανία στα σενάρια πανικού
Ο Βρετανός υπουργός Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στιβ Ριντ δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν σχεδιάζει να χτυπήσει την Ευρώπη.